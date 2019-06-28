RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3353335433553356

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:12

  Sommer написав:Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.


И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?
Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.
Так что все сделали сами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Во-первых, ты тот еще стрелочник :mrgreen: Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6).
маючи числовий ряд
19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно

Запутаться в двузначном числе действительно, может любой, но только не строитель построивший 2 дома (иначе они бы уже развалились) и владелец магазина и кафе (иначе он давно бы разорился), тем более постоянно оперирующего цифрами в своих постах.
Поэтому как никогда верно выражение:

Дурень як не соврет, так збреше (с) (budivelnik)
yanyura
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17

  zРадио написав:
  Sommer написав:Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.

Извивается, как змея вместе с линией партии. :mrgreen:


Нагло лжешь! Я дал тех, кто родился в Украине, а не тех, кого прислали из Москвы в Украину!


О, опять извивается. Ты писал про что? Про присылали из Москвы.

Чего ты переключился на место рождения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 07.04.17
Подякував: 415 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17

  zРадио написав:
  budivelnik написав:В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...
Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Подельнички они, подельнички!
Спочатку Гонтарєва за відкат Приват в коломойського відібрала , а тепер коломойша її шугає по Лондонах
У вас методички по фінансам пише одна і та сама людина чи педерація на стільки багата,що може найняти колектив в якому писаки з ольгіно1 не в курсі про писак з ольгіно2
  zРадио написав:И национализация банка - это тоже кооперация Порошенко и Коломойского, потому что по состоянию на 2017-й из Привата с помощью НБУ (а без него это сделать невозможно) вывели все ликвидные активы, оставив одни пассивы и проблемную задолженность. Ну и кому за это отвечать - не Коломойскому же! Пусть ответят налогоплательщики, еще раз рефинансировавшие банк за свой счет!
Они разыгрывает для тебя шоу - а ты веришь, как дети в Санта-Клауса...
Все булоб так,якби не особисті поручительства Боголюбова і Коломойського що вони відповідають своїм майном по цим кредитам...
Тепер бідаки не знають що робити , бо ті сотні мільярдів нам МВФ дав,а вони не люблять коли їх кидають - от і проблемки в коломойського на всіх фронтах і відразу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21096
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:18

  shapo написав:
  Sommer написав:Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.


И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?
Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.
Так что все сделали сами


Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?

Как не хочешь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 07.04.17
Подякував: 415 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:20

Жити по-новому!

Скромный президент, не то что папередник.
https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo
На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.


Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 07.04.17
Подякував: 415 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:21

  yanyura написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Во-первых, ты тот еще стрелочник :mrgreen: Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6).
маючи числовий ряд
19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно
Запутаться в двузначном числе действительно, может любой, но только не строитель построивший 2 дома (иначе они бы уже развалились) и владелец магазина и кафе (иначе он давно бы разорился), тем более постоянно оперирующего цифрами в своих постах.
Поэтому как никогда верно выражение:
Дурень як не соврет, так збреше (с) (budivelnik)
1 Я навіть не зможу назвати дурнем людину.яка думає , що будівельники проекти на форумах пишуть і цифри навантажень не перевіряють...
2 Проекти взагалі роблять проектні організації
3 В мене що в магазині ,що в кафе ,стоїть програмка зваяжена мною на макросах в екселі ,яка перевіряє правильність внесення інформації ,при чому закрити внесення накладної просто підігнавши цифірки-не можна,треба зробити так,щоб контрольні точки зійшлись.
Тому така проста автоматизація дозволяє мені вже 27 років обходитись без бухгалтера.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21096
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:21

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Подивись коли Приват отримав рефінанс і кто тоді був головою НБУ.
Вата реально міркує що ніхто нічого не пам'ятає і не знає?
Можна будь яку ахінею нести?
komp
1
 
Повідомлень: 7881
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2038 раз.
Подякували: 3055 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:27

  innamax2008 написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш
Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?
Людина, яка мешкає в країні має право критично відноситись до своєї батьківщини. В Україні зараз іде геноцид населення. Тільки офіційно воно зменшилось на 10 мільйонів чоловік з 52 до 42 мільйонів. Ви вважаєте, що в нас все добре, якщо українці тікають з країни? З незалежного Ізраїлю не тікають, а з України тікають. То може щось не те в країні відбувається!
Давайте полегше з термінами
1 Геноцид - це коли в населення зерно забирають ,а більше їм їсти нічого
2 Якщо населення при збільшенні тривалості життя зменшується тому що це ж населення стало менше займатись сексом, або в них стало більше грошей на презервативи - це не геноцид ,це лінь,яка притаманна якраз відносно багатшим суспільствам...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21096
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:28

  Sommer написав:Скромный президент, не то что папередник.
https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo
На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.


Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение.

Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1825
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3353335433553356
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6952)
28.06.2019 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.