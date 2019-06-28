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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 335533563357335833593360> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:31 budivelnik написав: після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям

після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям



Мне напоминает это старый анекдот:

Отдел кадров. Молодая (М) кадровичка и (О) опытная. Молодая грустит над большой стопкой необработанных резюме.

(М) - Господи, до поздней ночи это все не разгребу!

Опытная берет стопку резюме, выбрасывает все в мусорку и говорит.

(О) - Забей, это все равно неудачники.



Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???



Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...



А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольны Поработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.



Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле! Мне напоминает это старый анекдот:Отдел кадров. Молодая (М) кадровичка и (О) опытная. Молодая грустит над большой стопкой необработанных резюме.(М) - Господи, до поздней ночи это все не разгребу!Опытная берет стопку резюме, выбрасывает все в мусорку и говорит.(О) - Забей, это все равно неудачники.Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольныПоработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле! zРадио

Повідомлень: 2698 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:32 stm написав: Sommer написав: Скромный президент, не то что папередник.

https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение. Скромный президент, не то что папередник.Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение. Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда ))) Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда ))) Так брати він може де хоче , навіть в москалів...

Але коли взяте потратить на власні примхи - тоді це корупція

а коли на допомогу населенню - тоді він батько рідний.... Так брати він може де хоче , навіть в москалів...Але коли взяте потратить на власні примхи - тодіа коли на допомогу населенню - тоді він.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21105 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:34 Sommer написав:

О, опять извивается. Ты писал про что? Про присылали из Москвы.



Чего ты переключился на место рождения? О, опять извивается. Ты писал про что? Произ Москвы.Чего ты переключился на место рождения?



Вот-вот - это ты мне кинул левую ссылку не о том, что я спрашивал! На вопрос, кого прислали для реализации решения, ты так и не ответил! Ты дал список организаторов - лиц, принимавших решение. И даже среди них оказалась треть украинцев!!! Вот-вот - это ты мне кинул левую ссылку не о том, что я спрашивал! На вопрос, кого прислали для реализации решения, ты так и не ответил! Ты дал список организаторов - лиц, принимавших решение. И даже среди них оказалась треть украинцев!!! zРадио

Повідомлень: 2698 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:37 shapo написав: Starikan написав: Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы. Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы. Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...." Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."

Я имел в виду другое.

Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку. Я имел в виду другое.Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16008 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:40 Sommer написав: Скромный президент, не то что папередник.

https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo

На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.



Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение. Скромный президент, не то что папередник.Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение.



А вот это правильно - приветствую! Критиковать нужно действия, а не людей. И критиковать аргументированно. Действие это и правда глупое!



Если уж переносить, то за город, или по крайней мере в менее загруженную и центральную его часть. И чтобы был положительный экономический эффект - т.е. чтобы старое помещение можно было реализовать дороже, чем обойдется новое, а дельтой распорядиться в общественно-полезных целях А вот это правильно - приветствую! Критиковать нужно действия, а не людей. И критиковать аргументированно. Действие это и правда глупое!Если уж переносить, то за город, или по крайней мере в менее загруженную и центральную его часть. И чтобы был положительный экономический эффект - т.е. чтобы старое помещение можно было реализовать дороже, чем обойдется новое, а дельтой распорядиться в общественно-полезных целях zРадио

Повідомлень: 2698 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:42 zРадио написав: budivelnik написав: після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше??? Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше??? 1 Щось забагато розбіглось і всі втікли тільки в одну країну...

Там медом намазано і клімат найкращий?

Чи може виконали завдання під прикриття і повернулись з високопіднятою головою ? zРадио написав: Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...

А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольны Поработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.

Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле! Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольныПоработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле! 1 Тобто коли бандюковича з москальською свитою підтримували всі кого ти назвав+фірташ+коломойський

То це було верхом справедливості

А коли Порошенко дов копен-дупен коломойському,а США-Фірташу

То виявилось що це не справедливо?

2 Чомусь коли Порошенко отримав всього 25% підтримки (це навіть менше ніж підтримувало януковича в 2014 ) він не втік за кордон і продовжує політичну діяльність і його наступник не міняє курс обраний Порошенком ні в зовнішній ні у внутрішній політиці..

Може це і говорить про те хто працював ЗА Україну

а хто до зараз разом з тобою працює проти. 1 Щось забагато розбіглось і всі втікли тільки в одну країну...Там медом намазано і клімат найкращий?Чи може виконали завдання під прикриття і повернулись з високопіднятою головою ?1 Тобто коли бандюковича з москальською свитою підтримували всі кого ти назвав+фірташ+коломойськийТо це було верхом справедливостіА коли Порошенко дов копен-дупен коломойському,а США-ФірташуТо виявилось що це не справедливо?2 Чомусь коли Порошенко отримав всього 25% підтримки (це навіть менше ніж підтримувало януковича в 2014 ) він не втік за кордон і продовжує політичну діяльність і його наступник не міняє курс обраний Порошенком ні в зовнішній ні у внутрішній політиці..Може це і говорить про те хто працював ЗА Українуа хто до зараз разом з тобою працює проти. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21105 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:44 budivelnik написав: Так брати він може де хоче , навіть в москалів...

Але коли взяте потратить на власні примхи - тоді це корупція

а коли на допомогу населенню - тоді він батько рідний.... Так брати він може де хоче , навіть в москалів...Але коли взяте потратить на власні примхи - тодіа коли на допомогу населенню - тоді він....

Будивельнык, этот проект - это пиар который очень сложно воплотить в жизнь, но как его обсасывают противники меня развлекает ))) ещё раз, нападки происходят на подставного, а вот марионеточник радостно ждёт своего часа покрасить киоск Будивельнык, этот проект - это пиар который очень сложно воплотить в жизнь, но как его обсасывают противники меня развлекает ))) ещё раз, нападки происходят на подставного, а вот марионеточник радостно ждёт своего часа покрасить киоск stm

Повідомлень: 1826 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46 zРадио написав: После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции После 5 лето его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции

ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают. ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16008 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46 Starikan написав: shapo написав: Starikan написав: Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы. Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы. Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...." Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."

Я имел в виду другое.

Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку. Я имел в виду другое.Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.



А что такого особенного в тексте конституции США? По вашему, общественная, правовая и научная мысль не шагнула вперед с 1787-го?



На мой взгляд, наша конституция куда более качественная и соответствующая современным принципам гуманизма, развитию технологий и экономики. Проблема в другом - в регулярных корректировках под конъюнктуру и перманентном кризисе исполнения А что такого особенного в тексте конституции США? По вашему, общественная, правовая и научная мысль не шагнула вперед с 1787-го?На мой взгляд, наша конституция куда более качественная и соответствующая современным принципам гуманизма, развитию технологий и экономики. Проблема в другом - в регулярных корректировках под конъюнктуру и перманентном кризисе исполнения Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 28 чер, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2698 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46 shapo написав: И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?

Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.

Так что все сделали сами И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.Так что все сделали сами



Sommer написав: Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?

Как не хочешь? Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?Как не хочешь?



Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.

А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.

Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках. Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 335533563357335833593360> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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