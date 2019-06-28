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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:31
budivelnik написав:
після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям
Мне напоминает это старый анекдот:
Отдел кадров. Молодая (М) кадровичка и (О) опытная. Молодая грустит над большой стопкой необработанных резюме.
(М) - Господи, до поздней ночи это все не разгребу!
Опытная берет стопку резюме, выбрасывает все в мусорку и говорит.
(О) - Забей, это все равно неудачники.
Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???
Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...
А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольны
Поработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.
Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:32
stm написав:
Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда )))
Так брати він може де хоче , навіть в москалів...
Але коли взяте потратить на власні примхи - тоді це корупція
а коли на допомогу населенню - тоді він батько рідний
....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:34
Sommer написав:
О, опять извивается. Ты писал про что? Про присылали
из Москвы.
Чего ты переключился на место рождения?
Вот-вот - это ты мне кинул левую ссылку не о том, что я спрашивал! На вопрос, кого прислали для реализации решения, ты так и не ответил! Ты дал список организаторов - лиц, принимавших решение. И даже среди них оказалась треть украинцев!!!
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:37
shapo написав: Starikan написав:
Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы.
Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."
Я имел в виду другое.
Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:40
А вот это правильно - приветствую! Критиковать нужно действия, а не людей. И критиковать аргументированно. Действие это и правда глупое!
Если уж переносить, то за город, или по крайней мере в менее загруженную и центральную его часть. И чтобы был положительный экономический эффект - т.е. чтобы старое помещение можно было реализовать дороже, чем обойдется новое, а дельтой распорядиться в общественно-полезных целях
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:42
zРадио написав: budivelnik написав:
після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям
Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???
1 Щось забагато розбіглось і всі втікли тільки в одну країну...
Там медом намазано і клімат найкращий?
Чи може виконали завдання під прикриття і повернулись з високопіднятою головою ?
zРадио написав:
Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...
А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольны
Поработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.
Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!
1 Тобто коли бандюковича з москальською свитою підтримували всі кого ти назвав+фірташ+коломойський
То це було верхом справедливості
А коли Порошенко дов копен-дупен коломойському,а США-Фірташу
То виявилось що це не справедливо?
2 Чомусь коли Порошенко отримав всього 25% підтримки (це навіть менше ніж підтримувало януковича в 2014 ) він не втік за кордон і продовжує політичну діяльність і його наступник не міняє курс обраний Порошенком ні в зовнішній ні у внутрішній політиці..
Може це і говорить про те хто працював ЗА Україну
а хто до зараз разом з тобою працює проти.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:44
budivelnik написав:
Так брати він може де хоче , навіть в москалів...
Але коли взяте потратить на власні примхи - тоді це корупція
а коли на допомогу населенню - тоді він батько рідний
....
Будивельнык, этот проект - это пиар который очень сложно воплотить в жизнь, но как его обсасывают противники меня развлекает ))) ещё раз, нападки происходят на подставного, а вот марионеточник радостно ждёт своего часа покрасить киоск
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46
zРадио написав:
После 5 лет коррупционного упадка По
о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции
ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46
Starikan написав: shapo написав: Starikan написав:
Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы.
Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."
Я имел в виду другое.
Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.
А что такого особенного в тексте конституции США? По вашему, общественная, правовая и научная мысль не шагнула вперед с 1787-го?
На мой взгляд, наша конституция куда более качественная и соответствующая современным принципам гуманизма, развитию технологий и экономики. Проблема в другом - в регулярных корректировках под конъюнктуру и перманентном кризисе исполнения
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 28 чер, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:46
shapo написав:
И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?
Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.
Так что все сделали сами
Sommer написав:
Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?
Как не хочешь?
Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.
А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.
Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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