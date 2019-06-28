Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции
ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают.
А знаєте чого не викликають інтересу?-Бо шкоди від них особисто для Вас ніякої....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."
Я имел в виду другое. Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.
shapo написав:Социального государства нет, а велфер есть
Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли... Капіталісти спокійні,двірники нагодовані... А якщо з ніг на голову... Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав... До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Социального государства нет, а велфер есть
Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли... Капіталісти спокійні,двірники нагодовані... А якщо з ніг на голову... Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав... До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться.
Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил
budivelnik написав:після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям
Мне напоминает это старый анекдот: Отдел кадров. Молодая (М) кадровичка и (О) опытная. Молодая грустит над большой стопкой необработанных резюме. (М) - Господи, до поздней ночи это все не разгребу! Опытная берет стопку резюме, выбрасывает все в мусорку и говорит. (О) - Забей, это все равно неудачники.
Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???
Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...
А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольны Поработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.
Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!
яка там курочка в Зе росте? чим годують, московськими утками?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
shapo написав:Социального государства нет, а велфер есть
Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли... Капіталісти спокійні,двірники нагодовані... А якщо з ніг на голову... Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав... До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться.
Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил
Ще раз Ми з 1917 по 1990 йшли взагалі назад З 1990 по 2004 - йшли в сторону 2004-2010 - йшли в Європу 2010-2014 - йшли в росію 2014-2019 - йшли в Європу.... І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм.. Можна щось одне... Але перше не довго.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69