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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3356335733583359> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:47 Starikan написав: zРадио написав: После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции После 5 лето его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции

ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают. ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, А знаєте чого не викликають інтересу?-Бо шкоди від них особисто для Вас ніякої.... А знаєте чого не викликають інтересу?-Бо шкоди від них особисто для Вас ніякої.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21105 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:48 Starikan написав: shapo написав: уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...." уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."

Я имел в виду другое.

Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку. Я имел в виду другое.Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.



Социального государства нет, а велфер есть Социального государства нет, а велфер есть Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:53 shapo написав: Социального государства нет, а велфер есть Социального государства нет, а велфер есть Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно

Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу

Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...

Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...

А якщо з ніг на голову...

Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...

До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться. Всі країни в яких існує велфер- йшли правильноСпочатку розвиток виробництва і накопичення капіталуПотім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...А якщо з ніг на голову...Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21105 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:59 budivelnik написав: shapo написав: Социального государства нет, а велфер есть Социального государства нет, а велфер есть Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно

Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу

Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...

Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...

А якщо з ніг на голову...

Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...

До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться. Всі країни в яких існує велфер- йшли правильноСпочатку розвиток виробництва і накопичення капіталуПотім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...А якщо з ніг на голову...Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться.



Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:02 zРадио написав: budivelnik написав: після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям

після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям



Мне напоминает это старый анекдот:

Отдел кадров. Молодая (М) кадровичка и (О) опытная. Молодая грустит над большой стопкой необработанных резюме.

(М) - Господи, до поздней ночи это все не разгребу!

Опытная берет стопку резюме, выбрасывает все в мусорку и говорит.

(О) - Забей, это все равно неудачники.



Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???



Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...



А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольны Поработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.



Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле! Мне напоминает это старый анекдот:Отдел кадров. Молодая (М) кадровичка и (О) опытная. Молодая грустит над большой стопкой необработанных резюме.(М) - Господи, до поздней ночи это все не разгребу!Опытная берет стопку резюме, выбрасывает все в мусорку и говорит.(О) - Забей, это все равно неудачники.Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольныПоработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!

яка там курочка в Зе росте?

чим годують, московськими утками? яка там курочка в Зе росте?чим годують, московськими утками? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15854 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:03 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Социального государства нет, а велфер есть Социального государства нет, а велфер есть Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно

Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу

Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...

Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...

А якщо з ніг на голову...

Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...

До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться. Всі країни в яких існує велфер- йшли правильноСпочатку розвиток виробництва і накопичення капіталуПотім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...А якщо з ніг на голову...Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться. Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил Ще раз

Ми з 1917 по 1990 йшли взагалі назад

З 1990 по 2004 - йшли в сторону

2004-2010 - йшли в Європу

2010-2014 - йшли в росію

2014-2019 - йшли в Європу....

І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..

Можна щось одне...

Але перше не довго. Ще разМи з 1917 по 1990 йшли взагалі назадЗ 1990 по 2004 - йшли в сторону2004-2010 - йшли в Європу2010-2014 - йшли в росію2014-2019 - йшли в Європу....І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..Можна щось одне...Але перше не довго. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21105 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:25 stm написав: Sommer написав: Скромный президент, не то что папередник.

https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo

На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.



Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение. Скромный президент, не то что папередник.Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение.

Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда ))) Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда )))



Конечно же по грантам.



Это же нормальнейшая ситуация взять грант (грант, Карл!) на постройку офиса для президента. Правда?



Вам самим не смешно? Конечно же по грантам.Это же нормальнейшая ситуация взять грант (грант, Карл!) на постройку офиса для президента. Правда?Вам самим не смешно? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4318 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:26 zРадио написав: Sommer написав:

О, опять извивается. Ты писал про что? Про присылали из Москвы.



Чего ты переключился на место рождения? О, опять извивается. Ты писал про что? Произ Москвы.Чего ты переключился на место рождения?



Вот-вот - это ты мне кинул левую ссылку не о том, что я спрашивал! Вот-вот - это ты мне кинул левую ссылку не о том, что я спрашивал!



И опять критикус извивается.



Теперь у него виновата ссылка. И опять критикус извивается.Теперь у него виновата ссылка. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4318 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:28



https://petition.president.gov.ua/petition/60252 Петиція про зняття звання Герой України з Наді Савченко. Не вистачає трохи голосів. Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 чер, 2019 20:29, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20183 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:28 Sommer написав: И опять критикус извивается.

И опятьизвивается.



zРадио

Повідомлень: 2698 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3356335733583359> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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