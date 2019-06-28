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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3356335733583359>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:47

  Starikan написав:
  zРадио написав: После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции

ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают.
А знаєте чого не викликають інтересу?-Бо шкоди від них особисто для Вас ніякої....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:48

  Starikan написав:
  shapo написав:уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."

Я имел в виду другое.
Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.


Социального государства нет, а велфер есть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:53

  shapo написав:Социального государства нет, а велфер есть
Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно
Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу
Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...
Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...
А якщо з ніг на голову...
Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...
До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:59

  budivelnik написав:
  shapo написав:Социального государства нет, а велфер есть
Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно
Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу
Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...
Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...
А якщо з ніг на голову...
Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...
До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться.


Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:02

  zРадио написав:
  budivelnik написав:після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям


Мне напоминает это старый анекдот:
Отдел кадров. Молодая (М) кадровичка и (О) опытная. Молодая грустит над большой стопкой необработанных резюме.
(М) - Господи, до поздней ночи это все не разгребу!
Опытная берет стопку резюме, выбрасывает все в мусорку и говорит.
(О) - Забей, это все равно неудачники.

Так и ты рассуждаешь - разбежались, значит сами и виноваты, ну а то, что разбежались, потому что угрожали их жизнях и семьям, об этом мы умолчим - это несущественно... Оно то да - таки виноваты, но если бы они НЕ побежали, а остались, как Асад со своей свитой, такой вариант тебе бы понравился больше???

Я ж говорю - что-то с логикой у тебя совсем худо стало...

А как Порошенко "разрулил", мы все хорошо видели, не слепые - Ахметов, Косюк, Кононенко очень довольны :mrgreen: Поработал на славу. А вот народ сказал - остаточне прощавай (с) Как говорится, какую курочку кормишь, такая и растет.

Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!

яка там курочка в Зе росте?
чим годують, московськими утками?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:03

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Социального государства нет, а велфер есть
Всі країни в яких існує велфер- йшли правильно
Спочатку розвиток виробництва і накопичення капіталу
Потім від накопиченого капіталу і високої продуктивності виробництва-відсотки на велфер ,щоб двірники до влади не перли...
Капіталісти спокійні,двірники нагодовані...
А якщо з ніг на голову...
Спочатку клоуна до влади щоб він в капіталістів на велфер зібрав...
До такого щоб додуматись- одним косяком не обійдеться.
Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил
Ще раз
Ми з 1917 по 1990 йшли взагалі назад
З 1990 по 2004 - йшли в сторону
2004-2010 - йшли в Європу
2010-2014 - йшли в росію
2014-2019 - йшли в Європу....
І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..
Можна щось одне...
Але перше не довго.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:25

  stm написав:
  Sommer написав:Скромный президент, не то что папередник.
https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo
На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.


Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение.

Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда )))


Конечно же по грантам.

Это же нормальнейшая ситуация взять грант (грант, Карл!) на постройку офиса для президента. Правда?

Вам самим не смешно? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:26

  zРадио написав:
  Sommer написав:
О, опять извивается. Ты писал про что? Про присылали из Москвы.

Чего ты переключился на место рождения?


Вот-вот - это ты мне кинул левую ссылку не о том, что я спрашивал!


И опять критикус извивается. :mrgreen:

Теперь у него виновата ссылка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:28

Петиція про зняття звання Герой України з Наді Савченко. Не вистачає трохи голосів.

https://petition.president.gov.ua/petition/60252
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 чер, 2019 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:28

  Sommer написав:И опять критикус извивается. :mrgreen:


zРадио
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