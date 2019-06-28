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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3356335733583359 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:29 Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил



budivelnik написав: Ще раз

Ми з 1917 по 1990 йшли взагалі назад

З 1990 по 2004 - йшли в сторону

2004-2010 - йшли в Європу

2010-2014 - йшли в росію

2014-2019 - йшли в Європу....

І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..

Можна щось одне...

Але перше не довго. Ще разМи з 1917 по 1990 йшли взагалі назадЗ 1990 по 2004 - йшли в сторону2004-2010 - йшли в Європу2010-2014 - йшли в росію2014-2019 - йшли в Європу....І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..Можна щось одне...Але перше не довго.



А ты сам и твой кумир Порошенко куда все это время шли, в правильном направлении? А ты сам и твой кумир Порошенко куда все это время шли, в правильном направлении? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:34 shapo написав: Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил



budivelnik написав: Ще раз

Ми з 1917 по 1990 йшли взагалі назад

З 1990 по 2004 - йшли в сторону

2004-2010 - йшли в Європу

2010-2014 - йшли в росію

2014-2019 - йшли в Європу....

І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..

Можна щось одне...

Але перше не довго. Ще разМи з 1917 по 1990 йшли взагалі назадЗ 1990 по 2004 - йшли в сторону2004-2010 - йшли в Європу2010-2014 - йшли в росію2014-2019 - йшли в Європу....І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..Можна щось одне...Але перше не довго.



А ты сам и твой кумир Порошенко куда все это время шли, в правильном направлении? А ты сам и твой кумир Порошенко куда все это время шли, в правильном направлении?

безвіз, ЄС, НАТО ..



хоча тут бачу олгінці топлять, що вірний курс - за руській мір і тайожний саюс безвіз, ЄС, НАТО ..хоча тут бачу олгінці топлять, що вірний курс - за руській мір і тайожний саюс В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15854 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:39 shapo написав: Я что-то не припоминаю чтобы при Порошенко кто-то в Украине сидел на велфере, а Зеленский, придя к власти 2 месяца назад, его отменил budivelnik написав: Ще раз

Ми з 1917 по 1990 йшли взагалі назад

З 1990 по 2004 - йшли в сторону

2004-2010 - йшли в Європу

2010-2014 - йшли в росію

2014-2019 - йшли в Європу....

І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..

Можна щось одне...

Але перше не довго. Ще разМи з 1917 по 1990 йшли взагалі назадЗ 1990 по 2004 - йшли в сторону2004-2010 - йшли в Європу2010-2014 - йшли в росію2014-2019 - йшли в Європу....І у всіх наших походах приймали участь популісти ,які не хотіли признати що не можна одночасно бути соціально орієнтованою і розвивати капіталізм..Можна щось одне...Але перше не довго. А ты сам и твой кумир Порошенко куда все это время шли, в правильном направлении? А ты сам и твой кумир Порошенко куда все это время шли, в правильном направлении? Навіщо тобі.старому і хворому казахському єврею,могилку якого через 5 років ніхто і не відвідає - знати куди ми йшли?Ти вже прийшов,без дітей,в країну яку не любиш ,мови якої не знаєш ,в якій зникнеш....

Для всіх інших

Економічна складова-така штука,яка не дає політикам робити дурниці...

Вони звичайно пару років можуть повикабенюватись... але в розрізі десятків років рух України був тільки в одному напрямку

Подалі від Росії-Поближче до Європи

Нам вистарчило 27 років ,щоб зафіксувати курс в ЄС і НАТО в Конституції

Нам вистапрчило 10 років щоб змінити 70% комуністів в раді на 60% регіоналів (проросійських ) в Раді

І ще 17 років пішло на те ,щоб зменшити кількість проросійськи настроєних партій з 60% до 15% (може 20% , але точно в 2019 в Раді буде менше 30% оппоблоківців) Навіщо тобі.старому і хворому казахському єврею,могилку якого через 5 років ніхто і не відвідає - знати куди ми йшли?Ти вже прийшов,без дітей,в країну яку не любиш ,мови якої не знаєш ,в якій зникнеш....Для всіх іншихЕкономічна складова-така штука,яка не дає політикам робити дурниці...Вони звичайно пару років можуть повикабенюватись... але в розрізі десятків років рух України був тільки в одному напрямкуПодалі від Росії-Поближче до ЄвропиНам вистарчило 27 років ,щоб зафіксувати курс в ЄС і НАТО в КонституціїНам вистапрчило 10 років щоб змінити 70% комуністів в раді на 60% регіоналів (проросійських ) в РадіІ ще 17 років пішло на те ,щоб зменшити кількість проросійськи настроєних партій з 60% до 15% (може 20% , але точно в 2019 в Раді буде менше 30% оппоблоківців) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21105 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:39 shapo написав: shapo написав: И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?

Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.

Так что все сделали сами И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.Так что все сделали сами



Sommer написав: Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?

Как не хочешь? Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?Как не хочешь?



Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.

А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.

Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках. Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках.



Ну совсем уже бабушкины сказки пошли. Ты бы хоть правдивее что-нибудь придумывал, чем такие истории для непослушных детей. Ну совсем уже бабушкины сказки пошли. Ты бы хоть правдивее что-нибудь придумывал, чем такие истории для непослушных детей. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4318 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:48 shapo написав: Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.

А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.

Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках. Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках.



Sommer написав: Ну совсем уже бабушкины сказки пошли. Ты бы хоть правдивее что-нибудь придумывал, чем такие истории для непослушных детей. Ну совсем уже бабушкины сказки пошли. Ты бы хоть правдивее что-нибудь придумывал, чем такие истории для непослушных детей.



Конечно, сказки.

Ведь кто мог лучше знать где украинский крестьянин мог припрятать зерно чем присланный из России городской русский или еврей.

Они перед командировкой курсы проходили по поиску припрятанного зерна. Конечно, сказки.Ведь кто мог лучше знать где украинский крестьянин мог припрятать зерно чем присланный из России городской русский или еврей.Они перед командировкой курсы проходили по поиску припрятанного зерна. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:53 shapo написав: shapo написав: Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.

А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.

Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках. Ты в очередной раз бредишь приплетя зачем-то Израиль.А у меня тесть 35 лет назад купил в Барышевке Киевской области дом из которого его хозяин, председатель сельсовета, ходил в Березань искать зерно , а из Березани шел такой же в Барышевку.Так этот дом соседи прокляли, что и сказалось позже на всех его потомках.



Sommer написав: Ну совсем уже бабушкины сказки пошли. Ты бы хоть правдивее что-нибудь придумывал, чем такие истории для непослушных детей. Ну совсем уже бабушкины сказки пошли. Ты бы хоть правдивее что-нибудь придумывал, чем такие истории для непослушных детей.



Конечно, сказки.

Ведь кто мог лучше знать где украинский крестьянин мог припрятать зерно чем присланный из России городской русский или еврей.

Они перед командировкой курсы проходили по поиску припрятанного зерна. Конечно, сказки.Ведь кто мог лучше знать где украинский крестьянин мог припрятать зерно чем присланный из России городской русский или еврей.Они перед командировкой курсы проходили по поиску припрятанного зерна.

А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?

Тупі українці-селюки до цього не додумалися. А от одна "розумна" нація ... цілком вірогідно. А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?Тупі українці-селюки до цього не додумалися. А от одна "розумна" нація ... цілком вірогідно. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 20:53, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15854 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:53 budivelnik

Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!! Востаннє редагувалось innamax2008 в П'ят 28 чер, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз. innamax2008

Повідомлень: 304 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:54 shapo написав: budivelnik написав: e]На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям

Порошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...

e]На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіямПорошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...



Это какие ошибки он исправил, свои, когда которые сделал работая министром экономики у Азарова? Это какие ошибки он исправил, свои, когда которые сделал работая министром экономики у Азарова?



Такі помилки коли русофашисти типо зрадіо чи шапо обсирають всіх. Юо вони трутні і паоазити,яких породив СРСР Такі помилки коли русофашисти типо зрадіо чи шапо обсирають всіх. Юо вони трутні і паоазити,яких породив СРСР Ethereum Повідомлень: 577 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:56 flyman написав: А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?

Тупі українці-селюки до цього не додумалися. А от одна "розумна" нація ... цілком вірогідно. А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?Тупі українці-селюки до цього не додумалися. А от одна "розумна" нація ... цілком вірогідно.



А чего так скромно строчишь?

Пиши уже - все беды в стране и мире от евреев.

Они и капитализм придумали, и коммунизм, и революцию в России совершили, и ГУЛАГ создали, и СССР развалили, и сейчас не дают Украине стать европейской страной ( допиши если что забыл). А чего так скромно строчишь?Пиши уже - все беды в стране и мире от евреев.Они и капитализм придумали, и коммунизм, и революцию в России совершили, и ГУЛАГ создали, и СССР развалили, и сейчас не дают Украине стать европейской страной ( допиши если что забыл). Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:02 innamax2008 написав: budivelnik написав: Давайте полегше з термінами

1 Геноцид - це коли в населення зерно забирають ,а більше їм їсти нічого

2 Якщо населення при збільшенні тривалості життя зменшується тому що це ж населення стало менше займатись сексом, або в них стало більше грошей на презервативи - це не геноцид ,це лінь,яка притаманна якраз відносно багатшим суспільствам... Давайте полегше з термінами1 Геноцид - це коли в населення зерно забирають ,а більше їм їсти нічого2 Якщо населення при збільшенні тривалості життя зменшується тому що це ж населення стало менше займатись сексом, або в них стало більше грошей на презервативи - це не геноцид ,це лінь,яка притаманна якраз відносно багатшим суспільствам...

Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!! Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!! Ще раз

1 Ми не втратили , в нас ніхто не вмер голодною смертю

2 В нас зменшилась народжуваність

3 В нас збільшилась тривалість життя

4 Всі країни Європи+Прибалтика - мають мінусову демографію

5 Європа,США мінусову демографію компенсовуютьеміграцією...

6 Навіть при зменшенні до 35 млн , нас буде 60 осіб на км2 . в той час коли в тій же росії всього 7 осіб на м2



Тому саме по собі зменшення кількості населення,яке відбувається в природній,а не силовий спосіб - не несе ніяких загроз.



ПС

В мене 4-ро дітей

Скільки у Вас?

І всі в кого 1 або 2 - створили ситуацію,що в Україні буде зменшуватись населення.

Але ж я не повинен ходити і Вашим дружинам показувати комариків...Займіться цим питанням якось самостійно і не звинувачуйте в цьому 50-ти річних мужиків типа Порошенко(до речі в нього також 4-ро)



ППС

Зменшення населення на 20%+ збудовано за 27 років ще 30% - в 1,5 рази збільшили кількість житла, на особу.яке Ви можете використовувати.тому тільки казкар почне розповідати що він не може розмножуватись в 25 м2 на особу. в тойчас коли його дідусі-тати прекрасно збільшили населення України з 30 млн в 1951(маючи 7 м2 на особу) до 51 млн в 1991(маючи 17 м2 на особу). Ще раз1 Ми не втратили , в нас ніхто не вмер голодною смертю2 В нас зменшилась народжуваність3 В нас збільшилась тривалість життя4 Всі країни Європи+Прибалтика - мають мінусову демографію5 Європа,США мінусову демографію компенсовуютьеміграцією...6 Навіть при зменшенні до 35 млн , нас буде 60 осіб на км2 . в той час коли в тій же росії всього 7 осіб на м2Тому саме по собі зменшення кількості населення,яке відбувається в природній,а не силовий спосіб - не несе ніяких загроз.ПСВ мене 4-ро дітейСкільки у Вас?І всі в кого 1 або 2 - створили ситуацію,що в Україні буде зменшуватись населення.Але ж я не повинен ходити і Вашим дружинам показувати комариків...Займіться цим питанням якось самостійно і не звинувачуйте в цьому 50-ти річних мужиків типа Порошенко(до речі в нього також 4-ро)ППСЗменшення населення на 20%+ збудовано за 27 років ще 30% - в 1,5 рази збільшили кількість житла, на особу.яке Ви можете використовувати.тому тільки казкар почне розповідати що він не може розмножуватись в 25 м2 на особу. в тойчас коли його дідусі-тати прекрасно збільшили населення України з 30 млн в 1951(маючи 7 м2 на особу) до 51 млн в 1991(маючи 17 м2 на особу). в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21105 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3356335733583359 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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