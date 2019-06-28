Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:budivelnik Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Это уже было следствием. И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.
Речь была о причине.
Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали. Абы потроллить?
Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего?
Сначала протролллили, а теперь хорошо?))) Плохо, но отвечу. Принципиально ничем - я же ведь сразу указал, что Киев бездействовал в отношении феодалов Донбасса, Харькова. Ну и Днепра. По ходу событий же отличается. Тем, что хозяева Донбасса решили поиграть сильнее и дальше, чем харьковские. А днепровские и вовсе отказались (Беня).
То есть сманипулировали бы при желании и харьковским, и днепровским работягой. По причине указанной.
shapo написав:уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."
Я имел в виду другое. Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.
Социального государства нет, а велфер есть
Правильно, есть категории населения, нуждающиеся в помощи, субсидиях и т.п. Но велфер прописан в законах, а не Конституции. Я же не предлагаю полностью отменить социальные обязательства государства.
Еще пример: считаю неправильным, когда по закону отменяют спецпенсии, размеры пенсий ограничивают, а Конституция не разрешает снижать пенсии тем, кому они были назначены ранее.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
flyman написав:А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?
О как! Весь Союз - ГУЛАГ По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация
Ура-патриотизм покоряет все новые вершины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме! Однако же, инвестиции, сделанные тогда в радикальный украинский национализм, окупаются, как видно, до сих пор...
PS: и все это, конечно же, полито еще и соусом отборного антисемитизма - куда ж без него!
innamax2008 написав:budivelnik Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!
Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну, яка має шості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України?
innamax2008 написав:Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну,яка маєшості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України?
Якесь збочення.... 1 Кожна країна має щось своє 2 Якби Україна була найкраща по всім параметрам-то в ній проживалоб 7 млнд населення...., а так нам повезло ,що хоча у нас чорноземи - але програмісту чи художнику-від цього якось не жарко і не холодно 3 Переживати потрібно починати тоді.коли підходимо до точок неповернення... тобто 1 людина на 1 км2 , а поки в нас 60-70Осіб на км2 - до того часу переживати ранувато 4 Наголошу ще раз З 1950 30 млн .відбудували Україну після війни так,що в 1991 тут змогли проживати 51 млн ,таким чином сьогоднішнім 42 млн навіть напрягатись відбудовувати особливо нічого й не треба.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав: Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!
Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан И Бигус бы сидел-помалкивал. Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.
Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти. Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр