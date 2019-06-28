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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 335833593360336133623363>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 160
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:07

  innamax2008 написав:budivelnik
Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!

"геноцид" детектед скрізь в Східній Європі після 90х, а через 30 років почненться і в Західній Європі
https://www.populationpyramid.net/estonia/2020/
https://www.populationpyramid.net/romania/2020/
https://www.populationpyramid.net/bulgaria/2020/

зато в Африці ера супер процвітання
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:10

  Sommer написав:
  detroytred написав:

Это уже было следствием.
И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.

Речь была о причине.

Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.
Абы потроллить?


Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего?

Сначала протролллили, а теперь хорошо?)))
Плохо, но отвечу.
Принципиально ничем - я же ведь сразу указал, что Киев бездействовал в отношении феодалов Донбасса, Харькова. Ну и Днепра.
По ходу событий же отличается. Тем, что хозяева Донбасса решили поиграть сильнее и дальше, чем харьковские. А днепровские и вовсе отказались (Беня).

То есть сманипулировали бы при желании и харьковским, и днепровским работягой.
По причине указанной.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:18

  shapo написав:
  Starikan написав:
  shapo написав:уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."
Я имел в виду другое.
Нужно было взять за образец конституцию США, где нет никаких "социальных государств" и прочих обещаний всеобщего благоденствия (не буду писать "халявы"). Такие подробности должны прописываться в законах, которые, в свою очередь, должны подстраиваться под текущую экономическую обстановку.
Социального государства нет, а велфер есть

Правильно, есть категории населения, нуждающиеся в помощи, субсидиях и т.п.
Но велфер прописан в законах, а не Конституции.
Я же не предлагаю полностью отменить социальные обязательства государства.

Еще пример: считаю неправильным, когда по закону отменяют спецпенсии, размеры пенсий ограничивают, а Конституция не разрешает снижать пенсии тем, кому они были назначены ранее.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:19

  flyman написав:А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?


О как! Весь Союз - ГУЛАГ :mrgreen: По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация :mrgreen:

Ура-патриотизм покоряет все новые вершины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме! Однако же, инвестиции, сделанные тогда в радикальный украинский национализм, окупаются, как видно, до сих пор...

PS: и все это, конечно же, полито еще и соусом отборного антисемитизма - куда ж без него!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:19

  flyman написав:
  innamax2008 написав:budivelnik
Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!

"геноцид" детектед скрізь в Східній Європі після 90х, а через 30 років почненться і в Західній Європі
https://www.populationpyramid.net/estonia/2020/
https://www.populationpyramid.net/romania/2020/
https://www.populationpyramid.net/bulgaria/2020/

зато в Африці ера супер процвітання

Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну, яка має шості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України?
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:21

  Frant написав:Петиція про зняття звання Герой України з Наді Савченко. Не вистачає трохи голосів.

https://petition.president.gov.ua/petition/60252

Лучше эту подпишите:
Каждой женщине столько мужей, сколько они хотят!

https://petition.president.gov.ua/petition/64138

Интересно, что из 17 подписантов только 5 женщин - ну не ценят они инициативу мужчин! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:25

Re: Політичні дискусії

  innamax2008 написав:Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну,яка маєшості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України?
Якесь збочення....
1 Кожна країна має щось своє
2 Якби Україна була найкраща по всім параметрам-то в ній проживалоб 7 млнд населення...., а так нам повезло ,що хоча у нас чорноземи - але програмісту чи художнику-від цього якось не жарко і не холодно
3 Переживати потрібно починати тоді.коли підходимо до точок неповернення... тобто 1 людина на 1 км2 , а поки в нас 60-70Осіб на км2 - до того часу переживати ранувато
4 Наголошу ще раз
З 1950 30 млн .відбудували Україну після війни так,що в 1991 тут змогли проживати 51 млн ,таким чином сьогоднішнім 42 млн навіть напрягатись відбудовувати особливо нічого й не треба.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:26

Інтелект циркача:

"ПреЗЕдент Володимир Зеленський у своєму відеопривітанні з нагоди Дня Конституції осоромився, назвавши українських дітей "майбутніми громадянами".

Ці слова Президента прозвучали у відеозверненні, яке було опубліковане на його сторінці у Facebook."

https://prm.ua/gotuyemosya-do-smihderzh ... elenskogo/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:29

Щодо подій в Станиці Луганській - наш квартальний Наполеон і тут накосячив:

https://petrimazepa.com/dobroe_utro_vetnam_konec_iyunya
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:31

  zРадио написав: Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!

:shock: :shock: :shock:
Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан 8) И Бигус бы сидел-помалкивал.
Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.

Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.
Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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