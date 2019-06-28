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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33593360336133623363> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 160 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 160 Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:32 Frant "будущие граждане" это те кто ещё не родились, что не так?

Помойка прямого канала считает будущих жителей Украины не гражданами или готова записать в гражданство тех кто ещё не родился?



Уровень журналистики хуже, чем в жёлтой прессе класса спид-инфо. Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 чер, 2019 21:37, всього редагувалось 3 разів. vitaliian

Повідомлень: 2469 З нами з: 06.04.16 Подякував: 666 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:33 budivelnik написав: innamax2008 написав: Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну,яка маєшості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України? Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну,яка маєшості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України? Якесь збочення....

1 Кожна країна має щось своє

2 Якби Україна була найкраща по всім параметрам-то в ній проживалоб 7 млнд населення...., а так нам повезло ,що хоча у нас чорноземи - але програмісту чи художнику-від цього якось не жарко і не холодно

3 Переживати потрібно починати тоді.коли підходимо до точок неповернення... тобто 1 людина на 1 км2 , а поки в нас 60-70Осіб на км2 - до того часу переживати ранувато

4 Наголошу ще раз

З 1950 30 млн .відбудували Україну після війни так,що в 1991 тут змогли проживати 51 млн ,таким чином сьогоднішнім 42 млн навіть напрягатись відбудовувати особливо нічого й не треба. Якесь збочення....1 Кожна країна має щось своє2 Якби Україна була найкраща по всім параметрам-то в ній проживалоб 7 млнд населення...., а так нам повезло ,що хоча у нас чорноземи - але програмісту чи художнику-від цього якось не жарко і не холодно3 Переживати потрібно починати тоді.коли підходимо до точок неповернення... тобто 1 людина на 1 км2 , а поки в нас 60-70Осіб на км2 - до того часу переживати ранувато4 Наголошу ще разЗ 1950 30 млн .відбудували Україну після війни так,що в 1991 тут змогли проживати 51 млн ,таким чином сьогоднішнім 42 млн навіть напрягатись відбудовувати особливо нічого й не треба.

В Україні українці так панують, що знищують свою країну з дебільними думками, що нас ще багато ще відбудуємо. Після другої світової люди в СРСР за дарма відбудовували, в селах замість грошей в зошит трудодень записували, то ви теж за трудодень працювати будете? Чи за кращою долею до Канади поїдете? В Україні українці так панують, що знищують свою країну з дебільними думками, що нас ще багато ще відбудуємо. Після другої світової люди в СРСР за дарма відбудовували, в селах замість грошей в зошит трудодень записували, то ви теж за трудодень працювати будете? Чи за кращою долею до Канади поїдете? innamax2008

Повідомлень: 306 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:37 vitaliian написав: Frant "будущие граждане" это те кто ещё не родились, что не так?

помойка прямого канала считает будущих жителей Украины не гражданами или готова записать в гражданство тех кто ещё не родился?



Уровень журналистики хуже, чем в жёлтой прессе класса спид-инфо. "будущие граждане" это те кто ещё не родились, что не так?помойка прямого канала считает будущих жителей Украины не гражданами или готова записать в гражданство тех кто ещё не родился?Уровень журналистики хуже, чем в жёлтой прессе класса спид-инфо.

Зебіл зебіла бачить здалека!!!



Почитай, будь ласка, коментарі дописувачів в тому повідомленні.

Ти теж юрист за фахом, як Зе-??? Зебіл зебіла бачить здалека!!!Почитай, будь ласка, коментарі дописувачів в тому повідомленні.Ти теж юрист за фахом, як Зе-??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20186 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:44 budivelnik написав: https://censor.net.ua/photo_news/3134736/gerus_rasschityvaet_chto_novaya_rada_snizit_zelenye_tarify_v_dva_raza_foto

Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза. Чергова спроба маніпуляцій від зекоманди....

Використано словосполучення

тарифи -зменшені в два рази

те що це

а -поки що хотєлка

б - те що це зелені тарифи

в - те що величина зелених тарифів зменшена в два рази дай бог щоб зменшила тариф для населення хоча б на 5 копійок (3-5%)

Ніде не говориться

При цьому умовою виконання цієї обіцянки є прохання проголосувати так щоб в раді було мінімум 200 голосів від зеК.....



Так само працюють і наші леди-зеди-теди і примкнувший до них волгарь

Оголошують ніби й правильну річ-і потім критикують з усіх сторін що вона не зроблена...

Наприклад

Порошенко не привів в порядок судову систему...

При цьому

Якщо через 30 днів судова система почала масово приймати рішення проти як Порошенка так і політики Порошенка - то розумному ясно ,що Порошенко був найбільш зацікавленою особою щоб навести там порядок-просто структура судів така,що там не дуже то вже й порядок наведеш. Чергова спроба маніпуляцій від зекоманди....Використано словосполученнятарифи -зменшені в два разите що цеа -поки що хотєлкаб - те що це зелені тарифив - те що величина зелених тарифів зменшена в два рази дай бог щоб зменшила тариф для населення хоча б на 5 копійок (3-5%)Ніде не говоритьсяПри цьому умовою виконання цієї обіцянки є прохання проголосувати так щоб в раді було мінімум 200 голосів від зеК.....Так само працюють і наші леди-зеди-теди і примкнувший до них волгарьОголошують ніби й правильну річ-і потім критикують з усіх сторін що вона не зроблена...НаприкладПорошенко не привів в порядок судову систему...При цьомуЯкщо через 30 днів судова система почала масово приймати рішення проти як Порошенка так і політики Порошенка - то розумному ясно ,що Порошенко був найбільш зацікавленою особою щоб навести там порядок-просто структура судів така,що там не дуже то вже й порядок наведеш.

Вы опять генерите ...



Конкретизируйте по чём именно ко мне или к кому из оппонентов примкнул волгарь.





Особенно смешно выглядит дальнейшее продолжение, из которого получается, что и волгарь оголошуэ нибито правильну рич, а дальше критикует со всех сторон, что не сделана.



Ну а уж оправдание ПАПа, что не реформировал судовую .... потому что просто порядок там не духе наведеш --- после обещаний ПАПа --

Просто не нужно было пустопорожньо обещать, тогда и критики бы не было.



З.Ы. насчёт *помои* --- посмотрите, как критикуют ПАПа его оппоненты.

Очевидно же, что здесь на форуме критика Порошенко очень аккуратна.

Ваша гиперболизация, мягко говоря, ошибочна. Вы опять генерите ...Конкретизируйте по чём именно ко мне или к кому из оппонентов примкнул волгарь.Особенно смешно выглядит дальнейшее продолжение, из которого получается, что и волгарь оголошуэ нибито правильну рич, а дальше критикует со всех сторон, что не сделана.Ну а уж оправдание ПАПа, что не реформировал судовую .... потому что просто порядок там не духе наведеш --- после обещаний ПАПа --Просто не нужно было пустопорожньо обещать, тогда и критики бы не было.З.Ы. насчёт *помои* --- посмотрите, как критикуют ПАПа его оппоненты.Очевидно же, что здесь на форуме критика Порошенко очень аккуратна.Ваша гиперболизация, мягко говоря, ошибочна. detroytred

Повідомлень: 21947 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:46 budivelnik написав: 1 Ми не втратили , в нас ніхто не вмер голодною смертю

2 В нас зменшилась народжуваність

1 Ми не втратили , в нас ніхто не вмер голодною смертю2 В нас зменшилась народжуваність



Ложь - с уменьшением рождаемости (причем резким, о чем ты умолчал), возросла и смертность, поэтому украинцы во-первых, умирали и продолжают умирать от бедности (пусть не от недостатка калорий, но от истощения однообразной дешевой пищей и отсутствия средств на лечение), а во-вторых, меньше рожали и продолжают меньше рожать тоже от бедности, потому что незначительное увеличение СПЖ (аж на 2 года за 30-летний временной период) не может стимулировать увеличение среднего возраста рожениц, как это происходит у европеек, живущих на 10 лет дольше украинок и имеющих больший фертильный разброс







budivelnik написав: 6 Навіть при зменшенні до 35 млн , нас буде 60 осіб на км2 . в той час коли в тій же росії всього 7 осіб на м2

6 Навіть при зменшенні до 35 млн , нас буде 60 осіб на км2 . в той час коли в тій же росії всього 7 осіб на м2



Чушь - в Германии плотность населения 230 человек на км2, а в Канаде - 3 человека на км2. При этом уровень жизни в обеих странах одинаково высок. Вывод - этот показатель имеет отношение исключительно к географии и климату, и любые разглагольствования по поводу того, что Украина может себе позволить потерять население - отговорка и покрывательство демографических преступлений! Ложь - с уменьшением рождаемости (причем резким, о чем ты умолчал), возросла и смертность, поэтому украинцы во-первых, умирали и продолжают умирать от бедности (пусть не от недостатка калорий, но от истощения однообразной дешевой пищей и отсутствия средств на лечение), а во-вторых, меньше рожали и продолжают меньше рожать тоже от бедности, потому что незначительное увеличение СПЖ (аж на 2 года за 30-летний временной период) не может стимулировать увеличение среднего возраста рожениц, как это происходит у европеек, живущих на 10 лет дольше украинок и имеющих больший фертильный разбросЧушь - в Германии плотность населения 230 человек на км2, а в Канаде - 3 человека на км2. При этом уровень жизни в обеих странах одинаково высок. Вывод - этот показатель имеет отношение исключительно к географии и климату, и любые разглагольствования по поводу того, что Украина может себе позволить потерять население - отговорка и покрывательство демографических преступлений! zРадио

Повідомлень: 2701 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:49 flyman написав: .......

Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років… .......Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років…

Уже прошло почти 100 лет. Если точнее - 85. Уже прошло почти 100 лет. Если точнее - 85. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13496 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:55 detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав:



Это уже было следствием.

И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.



Речь была о причине.



Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.

Абы потроллить? Это уже было следствием.И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.Речь была о причине.Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.Абы потроллить?



Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего? Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего?

Сначала протролллили, а теперь хорошо?)))

Плохо, но отвечу.

Принципиально ничем - я же ведь сразу указал, что Киев бездействовал в отношении феодалов Донбасса, Харькова. Ну и Днепра.

По ходу событий же отличается. Тем, что хозяева Донбасса решили поиграть сильнее и дальше, чем харьковские. А днепровские и вовсе отказались (Беня).



То есть сманипулировали бы при желании и харьковским, и днепровским работягой.

По причине указанной. Сначала протролллили, а теперь хорошо?)))Плохо, но отвечу.Принципиально ничем - я же ведь сразу указал, что Киев бездействовал в отношении феодалов Донбасса, Харькова. Ну и Днепра.По ходу событий же отличается. Тем, что хозяева Донбасса решили поиграть сильнее и дальше, чем харьковские. А днепровские и вовсе отказались (Беня).То есть сманипулировали бы при желании и харьковским, и днепровским работягой.По причине указанной.



Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...



Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.



Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?



Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего. Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4325 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:58 zРадио

Ти сподіваюсь не жебрак? Тож мабудь п'ятьох діток як найменше маєшь?

А самі заможні, дивлячись на ріст населення, живуть чи то в Руанді, чи то в Нігерії? komp 1 Повідомлень: 7883 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2038 раз. Подякували: 3055 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:59 flyman написав: ........

ЛАД написав: airmax78 написав: kalinavalera1

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще

кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то ещекроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил.

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?



После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Когда это Украину " населили рабами"?

И откуда их завезли? Из Африки, как в США?

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?Когда это Украину "рабами"?И откуда их завезли? Из Африки, как в США?

.................

Як після голодомору рускіх переселяли на Донбас

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=938255.0

.......... .........................Як після голодомору рускіх переселяли на Донбас..........

Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что с airmax78 разговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали".

Или Вы кроме голодомора об истории Украины ничего не знаете? Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что сразговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали".Или Вы кроме голодомора об истории Украины ничего не знаете? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 чер, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13496 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:59 zРадио написав: flyman написав: А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?

А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?



О как! Весь Союз - ГУЛАГ По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация



Ура-патриотизм покоряет все новые вершины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме! О как! Весь Союз - ГУЛАГПо этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервацияУра-патриотизм покоряет все новые вершины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!



Ой, наш герой опять за совок обиделся. Странно, правда?



И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.

Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались. Ой, наш герой опять за совок обиделся.Странно, правда?И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4325 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33593360336133623363> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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