Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну,яка маєшості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України?
Якесь збочення.... 1 Кожна країна має щось своє 2 Якби Україна була найкраща по всім параметрам-то в ній проживалоб 7 млнд населення...., а так нам повезло ,що хоча у нас чорноземи - але програмісту чи художнику-від цього якось не жарко і не холодно 3 Переживати потрібно починати тоді.коли підходимо до точок неповернення... тобто 1 людина на 1 км2 , а поки в нас 60-70Осіб на км2 - до того часу переживати ранувато 4 Наголошу ще раз З 1950 30 млн .відбудували Україну після війни так,що в 1991 тут змогли проживати 51 млн ,таким чином сьогоднішнім 42 млн навіть напрягатись відбудовувати особливо нічого й не треба.
В Україні українці так панують, що знищують свою країну з дебільними думками, що нас ще багато ще відбудуємо. Після другої світової люди в СРСР за дарма відбудовували, в селах замість грошей в зошит трудодень записували, то ви теж за трудодень працювати будете? Чи за кращою долею до Канади поїдете?
vitaliian написав:Frant "будущие граждане" это те кто ещё не родились, что не так? помойка прямого канала считает будущих жителей Украины не гражданами или готова записать в гражданство тех кто ещё не родился?
Уровень журналистики хуже, чем в жёлтой прессе класса спид-инфо.
Зебіл зебіла бачить здалека!!!
Почитай, будь ласка, коментарі дописувачів в тому повідомленні. Ти теж юрист за фахом, як Зе-???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза.
Чергова спроба маніпуляцій від зекоманди.... Використано словосполучення тарифи -зменшені в два рази те що це а -поки що хотєлка б - те що це зелені тарифи в - те що величина зелених тарифів зменшена в два рази дай бог щоб зменшила тариф для населення хоча б на 5 копійок (3-5%) Ніде не говориться При цьому умовою виконання цієї обіцянки є прохання проголосувати так щоб в раді було мінімум 200 голосів від зеК.....
Так само працюють і наші леди-зеди-теди і примкнувший до них волгарь Оголошують ніби й правильну річ-і потім критикують з усіх сторін що вона не зроблена... Наприклад Порошенко не привів в порядок судову систему... При цьому Якщо через 30 днів судова система почала масово приймати рішення проти як Порошенка так і політики Порошенка - то розумному ясно ,що Порошенко був найбільш зацікавленою особою щоб навести там порядок-просто структура судів така,що там не дуже то вже й порядок наведеш.
Вы опять генерите ...
Конкретизируйте по чём именно ко мне или к кому из оппонентов примкнул волгарь.
Особенно смешно выглядит дальнейшее продолжение, из которого получается, что и волгарь оголошуэ нибито правильну рич, а дальше критикует со всех сторон, что не сделана.
Ну а уж оправдание ПАПа, что не реформировал судовую .... потому что просто порядок там не духе наведеш --- после обещаний ПАПа -- Просто не нужно было пустопорожньо обещать, тогда и критики бы не было.
З.Ы. насчёт *помои* --- посмотрите, как критикуют ПАПа его оппоненты. Очевидно же, что здесь на форуме критика Порошенко очень аккуратна. Ваша гиперболизация, мягко говоря, ошибочна.
budivelnik написав:1 Ми не втратили , в нас ніхто не вмер голодною смертю 2 В нас зменшилась народжуваність
Ложь - с уменьшением рождаемости (причем резким, о чем ты умолчал), возросла и смертность, поэтому украинцы во-первых, умирали и продолжают умирать от бедности (пусть не от недостатка калорий, но от истощения однообразной дешевой пищей и отсутствия средств на лечение), а во-вторых, меньше рожали и продолжают меньше рожать тоже от бедности, потому что незначительное увеличение СПЖ (аж на 2 года за 30-летний временной период) не может стимулировать увеличение среднего возраста рожениц, как это происходит у европеек, живущих на 10 лет дольше украинок и имеющих больший фертильный разброс
budivelnik написав:6 Навіть при зменшенні до 35 млн , нас буде 60 осіб на км2 . в той час коли в тій же росії всього 7 осіб на м2
Чушь - в Германии плотность населения 230 человек на км2, а в Канаде - 3 человека на км2. При этом уровень жизни в обеих странах одинаково высок. Вывод - этот показатель имеет отношение исключительно к географии и климату, и любые разглагольствования по поводу того, что Украина может себе позволить потерять население - отговорка и покрывательство демографических преступлений!
Это уже было следствием. И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.
Речь была о причине.
Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали. Абы потроллить?
Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего?
Сначала протролллили, а теперь хорошо?))) Плохо, но отвечу. Принципиально ничем - я же ведь сразу указал, что Киев бездействовал в отношении феодалов Донбасса, Харькова. Ну и Днепра. По ходу событий же отличается. Тем, что хозяева Донбасса решили поиграть сильнее и дальше, чем харьковские. А днепровские и вовсе отказались (Беня).
То есть сманипулировали бы при желании и харьковским, и днепровским работягой. По причине указанной.
Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...
Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.
Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?
Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что с airmax78 разговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали". Или Вы кроме голодомора об истории Украины ничего не знаете?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 чер, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?
О как! Весь Союз - ГУЛАГ По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация
Ура-патриотизм покоряет все новые вершины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!
Ой, наш герой опять за совок обиделся. Странно, правда?
И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд. Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.