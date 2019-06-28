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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 160
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:32

Frant "будущие граждане" это те кто ещё не родились, что не так?
Помойка прямого канала считает будущих жителей Украины не гражданами или готова записать в гражданство тех кто ещё не родился?

Уровень журналистики хуже, чем в жёлтой прессе класса спид-инфо.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 чер, 2019 21:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:33

  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:Де успіхи? Чому з Канади та США українці не повертаються в Україну? Чому з раші не повертаються в Україну,яка маєшості в світі поклади корисних копалин, та найкращий чернозем у світі, який навіть німці в 1942-1943 вивозили з України?
Якесь збочення....
1 Кожна країна має щось своє
2 Якби Україна була найкраща по всім параметрам-то в ній проживалоб 7 млнд населення...., а так нам повезло ,що хоча у нас чорноземи - але програмісту чи художнику-від цього якось не жарко і не холодно
3 Переживати потрібно починати тоді.коли підходимо до точок неповернення... тобто 1 людина на 1 км2 , а поки в нас 60-70Осіб на км2 - до того часу переживати ранувато
4 Наголошу ще раз
З 1950 30 млн .відбудували Україну після війни так,що в 1991 тут змогли проживати 51 млн ,таким чином сьогоднішнім 42 млн навіть напрягатись відбудовувати особливо нічого й не треба.

В Україні українці так панують, що знищують свою країну з дебільними думками, що нас ще багато ще відбудуємо. Після другої світової люди в СРСР за дарма відбудовували, в селах замість грошей в зошит трудодень записували, то ви теж за трудодень працювати будете? Чи за кращою долею до Канади поїдете?
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:37

  vitaliian написав:Frant "будущие граждане" это те кто ещё не родились, что не так?
помойка прямого канала считает будущих жителей Украины не гражданами или готова записать в гражданство тех кто ещё не родился?

Уровень журналистики хуже, чем в жёлтой прессе класса спид-инфо.

Зебіл зебіла бачить здалека!!!

Почитай, будь ласка, коментарі дописувачів в тому повідомленні.
Ти теж юрист за фахом, як Зе-???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:44

  budivelnik написав:https://censor.net.ua/photo_news/3134736/gerus_rasschityvaet_chto_novaya_rada_snizit_zelenye_tarify_v_dva_raza_foto
Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза.
Чергова спроба маніпуляцій від зекоманди....
Використано словосполучення
тарифи -зменшені в два рази
те що це
а -поки що хотєлка
б - те що це зелені тарифи
в - те що величина зелених тарифів зменшена в два рази дай бог щоб зменшила тариф для населення хоча б на 5 копійок (3-5%)
Ніде не говориться
При цьому умовою виконання цієї обіцянки є прохання проголосувати так щоб в раді було мінімум 200 голосів від зеК.....

Так само працюють і наші леди-зеди-теди і примкнувший до них волгарь
Оголошують ніби й правильну річ-і потім критикують з усіх сторін що вона не зроблена...
Наприклад
Порошенко не привів в порядок судову систему...
При цьому
Якщо через 30 днів судова система почала масово приймати рішення проти як Порошенка так і політики Порошенка - то розумному ясно ,що Порошенко був найбільш зацікавленою особою щоб навести там порядок-просто структура судів така,що там не дуже то вже й порядок наведеш.

Вы опять генерите ...

Конкретизируйте по чём именно ко мне или к кому из оппонентов примкнул волгарь.


Особенно смешно выглядит дальнейшее продолжение, из которого получается, что и волгарь оголошуэ нибито правильну рич, а дальше критикует со всех сторон, что не сделана.

Ну а уж оправдание ПАПа, что не реформировал судовую .... потому что просто порядок там не духе наведеш --- после обещаний ПАПа -- :lol: :lol: :lol:
Просто не нужно было пустопорожньо обещать, тогда и критики бы не было.

З.Ы. насчёт *помои* --- посмотрите, как критикуют ПАПа его оппоненты.
Очевидно же, что здесь на форуме критика Порошенко очень аккуратна.
Ваша гиперболизация, мягко говоря, ошибочна.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:46

  budivelnik написав:1 Ми не втратили , в нас ніхто не вмер голодною смертю
2 В нас зменшилась народжуваність


Ложь - с уменьшением рождаемости (причем резким, о чем ты умолчал), возросла и смертность, поэтому украинцы во-первых, умирали и продолжают умирать от бедности (пусть не от недостатка калорий, но от истощения однообразной дешевой пищей и отсутствия средств на лечение), а во-вторых, меньше рожали и продолжают меньше рожать тоже от бедности, потому что незначительное увеличение СПЖ (аж на 2 года за 30-летний временной период) не может стимулировать увеличение среднего возраста рожениц, как это происходит у европеек, живущих на 10 лет дольше украинок и имеющих больший фертильный разброс

Зображення

  budivelnik написав:6 Навіть при зменшенні до 35 млн , нас буде 60 осіб на км2 . в той час коли в тій же росії всього 7 осіб на м2


Чушь - в Германии плотность населения 230 человек на км2, а в Канаде - 3 человека на км2. При этом уровень жизни в обеих странах одинаково высок. Вывод - этот показатель имеет отношение исключительно к географии и климату, и любые разглагольствования по поводу того, что Украина может себе позволить потерять население - отговорка и покрывательство демографических преступлений!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:49

  flyman написав:.......
Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років…

Уже прошло почти 100 лет. Если точнее - 85.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:55

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:

Это уже было следствием.
И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.

Речь была о причине.

Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.
Абы потроллить?


Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего?

Сначала протролллили, а теперь хорошо?)))
Плохо, но отвечу.
Принципиально ничем - я же ведь сразу указал, что Киев бездействовал в отношении феодалов Донбасса, Харькова. Ну и Днепра.
По ходу событий же отличается. Тем, что хозяева Донбасса решили поиграть сильнее и дальше, чем харьковские. А днепровские и вовсе отказались (Беня).

То есть сманипулировали бы при желании и харьковским, и днепровским работягой.
По причине указанной.


Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...

Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.

Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?

Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:58

zРадио
Ти сподіваюсь не жебрак? Тож мабудь п'ятьох діток як найменше маєшь?
А самі заможні, дивлячись на ріст населення, живуть чи то в Руанді, чи то в Нігерії?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:59

  flyman написав:........
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:kalinavalera1
Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще
кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил.

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?

После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Когда это Украину "населили рабами"?
И откуда их завезли? Из Африки, как в США?

.................
Як після голодомору рускіх переселяли на Донбас
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=938255.0
..........

Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что с airmax78 разговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали".
Или Вы кроме голодомора об истории Украины ничего не знаете?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 чер, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:59

  zРадио написав:
  flyman написав:А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?


О как! Весь Союз - ГУЛАГ :mrgreen: По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация :mrgreen:

Ура-патриотизм покоряет все новые вершины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!


Ой, наш герой опять за совок обиделся. :mrgreen: Странно, правда?

И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.
Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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