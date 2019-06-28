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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3360336133623363> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 160 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 160 Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:02 Президент подчеркнул, что судебная реформа – наиболее ожидаемая в обществе.

"Она – гарантия прихода в страну инвестиций, гарантия эффективной борьбы с коррупцией, чтобы те, кто пойман на коррупции, были не только задержаны, но и осуждены. По большому счету, судебная реформа – это гарантия справедливости. Сегодня мы должны обеспечить ее. Мы уже поняли цену свободы, и сейчас начинаем понимать цену справедливости", – заявил президент.

https://www.segodnya.ua/politics/porosh ... 65761.html



Всё он отлично понимал. Что это фундамент,основа.

Но сил достаточно не приложил.

То есть не обеспечил справедливость, приход инвестиций и эффективную борьбу с коррупцией.



Именно поэтому такой результат по борьбе с коррупцией, приходу инвестиций, справедливостью.



Можно сказать прямо -- ПАП обманул общество. Всё он отлично понимал. Что это фундамент,основа.Но сил достаточно не приложил.То есть не обеспечил справедливость, приход инвестиций и эффективную борьбу с коррупцией.Именно поэтому такой результат по борьбе с коррупцией, приходу инвестиций, справедливостью.Можно сказать прямо -- ПАП обманул общество. detroytred

Повідомлень: 21947 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:09 ЛАД написав: Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что с airmax78 разговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали".

Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что сразговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали".



А что, в те времена Снигерии не было? А что, в те времена Снигерии не было? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4325 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:12 Sommer написав: detroytred написав:

Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...



Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.



Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?



Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего. Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.





Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.

А Гепа тот же - нет!!!

Вы, как Гена себя вел на съезде видели?

Была трансляция-то.

Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.



А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население. Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.А Гепа тот же - нет!!!Вы, как Гена себя вел на съезде видели?Была трансляция-то.Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население. detroytred

Повідомлень: 21947 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:14 detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав:

Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...



Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.



Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?



Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего. Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.





Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.

А Гепа тот же - нет!!!

Вы, как Гена себя вел на съезде видели?

Была трансляция-то.

Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.



А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население. Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.А Гепа тот же - нет!!!Вы, как Гена себя вел на съезде видели?Была трансляция-то.Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.



Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы? Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4325 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:18 Sommer

Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану... komp 1 Повідомлень: 7883 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2038 раз. Подякували: 3055 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:20 Sommer написав: zРадио написав: flyman написав: А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?

А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?



О как! Весь Союз - ГУЛАГ По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация



Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме! О как! Весь Союз - ГУЛАГПо этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервацияУра-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!



Ой, наш герой опять за совок обиделся. Странно, правда?



И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.

Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались. Ой, наш герой опять за совок обиделся.Странно, правда?И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.

Какой это на х.... объективный анализ?!)))



Если один утрирует в ... раз.

Другой интерпретирует, как *обиделся*.



Что не так?

Человек нормально указал на дикое преувеличение...



Не площадка для объективного обсуждения, дискуссий, а митинг под...ков. Какой это на х.... объективный анализ?!)))Если один утрирует в ... раз.Другой интерпретирует, как *обиделся*.Что не так?Человек нормально указал на дикое преувеличение...Не площадка для объективного обсуждения, дискуссий, а митинг под...ков. detroytred

Повідомлень: 21947 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:23 komp написав: zРадио

Ти сподіваюсь не жебрак? Тож мабудь п'ятьох діток як найменше маєшь?

А самі заможні, дивлячись на ріст населення, живуть чи то в Руанді, чи то в Нігерії? Ти сподіваюсь не жебрак? Тож мабудь п'ятьох діток як найменше маєшь?А самі заможні, дивлячись на ріст населення, живуть чи то в Руанді, чи то в Нігерії?



Здесь и маленький показатель, и большой - признак проблемы. Не строй из себя дурака - не к лицу это Здесь и маленький показатель, и большой - признак проблемы. Не строй из себя дурака - не к лицу это zРадио

Повідомлень: 2701 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:25 Sommer написав: detroytred написав: [





Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.

А Гепа тот же - нет!!!

Вы, как Гена себя вел на съезде видели?

Была трансляция-то.

Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.



А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население. Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.А Гепа тот же - нет!!!Вы, как Гена себя вел на съезде видели?Была трансляция-то.Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.



Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы? Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?

Вы в селе и поселках бывали-то?

Даже не донбасских беспредельных.



Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся. Вы в селе и поселках бывали-то?Даже не донбасских беспредельных.Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся. detroytred

Повідомлень: 21947 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:27 detroytred написав: Sommer написав: zРадио написав: По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация



Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме! По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервацияУра-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!



Ой, наш герой опять за совок обиделся. Странно, правда?



И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.

Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались. Ой, наш герой опять за совок обиделся.Странно, правда?И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.

Какой это на х.... объективный анализ?!)))



Если один утрирует в ... раз.

Другой интерпретирует, как *обиделся*.



Что не так?

Человек нормально указал на дикое преувеличение...

Какой это на х.... объективный анализ?!)))Если один утрирует в ... раз.Другой интерпретирует, как *обиделся*.Что не так?Человек нормально указал на дикое преувеличение...



Нормально - это сьехав на "у них негров линчуют"? Не, ну для совкодрочей это нормально, не спорю.



А насчет Гулага на 1/6 части суши - в чем неправда?

Покинуть его свободно нельзя было? Нельзя.

Работать за копейки (или вообще бесплатно) надо было? Надо.

Зависели от прихоти надсмотрщиков? Зависели.

Делать счастливые лица и декларировать речевки "Арбайт махт фрай"... в смысле "Мы идем к победе коммунизма" надо было? Надо.



Что не так? Нормально - это сьехав на "у них негров линчуют"? Не, ну для совкодрочей это нормально, не спорю.А насчет Гулага на 1/6 части суши - в чем неправда?Покинуть его свободно нельзя было? Нельзя.Работать за копейки (или вообще бесплатно) надо было? Надо.Зависели от прихоти надсмотрщиков? Зависели.Делать счастливые лица и декларировать речевки "Арбайт махт фрай"... в смысле "Мы идем к победе коммунизма" надо было? Надо.Что не так? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4325 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:28 detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав: [





Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.

А Гепа тот же - нет!!!

Вы, как Гена себя вел на съезде видели?

Была трансляция-то.

Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.



А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население. Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.А Гепа тот же - нет!!!Вы, как Гена себя вел на съезде видели?Была трансляция-то.Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.



Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы? Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?

Вы в селе и поселках бывали-то?

Даже не донбасских беспредельных.



Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся. Вы в селе и поселках бывали-то?Даже не донбасских беспредельных.Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся.



Т.е. их всех исключительно власти натравливали? Свобода воли и своя соображалка у них отсутствовала?



Замечательная картина вырисовывается. Т.е. их всех исключительно власти натравливали? Свобода воли и своя соображалка у них отсутствовала?Замечательная картина вырисовывается. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4325 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3360336133623363> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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