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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3360336133623363>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 160
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:02

Президент подчеркнул, что судебная реформа – наиболее ожидаемая в обществе.
"Она – гарантия прихода в страну инвестиций, гарантия эффективной борьбы с коррупцией, чтобы те, кто пойман на коррупции, были не только задержаны, но и осуждены. По большому счету, судебная реформа – это гарантия справедливости. Сегодня мы должны обеспечить ее. Мы уже поняли цену свободы, и сейчас начинаем понимать цену справедливости", – заявил президент.

https://www.segodnya.ua/politics/porosh ... 65761.html

Всё он отлично понимал. Что это фундамент,основа.
Но сил достаточно не приложил.
То есть не обеспечил справедливость, приход инвестиций и эффективную борьбу с коррупцией.

Именно поэтому такой результат по борьбе с коррупцией, приходу инвестиций, справедливостью.

Можно сказать прямо -- ПАП обманул общество.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:09

  ЛАД написав:Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что с airmax78 разговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали".


А что, в те времена Снигерии не было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:12

  Sommer написав:
  detroytred написав:
Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...

Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.

Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?

Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.



Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.
А Гепа тот же - нет!!!
Вы, как Гена себя вел на съезде видели?
Была трансляция-то.
Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.

А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:14

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:
Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...

Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.

Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?

Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.



Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.
А Гепа тот же - нет!!!
Вы, как Гена себя вел на съезде видели?
Была трансляция-то.
Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.

А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.


Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:18

Sommer
Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану...
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:20

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?


О как! Весь Союз - ГУЛАГ :mrgreen: По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация :mrgreen:

Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!


Ой, наш герой опять за совок обиделся. :mrgreen: Странно, правда?

И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.
Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.

Какой это на х.... объективный анализ?!)))

Если один утрирует в ... раз.
Другой интерпретирует, как *обиделся*.

Что не так?
Человек нормально указал на дикое преувеличение...

Не площадка для объективного обсуждения, дискуссий, а митинг под...ков.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:23

  komp написав:zРадио
Ти сподіваюсь не жебрак? Тож мабудь п'ятьох діток як найменше маєшь?
А самі заможні, дивлячись на ріст населення, живуть чи то в Руанді, чи то в Нігерії?


Здесь и маленький показатель, и большой - признак проблемы. Не строй из себя дурака - не к лицу это
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:25

  Sommer написав:
  detroytred написав:[


Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.
А Гепа тот же - нет!!!
Вы, как Гена себя вел на съезде видели?
Была трансляция-то.
Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.

А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.


Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?

Вы в селе и поселках бывали-то?
Даже не донбасских беспредельных.

Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:27

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав: По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация :mrgreen:

Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!


Ой, наш герой опять за совок обиделся. :mrgreen: Странно, правда?

И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.
Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.

Какой это на х.... объективный анализ?!)))

Если один утрирует в ... раз.
Другой интерпретирует, как *обиделся*.

Что не так?
Человек нормально указал на дикое преувеличение...


Нормально - это сьехав на "у них негров линчуют"? Не, ну для совкодрочей это нормально, не спорю.

А насчет Гулага на 1/6 части суши - в чем неправда?
Покинуть его свободно нельзя было? Нельзя.
Работать за копейки (или вообще бесплатно) надо было? Надо.
Зависели от прихоти надсмотрщиков? Зависели.
Делать счастливые лица и декларировать речевки "Арбайт махт фрай"... в смысле "Мы идем к победе коммунизма" надо было? Надо.

Что не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:28

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:[


Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.
А Гепа тот же - нет!!!
Вы, как Гена себя вел на съезде видели?
Была трансляция-то.
Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.

А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.


Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?

Вы в селе и поселках бывали-то?
Даже не донбасских беспредельных.

Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся.


Т.е. их всех исключительно власти натравливали? Свобода воли и своя соображалка у них отсутствовала?

Замечательная картина вырисовывается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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