Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент подчеркнул, что судебная реформа – наиболее ожидаемая в обществе. "Она – гарантия прихода в страну инвестиций, гарантия эффективной борьбы с коррупцией, чтобы те, кто пойман на коррупции, были не только задержаны, но и осуждены. По большому счету, судебная реформа – это гарантия справедливости. Сегодня мы должны обеспечить ее. Мы уже поняли цену свободы, и сейчас начинаем понимать цену справедливости", – заявил президент.
ЛАД написав:Если бы Вы были внимательнее и не бросались разоблачать "русофилов", Вы бы увидели, что с airmax78 разговор был не о 1933, а гораздо более ранних временах. Речь шла о гетманах и "рабах, которыми москальские ставленники плеткой помыкали".
А что, в те времена Снигерии не было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
detroytred написав: Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...
Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.
Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?
Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.
Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью. А Гепа тот же - нет!!! Вы, как Гена себя вел на съезде видели? Была трансляция-то. Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.
А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
detroytred написав: Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...
Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.
Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?
Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.
Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью. А Гепа тот же - нет!!! Вы, как Гена себя вел на съезде видели? Была трансляция-то. Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.
А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
flyman написав:А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?
О как! Весь Союз - ГУЛАГ По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация
Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!
Ой, наш герой опять за совок обиделся. Странно, правда?
И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд. Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.
Какой это на х.... объективный анализ?!)))
Если один утрирует в ... раз. Другой интерпретирует, как *обиделся*.
Что не так? Человек нормально указал на дикое преувеличение...
Не площадка для объективного обсуждения, дискуссий, а митинг под...ков.
Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью. А Гепа тот же - нет!!! Вы, как Гена себя вел на съезде видели? Была трансляция-то. Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.
А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?
Вы в селе и поселках бывали-то? Даже не донбасских беспредельных.
Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся.
zРадио написав: По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация
Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!
Ой, наш герой опять за совок обиделся. Странно, правда?
И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд. Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.
Какой это на х.... объективный анализ?!)))
Если один утрирует в ... раз. Другой интерпретирует, как *обиделся*.
Что не так? Человек нормально указал на дикое преувеличение...
Нормально - это сьехав на "у них негров линчуют"? Не, ну для совкодрочей это нормально, не спорю.
А насчет Гулага на 1/6 части суши - в чем неправда? Покинуть его свободно нельзя было? Нельзя. Работать за копейки (или вообще бесплатно) надо было? Надо. Зависели от прихоти надсмотрщиков? Зависели. Делать счастливые лица и декларировать речевки "Арбайт махт фрай"... в смысле "Мы идем к победе коммунизма" надо было? Надо.
Что не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью. А Гепа тот же - нет!!! Вы, как Гена себя вел на съезде видели? Была трансляция-то. Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.
А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?
Вы в селе и поселках бывали-то? Даже не донбасских беспредельных.
Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся.
Т.е. их всех исключительно власти натравливали? Свобода воли и своя соображалка у них отсутствовала?
Замечательная картина вырисовывается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.