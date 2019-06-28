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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3360336133623363

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 160
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:29

  komp написав:Sommer
Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану...

Вы суть дискуссии хоть посмотрели?

Правильно - гиркинд - начальная причина, а не углекоп :lol: :lol:
Ключевое слово - начальная.

Спасибо за аргумент.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:31

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Ну че, малороссы, довольны? https://espreso.tv/news/2019/06/27/sud_ ... arykh_nazv

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще
кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Переговоры между Боровцом и бандеровцами привели к некоторому компромиссу, который вследствие диктаторской логики бандеровцев был нарушен: 7 июля 1943 года, как утверждает в мемуарах сам Боровец, бандеровцы дали приказ разоружить формирования Боровца и мельниковцев. При этом часть полевых командиров была расстреляна. Сам Боровец бежал в Варшаву, где был арестован немцами и брошен в концлагерь. С этого времени бандеровцы стали пользоваться названием «Украинская повстанческая армия». Следует учесть, что ОУН и УПА — это разные вещи. УПА — это военная организация, со своим уставом, со своими тактикой и стратегией, со своим командованием. В УПА было немало членов других партий и организаций, а также беспартийных, и поэтому употребление аббревиатуры ОУН — УПА как чего-то монолитного, единого — неправомерно.

Основные действия УПА до середины 1944 года сосредоточились на Волыни и Полесье. В Галичине — как ни странно — УПА почти не действовала. Этому было несколько объяснений. Во-первых, нацистский режим в дистрикте «Галиция» был более мягким, чем в рейхскомиссариате «Украина». Во-вторых, в Галиции существовала сеть украинской администрации (Украинский центральный комитет и «Українські допомогові комітети»), которые нельзя было подставлять под удар. В-третьих, существовала серьёзная конкуренция с Армией Крайовой, которая имела значительно большую поддержку из-за рубежа и бои с которой могли обескровить УПА.

В Галичине в это время немецкие войска объявили набор в регулярную боевую единицу — дивизию СС «Галичина».

Интересный момент: когда немцы давали добро на создание дивизии, у них был аргумент расового плана. Считалось, что галичане и украинцы — две разные нации, и при этом галичане — это почти что арийцы. Эта легенда дала возможность функционировать дивизии. Не соответствует исторической правде информация о том, что Гитлер не знал о существовании дивизии СС «Галичина» — на самом деле он неоднократно вспоминает о ней в своих «застольных беседах».

Обе фракции некогда единой ОУН в одинаковой мере желали победы германского оружия. Но вот ставку в своих планах они сделали на разные структуры внутри германской правительственной верхушки. Мельниковцы более контактировали с вермахтом и частично с гестапо. Бандеровцы перехватили связи с Абвером. Поскольку немецкая государственная машина не была чем-то монолитным и слаженным, вполне допускалась такая самодеятельность различных структур внутри рейха.

https://zn.ua/SOCIETY/istoriya,_kotoruy ... _znat.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років…

Уже прошло почти 100 лет. Если точнее - 85.

70 з яких створювали гомосовєтікус
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:35

  detroytred написав:Какой это на х.... объективный анализ?!)))

Если один утрирует в ... раз.
Другой интерпретирует, как *обиделся*.

Что не так?
Человек нормально указал на дикое преувеличение...

Не площадка для объективного обсуждения, дискуссий, а митинг под...ков.


Он еще и тупо соврал - на границах СССР не было ни одной стены! Стена была в поделенном на 2 половины Берлине.

Но даже этот факт сам СССР признал непотребным еще во времена своего существования! А вот в разгар 21-го века строится "демократичная" стена в США - вот это достижение так достижение :mrgreen: И в отношении кого - своего ближайшего экономического партнера!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:37

Sommer
Если весь совок был гулагом, то не было бы того, что называлось ГУЛАГом и куда ссылали.
К чему утрирования-то????

И определитесь как-то: будивельник заявляет, что совлюди богатые, но не знали, жильё своё имели.


Вы в села, посёлки проедьте...

Тут про Херсонскую на 5-Ом году реформ о феодализма и беспределе говорили ... а не то что Донбасс.
detroytred
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