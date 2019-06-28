Переговоры между Боровцом и бандеровцами привели к некоторому компромиссу, который вследствие диктаторской логики бандеровцев был нарушен: 7 июля 1943 года, как утверждает в мемуарах сам Боровец, бандеровцы дали приказ разоружить формирования Боровца и мельниковцев. При этом часть полевых командиров была расстреляна. Сам Боровец бежал в Варшаву, где был арестован немцами и брошен в концлагерь. С этого времени бандеровцы стали пользоваться названием «Украинская повстанческая армия». Следует учесть, что ОУН и УПА — это разные вещи. УПА — это военная организация, со своим уставом, со своими тактикой и стратегией, со своим командованием. В УПА было немало членов других партий и организаций, а также беспартийных, и поэтому употребление аббревиатуры ОУН — УПА как чего-то монолитного, единого — неправомерно.



Основные действия УПА до середины 1944 года сосредоточились на Волыни и Полесье. В Галичине — как ни странно — УПА почти не действовала. Этому было несколько объяснений. Во-первых, нацистский режим в дистрикте «Галиция» был более мягким, чем в рейхскомиссариате «Украина». Во-вторых, в Галиции существовала сеть украинской администрации (Украинский центральный комитет и «Українські допомогові комітети»), которые нельзя было подставлять под удар. В-третьих, существовала серьёзная конкуренция с Армией Крайовой, которая имела значительно большую поддержку из-за рубежа и бои с которой могли обескровить УПА.



В Галичине в это время немецкие войска объявили набор в регулярную боевую единицу — дивизию СС «Галичина».



Интересный момент: когда немцы давали добро на создание дивизии, у них был аргумент расового плана. Считалось, что галичане и украинцы — две разные нации, и при этом галичане — это почти что арийцы. Эта легенда дала возможность функционировать дивизии. Не соответствует исторической правде информация о том, что Гитлер не знал о существовании дивизии СС «Галичина» — на самом деле он неоднократно вспоминает о ней в своих «застольных беседах».



Обе фракции некогда единой ОУН в одинаковой мере желали победы германского оружия. Но вот ставку в своих планах они сделали на разные структуры внутри германской правительственной верхушки. Мельниковцы более контактировали с вермахтом и частично с гестапо. Бандеровцы перехватили связи с Абвером. Поскольку немецкая государственная машина не была чем-то монолитным и слаженным, вполне допускалась такая самодеятельность различных структур внутри рейха.