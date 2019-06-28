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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:14
detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав:
Вполне себе манипулировали. По крайней мере харьковскими - и антимайданы с власовскими флагами и захваты административных зданий...
Но в Донбассе почему-то сейчас "рузкий мир", а в Харькове нормальная жизнь.
Отчего же так? Оттого что на Донбассе почему-то поверили пропаганде про "злых бендеровцев" и , а в Харькове нет?
Значит опять возвращаемся к роли простого рабочего.
Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.
А Гепа тот же - нет!!!
Вы, как Гена себя вел на съезде видели?
Была трансляция-то.
Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.
А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:18
Sommer
Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану...
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komp
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:20
Sommer написав: zРадио написав: flyman написав:
А концтабори та перетворити 1\6 світу в ГУЛАГ?
О как! Весь Союз - ГУЛАГ
По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация
Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!
Ой, наш герой опять за совок обиделся.
Странно, правда?
И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.
Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.
Какой это на х.... объективный анализ?!)))
Если один утрирует в ... раз.
Другой интерпретирует, как *обиделся*.
Что не так?
Человек нормально указал на дикое преувеличение...
Не площадка для объективного обсуждения, дискуссий, а митинг под...ков.
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detroytred
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:23
komp написав:zРадио
Ти сподіваюсь не жебрак? Тож мабудь п'ятьох діток як найменше маєшь?
А самі заможні, дивлячись на ріст населення, живуть чи то в Руанді, чи то в Нігерії?
Здесь и маленький показатель, и большой - признак проблемы. Не строй из себя дурака - не к лицу это
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:25
Sommer написав: detroytred написав:
[
Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.
А Гепа тот же - нет!!!
Вы, как Гена себя вел на съезде видели?
Была трансляция-то.
Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.
А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?
Вы в селе и поселках бывали-то?
Даже не донбасских беспредельных.
Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:27
detroytred написав: Sommer написав: zРадио написав:
По этой же логике, все США - негритянское гетто... А нет - только половина, потому что вторая половина - индейская резервация
Ура-патриотизм покоряет все новые верпшины абсурда! Такой тухлой антисоветской пропаганды, пожалуй, не было даже при маккартизме!
Ой, наш герой опять за совок обиделся.
Странно, правда?
И да, совкам удалось из 1/6 построить один большой лагерь. Приблизительно с 20-х годов прошлого века, когда закрыли свободный выезд.
Даже стены пришлось строить, как в хорошей тюрьме - чтобы не разбежались.
Какой это на х.... объективный анализ?!)))
Если один утрирует в ... раз.
Другой интерпретирует, как *обиделся*.
Что не так?
Человек нормально указал на дикое преувеличение...
Нормально - это сьехав на "у них негров линчуют"? Не, ну для совкодрочей это нормально, не спорю.
А насчет Гулага на 1/6 части суши - в чем неправда?
Покинуть его свободно нельзя было? Нельзя.
Работать за копейки (или вообще бесплатно) надо было? Надо.
Зависели от прихоти надсмотрщиков? Зависели.
Делать счастливые лица и декларировать речевки "Арбайт махт фрай"... в смысле "Мы идем к победе коммунизма" надо было? Надо.
Что не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:28
detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав:
[
Я же указал, что донбасские феодалы пожелали пойти дальше и сильнее. Поиграть с центральной властью.
А Гепа тот же - нет!!!
Вы, как Гена себя вел на съезде видели?
Была трансляция-то.
Плюс слухи, что тот же Беня мозги вправил.
А на Донбассе, по инфо форумчан и пр., местные феодалы практически контролировали население.
Т.е. когда бабки бросались под колеса украинских БТР-ов - это их сознание (зачеркнуто) контролировали местные феодалы?
Вы в селе и поселках бывали-то?
Даже не донбасских беспредельных.
Если бы местные *власти*))) не натравили, не говоря уж запретили, то кто б там дергнулся.
Т.е. их всех исключительно власти натравливали? Свобода воли и своя соображалка у них отсутствовала?
Замечательная картина вырисовывается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:29
komp написав:Sommer
Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану...
Вы суть дискуссии хоть посмотрели?
Правильно - гиркинд - начальная причина, а не углекоп
Ключевое слово - начальная.
Спасибо за аргумент.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:32
ЛАД написав: flyman написав:
.......
Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років…
Уже прошло почти 100 лет. Если точнее - 85.
70 з яких створювали гомосовєтікус
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:37
Sommer
Если весь совок был гулагом, то не было бы того, что называлось ГУЛАГом и куда ссылали.
К чему утрирования-то????
И определитесь как-то: будивельник заявляет, что совлюди богатые, но не знали, жильё своё имели.
Вы в села, посёлки проедьте...
Тут про Херсонскую на 5-Ом году реформ о феодализма и беспределе говорили ... а не то что Донбасс.
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