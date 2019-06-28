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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3359336033613362 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:39 zРадио написав: на границах СССР не было ни одной стены! на границах СССР не было ни одной стены! А навіщо стіна?

Була прикордонна зона в 50 км перед кордоном.куди могли потрапити

а - ті хто мав прописку

б - ті в кого була віза...



Москалику-може не треба прикидатись дурником?

ПС

До речі про 3 долара зарплати

Ти дивишся в довідниках

Я її отримував...

В кого точніша інформація? А навіщо стіна?Була прикордонна зона в 50 км перед кордоном.куди могли потрапитиа - ті хто мав пропискуб - ті в кого була віза...Москалику-може не треба прикидатись дурником?ПСДо речі про 3 долара зарплатиТи дивишся в довідникахЯ її отримував...В кого точніша інформація? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21107 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:52 detroytred написав: Sommer

Если весь совок был гулагом, то не было бы того, что называлось ГУЛАГом и куда ссылали.

Если весь совок был гулагом, то не было бы того, что называлось ГУЛАГом и куда ссылали.



В обычной тюрьме есть одиночки. Есть карцеры. В некоторых - пыточные камеры.



Соответственно в совке тоже были отдельные места для повышенного гнобления населения. В обычной тюрьме есть одиночки. Есть карцеры. В некоторых - пыточные камеры.Соответственно в совке тоже были отдельные места для повышенного гнобления населения. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4323 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 00:15 Re: Політичні дискусії Верховный суд встал на сторону Рух Нових Сил и признал действия ЦВК незаконными.



Завтра подаются на повторную регистрацию в ЦВК.



Хз, пойдут ли пидраxui по беспределу, но мой голос на парламентских за РНС если их таки включат в бюллетни.

Если нет, то за обьединенных нациков.

Хотя шансов на их прохождение маловато, но хоть реальную бучу в зале ВР смогут сделать, а не соплежуйство, в случае какого-то беспредела реваншистского Ut sementem feceris, ita et metes

RES(Дело) PUBLICA(Общее) Corpocrator

Повідомлень: 948 З нами з: 06.01.15 Подякував: 139 раз. Подякували: 290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 00:33 detroytred написав: zРадио

А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами... А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...



А всего-лишь весной 2014-го в Донецке вышли на митинг за Украину, размахивали флагами и пели Гимн Украины и не знали, что по какому-то странному договорняку мелкие отряды ушлепков оставят маленькие городки из которых их выбивала ценой жизней своих солдат ВСУ и спокойно как на параде проедут по дорогам, войдут и захватят Донецк.







А потом, не теми кто в Донецке вышел с украинскими флагами на улицы, а теми, кто в безопасном Киеве сидит за компьютером, будут объявлены врагами и предателями. Просто за то что из Донецка. И за то, что на русском говорят. А всего-лишь весной 2014-го в Донецке вышли на митинг за Украину, размахивали флагами и пели Гимн Украины и не знали, что по какому-то странному договорняку мелкие отряды ушлепков оставят маленькие городки из которых их выбивала ценой жизней своих солдат ВСУ и спокойно как на параде проедут по дорогам, войдут и захватят Донецк.А потом, не теми кто в Донецке вышел с украинскими флагами на улицы, а теми, кто в безопасном Киеве сидит за компьютером, будут объявлены врагами и предателями. Просто за то что из Донецка. И за то, что на русском говорят. rjkz

Повідомлень: 9537 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 00:58 innamax2008 написав: budivelnik

Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!! budivelnikВи взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!



Не, немного не так. Только по данным госстата, Украина имеет разницу между рождаемостью и смертностью порядка 250 тысяч в год последние годы. А число сваливших госстат не может даже себе представить. Так как сваливает в основном молодое население, да еще и с детьми, то старение населения Украины идет "семимильными шагами" (с) , а значит "естественная убыль" ( какая она в баню естественная?) будет только расти. Не, немного не так. Только по данным госстата, Украина имеет разницу между рождаемостью и смертностью порядка 250 тысяч в год последние годы. А число сваливших госстат не может даже себе представить. Так как сваливает в основном молодое население, да еще и с детьми, то старение населения Украины идет "семимильными шагами" (с), а значит "естественная убыль" (какая она в баню естественная?) будет только расти. rjkz

Повідомлень: 9537 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 01:22 Faceless написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027



Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим підРосії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося.

Чувствуется рука опытного юриЗда Чувствуется рука опытного юриЗда Tegularius Повідомлень: 884 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 01:26 flyman написав: Міфи, які роблять нас бідними.

............ Міфи, які роблять нас бідними.............

Что интересно, почти со всем согласен.

Но выводы ...

Цитировать полностью не буду, пост длинный, и уже несколько раз процитировали.

1. "Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає."

Абсолютно верно.

"От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде."

Стоит добавить, что не только Москва, но и никто другой, в т.ч. и США, и ЕС.

Ну и в солидарной системе пенсию не "заробляють протягом усього життя" - её выплачивают из заработков работающих сегодня .

2. "Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги».

....Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення."

Абсолютно верно.

Вот только вопрос - где Вы увидели "рыночные цены" на газ, ЖКХ, эл.-энергию?

На бензин в своё время, действительно, установили рыночные цены и проблем нет.

Кроме того, переход к рыночным ценам должен быть продуманным и аккуратным, а не так, как "перешли к рынку" в первой половине 90-х.

3. "Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. .... армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності".

Верно первое. А вот продолжение...

Армия - вопросов нет.

Вера как фундамент в 21 веке?! Простите, бред. Или вы берете за образец самые традиционалистские мусульманские страны? Может, вернёмся к "Домострою" и родноверам?

Мова. В мире достаточно много стран с 2 и больше госязыками. Уж промолчу об Индии, в кот. один из госязыков - язык бывших колониалистов. Как-то вряд ли эти государства можно назвать "колоніями та напівколоніями".

4. "Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу."

Абсолютно верно.

Но не стоит путать и смешивать "великий бізнес" с олигархами.

Крупный капиталист не равно олигарх.

Олигархия появляется тогда, когда "великий бізнес" начинает устанавливать в стране свои законы и порядки в политической и экономической жизни государства.

Приведенные Вами условия - следствия, а не причины.

5. "Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста."

Верно частично.

Да, "широкие народные массы" не имеют достаточной подготовки для того, чтобы управлять государством (во всяком случае, пока), им можно навешать лапшу на уши, обмануть, но это невозможно делать вечно. Рано или поздно при неправильном развитии государства народ голосует против (или не голосует, а прибегает к более решительным мерам).

Если доводить Вашу мысль до логического конца, то лучшая модель - абсолютная монархия. Монарха с детства готовят к управлению государством, т.е. по идее он самый подготовленный человек. Тем не менее все развитые страны ушли от монархического устройства к более-менее демократическому.

Из этого, конечно, не следует, что надо/можно ставить "кухарку управлять государством" (кстати, Ленин такого тоже не говорил).

6. "Міф «закон можна порушити для благої мети»."

Абсолютно верно.

Но тогда почему Вы и Ваши сторонники выдвигают обвинения Зеленскому по поводу решения судов и по поводу того, что "до сих пор" не посажены коррупционеры?

Другое дело, что надо навести порядок в судебной системе. Но Порошенко не сделал этого за 5 лет (не говорю о причинах этого), а от Зеленского Вы требуете этого за месяц?

7. "Міф про «погану владу». ... Ніякий месія не прийде і не врятує."

Абсолютно верно.

Тем не менее, от "влади" зависит очень многое.

И существует только 2 варианта осуществления серьёзных изменений в стране (а нам нужны именно серьёзные и быстрые изменения) - революция сверху или снизу. Революции снизу обычно приводят к большой крови и страданиям. Отсутствие изменений, когда они явно назрели, приводит к тяжелым последствиям для государства - начиная от прогрессирующего отставания и заканчивая разрушением государства.

Для революции сверху нужна "гарна влада" или, по-вашему, "мессия".

8. "Як похідна міфа про погану владу: «наші українці їдуть в Німеччину чи Польщу і працюють не гірше за німців чи поляків. Тому що у нас така погана влада, а там влада чесна». Ні не тому. Так, їдуть і працюють добре. Але саме тому, що їм не дають там реалізовувати їх міфи."

Этот пункт весь, по любимому выражению Будивельника, - натягивание совы на глобус.

Какого «прямого народовладдя» может требовать человек, приехавший на временную работу (или даже на ПМЖ, не имея гражданства).

"Там не приходить в голову рік не платити за комунальні послуги", потому что зарплаты хватает на оплату и человек не стоит перед выбором - заплатить за ЖКХ или за еду и одежду.

"Там слухняно вчать місцеву мову і не кажуть «а какая разніца какой йазик»." Естественно, потому что там просто не знают вашего языка (причём, ни украинского, ни русского) и действительно не поймут вас. Но именно потому, что не знают , а не потому, что хотят вас заставить говорить на своём языке из принципа. Но при этом при необходимости в суде вам предоставят переводчика.



Незалежність – фундамент процвітання, раби не процвітають

Каталония - яркий пример. Людей обманывают рассказами о том, что "Испания нас грабит, при независимости мы будем богаче". Возможно, и так, возможно, и нет. Во всяком случае, ничего не напоминает из нашей истории?



P.s. Ссылку https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/439032563598924?sfnsw=cl можно было дать сразу. А то я уж решил, что это Вы сами разродились такой складной и довольно тонкой пропагандой.

Там, кстати, есть неглупые комментарии.



P.p.s. К п.8. Почему-то "хороший работодатель и підприємець" будивельник не хочет платить своим продавцам больше 7000 грн, хотя говорит о том, что трудно найти работников на такую зарплату (это совсем не в упрёк ему, я прекрасно понимаю, почему он так поступает). Что интересно, почти со всем согласен.Но выводы ...Цитировать полностью не буду, пост длинный, и уже несколько раз процитировали.1. "Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає."Абсолютно верно."От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде."Стоит добавить, что не только Москва, но и никто другой, в т.ч. и США, и ЕС.Ну и в солидарной системе пенсию"заробляють протягом усього життя" - её выплачивают из заработков работающих2. "Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги».....Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення."Абсолютно верно.Вот только вопрос - где Вы увидели "рыночные цены" на газ, ЖКХ, эл.-энергию?На бензин в своё время, действительно, установили рыночные цены и проблем нет.Кроме того, переход к рыночным ценам должен быть продуманным и аккуратным, а не так, как "перешли к рынку" в первой половине 90-х.3. "Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. .... армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності".Верно первое. А вот продолжение...Армия - вопросов нет.Вера как фундамент в 21 веке?! Простите, бред. Или вы берете за образец самые традиционалистские мусульманские страны? Может, вернёмся к "Домострою" и родноверам?Мова. В мире достаточно много стран с 2 и больше госязыками. Уж промолчу об Индии, в кот. один из госязыков - язык бывших колониалистов. Как-то вряд ли эти государства можно назвать "колоніями та напівколоніями".4. "Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу."Абсолютно верно.Но не стоит путать и смешивать "великий бізнес" с олигархами.Крупный капиталист не равно олигарх.Олигархия появляется тогда, когда "великий бізнес" начинает устанавливать в стране свои законы и порядки в политической и экономической жизни государства.Приведенные Вами условия - следствия, а не причины.5. "Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста."Верно частично.Да, "широкие народные массы" не имеют достаточной подготовки для того, чтобы управлять государством (во всяком случае, пока), им можно навешать лапшу на уши, обмануть, но это невозможно делать вечно. Рано или поздно при неправильном развитии государства народ голосует против (или не голосует, а прибегает к более решительным мерам).Если доводить Вашу мысль до логического конца, то лучшая модель - абсолютная монархия. Монарха с детства готовят к управлению государством, т.е. по идее он самый подготовленный человек. Тем не менее все развитые страны ушли от монархического устройства к более-менее демократическому.Из этого, конечно, не следует, что надо/можно ставить "кухарку управлять государством" (кстати, Ленин такого тоже не говорил).6. "Міф «закон можна порушити для благої мети»."Абсолютно верно.Но тогда почему Вы и Ваши сторонники выдвигают обвинения Зеленскому по поводу решения судов и по поводу того, что "до сих пор" не посажены коррупционеры?Другое дело, что надо навести порядок в судебной системе. Но Порошенко не сделал этого за 5 лет (не говорю о причинах этого), а от Зеленского Вы требуете этого за месяц?7. "Міф про «погану владу». ... Ніякий месія не прийде і не врятує."Абсолютно верно.Тем не менее, от "влади" зависит очень многое.И существует только 2 варианта осуществления серьёзных изменений в стране (а нам нужны именноизменения) - революция сверху или снизу. Революции снизу обычно приводят к большой крови и страданиям. Отсутствие изменений, когда они явно назрели, приводит к тяжелым последствиям для государства - начиная от прогрессирующего отставания и заканчивая разрушением государства.Для революции сверху нужна "гарна влада" или, по-вашему, "мессия".8. "Як похідна міфа про погану владу: «наші українці їдуть в Німеччину чи Польщу і працюють не гірше за німців чи поляків. Тому що у нас така погана влада, а там влада чесна». Ні не тому. Так, їдуть і працюють добре. Але саме тому, що їм не дають там реалізовувати їх міфи."Этот пункт весь, по любимому выражению Будивельника, - натягивание совы на глобус.Какого «прямого народовладдя» может требовать человек, приехавший на временную работу (или даже на ПМЖ, не имея гражданства)."Там не приходить в голову рік не платити за комунальні послуги", потому что зарплаты хватает на оплату и человек не стоит перед выбором - заплатить за ЖКХ или за еду и одежду."Там слухняно вчать місцеву мову і не кажуть «а какая разніца какой йазик»." Естественно, потому чтопросто не знают вашего языка (причём, ни украинского, ни русского) ине поймут вас. Но именно потому, что, а не потому, что хотят васговорить на своём языке из принципа. Но при этом при необходимости в суде вам предоставят переводчика.Каталония - яркий пример. Людей обманывают рассказами о том, что "Испания нас грабит, при независимости мы будем богаче". Возможно, и так, возможно, и нет. Во всяком случае, ничего не напоминает из нашей истории?P.s. Ссылкуможно было дать сразу. А то я уж решил, что это Вы сами разродились такой складной и довольно тонкой пропагандой.Там, кстати, есть неглупые комментарии.P.p.s. К п.8. Почему-то "хороший работодатель и підприємець" будивельник не хочет платить своим продавцам больше 7000 грн, хотя говорит о том, что трудно найти работников на такую зарплату (это совсем не в упрёк ему, я прекрасно понимаю, почему он так поступает). Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 чер, 2019 01:34, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13497 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 01:29 rjkz написав: А число сваливших госстат не может даже себе представить. Так как сваливает в основном молодое население, да еще и с детьми, то старение населения Украины идет "семимильными шагами" (с) , а значит "естественная убыль" ( какая она в баню естественная?) будет только расти. А число сваливших госстат не может даже себе представить. Так как сваливает в основном молодое население, да еще и с детьми, то старение населения Украины идет "семимильными шагами" (с), а значит "естественная убыль" (какая она в баню естественная?) будет только расти.





Госстат не может, но погранцы владеют необходимыми данными - они видят всех отъезжающих. При этом отпускников от эмигрантов можно отделить, используя несложную ретроспективную модель, с которой тот же Госстат бы легко помог.



Просто всем ссыкотно озвучить - так все плохо! На месте Зеленского я бы не скрывал и прямо на заре каденции озвучил бы цифры, даже если они шокируют. Их, повторюсь, можно получить при кооперации 2-х служб и до переписи. Причем с преемлемой погрешностью.



Перепись же не проводят еще и с другой целью - мертвых душ пенсионного фонда сокрыть. Злоупотребления там аховые!



16 млн наемных работников + 1 млн временно безработных на учете + 12 млн пенсионеров + 1.5 млн неработающих инвалидов + 1.5 млн предпринимателей. Это уже 32 млн. Плюс еще дети до 18 лет и студенты - школьников 3.5 млн, студентов 1.5 млн, и 2 млн детей дошкольного возраста. 32 млн + 7 млн = 39 млн при официальных госстатовских цифрах 42 млн, в которых не учтена эмиграция последних 18 лет (от последней переписи). А ведь есть еще незарегистрированные наемные работники, всяческие фрилансеры и просто неработающие. Гадать не буду - непонятно, сколько их. Но они есть - и это целый сегмент!



Поэтому мертвых душ в списке получателей пенсий, уверен, не меньше 30%. Куш огромный. Перепись, скорее всего, будут и дальше откладывать Госстат не может, но погранцы владеют необходимыми данными - они видят всех отъезжающих. При этом отпускников от эмигрантов можно отделить, используя несложную ретроспективную модель, с которой тот же Госстат бы легко помог.Просто всем ссыкотно озвучить - так все плохо! На месте Зеленского я бы не скрывал и прямо на заре каденции озвучил бы цифры, даже если они шокируют. Их, повторюсь, можно получить при кооперации 2-х служб и до переписи. Причем с преемлемой погрешностью.Перепись же не проводят еще и с другой целью - мертвых душ пенсионного фонда сокрыть. Злоупотребления там аховые!16 млн наемных работников + 1 млн временно безработных на учете + 12 млн пенсионеров + 1.5 млн неработающих инвалидов + 1.5 млн предпринимателей. Это уже 32 млн. Плюс еще дети до 18 лет и студенты - школьников 3.5 млн, студентов 1.5 млн, и 2 млн детей дошкольного возраста. 32 млн + 7 млн = 39 млн при официальных госстатовских цифрах 42 млн, в которых не учтена эмиграция последних 18 лет (от последней переписи). А ведь есть еще незарегистрированные наемные работники, всяческие фрилансеры и просто неработающие. Гадать не буду - непонятно, сколько их. Но они есть - и это целый сегмент!Поэтому мертвых душ в списке получателей пенсий, уверен, не меньше 30%. Куш огромный. Перепись, скорее всего, будут и дальше откладывать zРадио

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