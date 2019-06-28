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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3360336133623363 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Суб 29 чер, 2019 02:36 flyman написав: ...........

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96



На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались. ...........На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались.

Вы сами подтвердили, что причина раскола и сепаратизма в Украине - наши можновладци, реализовывавшие старый принцип: "Разделяй и властвуй".

Это первично, а не настроения простых людей.

Причём, это происходило задолго до 2014, или 2010, или даже 2005. Вы сами подтвердили, что причина раскола и сепаратизма в Украине - наши можновладци, реализовывавшие старый принцип: "Разделяй и властвуй".Это первично, а не настроения простых людей.Причём, это происходило задолго до 2014, или 2010, или даже 2005. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 02:58 Starikan написав: zРадио написав: После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции После 5 лето его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции

ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают. ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают.

В этом отношении моя позиция близка к Вашей. С некоторыми уточнениями.

Остановят ли боевиков было актуально в 2014-2015. Начиная с 2016 больше интересен вопрос, как и чем всё это закончить.

И по курсу. Важнее не стабилизация курса, а обеспечение роста экономики. Без этого стабилизация курса - явление врЕменное. Стабилизации курса добились, развития экономики - нет.

Коррупция интересует постольку, поскольку мешает развитию экономики. Конкретные фамилии не интересны и так же, как и Вы, их не знал. В этом отношении моя позиция близка к Вашей. С некоторыми уточнениями.Остановят ли боевиков было актуально в 2014-2015. Начиная с 2016 больше интересен вопрос, как и чем всё это закончить.И по курсу. Важнее не стабилизация курса, а обеспечение роста экономики. Без этого стабилизация курса - явление врЕменное. Стабилизации курса добились, развития экономики - нет.Коррупция интересует постольку, поскольку мешает развитию экономики. Конкретные фамилии не интересны и так же, как и Вы, их не знал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 03:10 flyman написав: innamax2008 написав: budivelnik

Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!! budivelnikВи взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!

"геноцид" детектед скрізь в Східній Європі після 90х, а через 30 років почненться і в Західній Європі

https://www.populationpyramid.net/estonia/2020/

https://www.populationpyramid.net/romania/2020/

https://www.populationpyramid.net/bulgaria/2020/



зато в Африці ера супер процвітання "геноцид" детектед скрізь в Східній Європі після 90х, а через 30 років почненться і в Західній Європізато в Африці ера супер процвітання

Если бы только за счёт естественного снижения рождаемости ...

О массовом выезде забываете?

Выезд на заработки тоже приводит к снижению рождаемости. Если бы только за счёт естественного снижения рождаемости ...О массовом выезде забываете?Выезд на заработки тоже приводит к снижению рождаемости. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 03:18 Starikan написав: zРадио написав: Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле! Поэтомуи неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!



Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан И Бигус бы сидел-помалкивал.

Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.



Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.

Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те. Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВанИ Бигус бы сидел-помалкивал.Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.

Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.

В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.

Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы. Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3360336133623363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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