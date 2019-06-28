Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались.
Вы сами подтвердили, что причина раскола и сепаратизма в Украине - наши можновладци, реализовывавшие старый принцип: "Разделяй и властвуй". Это первично, а не настроения простых людей. Причём, это происходило задолго до 2014, или 2010, или даже 2005.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции
ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают.
В этом отношении моя позиция близка к Вашей. С некоторыми уточнениями. Остановят ли боевиков было актуально в 2014-2015. Начиная с 2016 больше интересен вопрос, как и чем всё это закончить. И по курсу. Важнее не стабилизация курса, а обеспечение роста экономики. Без этого стабилизация курса - явление врЕменное. Стабилизации курса добились, развития экономики - нет. Коррупция интересует постольку, поскольку мешает развитию экономики. Конкретные фамилии не интересны и так же, как и Вы, их не знал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
innamax2008 написав:budivelnik Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!
zРадио написав: Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!
Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан И Бигус бы сидел-помалкивал. Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.
Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти. Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.
Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята. В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа. Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.