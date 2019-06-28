airmax78 написав: kalinavalera1 написав:
Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще
кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.
У всіх українських гетьманів не вистачало часу щось робити для українців і хоч що - створювати, ,будувати але вистачало часу зраджувати і продавати українців з користі, грабувати, катувати і вбивати уркаінцев вислужуючися перед окупантами. Велику частину поборів гетьмани залишали у себе. Все як сьогодні. Наприклад Мазепа - прадід Івана Мазепи - украінець Микола Мазепа-Колединський, якому за військову службу на польську корону був наданий польським королем Сигізмундом ІІ Августом хутір на річці Кам'яниці, згодом село Мазепинці.
Дід Івана, Михайло Мазепа, був на службі у російського царя: охороняв південні кордони Російської царства. Сам Іван Степанович з початку вислужувався перед польською короною, але не довго протримався, і за брехливість, наклеп був з ганьбою вигнаний. Він перекинувся на службу до російського намісника - гетьманам України (в той час частина України була під Польщею, а частина під Росією). Висунувся в колі гетьмана Дорошенка: Мазепа став ротмістром гетьманської надвірної гвардії, потім генеральним писарем.
У червні 1674 року Дорошенко відправив Мазепу посланцем в Кримське ханство і Туреччину. Делегація везла султану 15 лівобережних козаків як невільників-заручників. По дорозі в Константинополь делегація була перехоплена кошовим Іваном Сірко. Схопили Мазепу запорізькі козаки хотіли його стратити за участь в конвоювання їх товаришів в неволю, але потім переправили його лівобережному гетьману Самойловичу.( Мабуть відкупився?) Мазепа втерся і до нього в довіру, а пізніше сприяв страті сина Самойловича ( відрубали голову) і заслання його сім'ї, що б зайняти його місце. Широко поширена точка зору, що представляє і Мазепу, і Голіцина в непристойному світлі: «Обранням він був зобов'язаний підкупу князя В. В. Голіцина і щедрим обіцянкам, даними старшині. Мазепа винагородив старшину та інших інтриганів- помічників роздачею маєтків і полковницьких та інших посад, прийшовши до влади.
Цікава записка Мазепи, що збереглася в справах Державного архіву разом з листами царівни Софії, що показує, що Мазепа після свого обрання в гетьмани заплатив князю Голіцину хабар за сприяння.
Після падіння влади Софії і тимчасового правителя Голіцина, Мазепа подав цареві чолобитну. «Він доносив царю, що Леонтій Неплюєв погрозами змусив у нього дати князю Голіцину почасти пожитків відчуженого гетьмана Самойловича, а почасти з власного свого" іменьішко ", яке по милості монаршої нажив на гетьманського уряду, 11 000 рублів червінцями і єфимками, більше трьох пудів срібного посуду, на 5000 рублів дорогоцінних речей і три турецьких коня з убором »[Мазепа будував кар'єру зраджуючи і продаючи всіх, до кого міг втертися в довіру. Він змінив Польщі, перейшовши до заклятого її ворогові Дорошенку; так він покинув Дорошенка, як тільки побачив, що влада його коливається; і ще цинічніше зрадив Самойловича, пригрівшись його і підняв його на висоту старшинського звання. Так само чинив він тепер зі своїм найбільшим благодійником Голіциним, перед яким ще недавно лестив і принижувався »
У 1689 році на російський трон зійшов молодий Петро I, Мазепа в черговий раз став втиратися у довіру. Старіючий гетьман на початку 1690-х придушив повстання Петрика на півдні. Петро Іваненко (Петрик) У 1691-1692 роках піднімав січових козаків проти російської влади і представника російської влади в Україні Мазепи. Істинний самостійник, був він проти будь-якого іноземного панування, в тому числі і проти поляків. Петрик, надалі робив ще кілька спроб повстання, поки в 1696 році не був убитий загонами Мазепи.
У 1704 році, скориставшись повстанням проти Речі Посполитої і вторгненням в Польщу шведських військ, Мазепа зайняв Правобережну Україну і неодноразово пропонував Петру I приєднати її до земель Його царської Величності Війська Запорозького, від чого Петро відмовлявся, це б порушувало умови Вічного миру 1686 року .
Мазепа громив козаків, коли вони повстали проти Петра 1, він закатував та вбив більше 100 козаків.
У 1705 році Мазепа здійснив похід на Волинь, на допомогу союзнику Петра - Августу. 1 листопада 1705 нагороджений орденом Білого Орла. У 1706 році відбулося побачення Петра з Мазепою в Києві, де Мазепа взявся за будівництво закладеної Петром Печерської фортеці. ( Тож будував фортецю Петро1 на свій кошт) . А Мазепа був здирником та копив кошти. Не наказав би Петро1 та не проплатив - нічого Мазепа не будував би. Як усі українські гетмани.
За 20 років Мазепа став одним з найбагатших людей не тільки Малоросії, а й Росії, власником 19 654 дворів на Україні і 4 117 дворів (всього близько 100 000 українських душ - кріпаків-рабів) на півдні Росії. Це нам так знайомо й зараз.
Після перемоги у битві при Калиші 18 жовтня 1706 року Росія залишилася у війні зі Швецією на самоті.
Тоді ж, Мазепа замислив перехід на бік Карла XII і утворення з Малоросії «самостійного володіння» під верховенством польського короля. Звернувся до польського короля Лещинського - та отримав згоду. В цей же час Мазепа звинуватив фастівського полковника Семена Палія в зраді Петру 1 і в прагненні змінити порядок українського життя на користь козацької голоти і Черні- тобто в інтересах пересічних українців. Палій був відправлений до Москви, а звідти засланий до Тобольська.Росіяне не були такими кровожерними та жорстокими до українців, як сам Мазепа. Мазепа закатував та вбив та пограбував Кочубея - свого близького товариша, мав інцест з його юною дочкою, своєю похрсницею. Він дуже хотів заволодіти скарбами Кочубея. та боявся, що Кочубей викриє Петру 1 його зраду.
Шведська армія втратила близько двох тисяч чоловік і безліч офіцерів при осаді Веприка. Захоплених козаків віддали Мазепі, який наказав посадити їх в яму »Солдати ж царської армії, як військовополонені, належали Карлу Х11, який поводився з ними краще. Як повідомляє Даніел Крман, «Король надав всім милість. Гетьман же Мазепа посадив кількох своїх підданих в ями і заморив голодом .
Мазепа повів переговори зі Станіславом Лещинським і Карлом XII, що закінчилися укладенням з ними таємних договорів. Мазепа надавав шведам для зимових квартир укріплені пункти в Сіверщині, зобов'язувався доставляти провіант, схилити на сторону Карла запорізьких і донських козаків, У 1708 році Мазепа все ще користувався довірою і служив російському царю Петру 1.
Восени 1708 цар Петро закликав Мазепу приєднатися з козаками до російських військ біля Стародуба. Мазепа вагався.- та відмовився - нібито хворий. У той же час він радився зі старшинами, які примкнули до нього, і вів переговори з Карлом через Бистрицького і листування з Меншиковим через А. Войнаровського. Меншиков вирішив відвідати нібито хворого Мазепу. Побоюючись викриття , Мазепа з гетьманської скарбницею ( все як зараз - втікають з всіми українськими грошами - тільки не на підводах - а на КАМанах. Мазепа біг в кінці жовтня з лівого берега Десни до Карла, що стояв табором на південному сході від Новгорода-Сіверського, в Горках. З Мазепою було всього 1500 козаків.
Карл XII продовжував довіряти Мазепі і 8 квітня 1709 року уклав з ним формальний договір, що фіксує, по всій видимості, колишні домовленості, частково вже виконані, а частково вже неможливі, в якому, зокрема, дарував Мазепі довічне звання «законний князь України». Мазепа ж, серед усього іншого, обіцяв передати Карлу XII «на час війни і небезпек» міста Стародуб, Малин, Батурин, Полтаву, Гадяч. Союзним договором між Україною і Швецією передбачалося: «Все, що завоюється з колишньої території Московщини, належатиме на підставі воєнного права тому, хто цим заволодіє. Аде Петро1 розгромив шведів. КарлХ11 та Мазепа втікали. Мазепа втопив сундук з золотом, коли драпав від Петра 1 - лодка не витримала груз - дуже важкий та стала занурюватися у воду!
Об'єктивним результатом переходу Мазепи до Карла було втягування війська шведів в Малоросію, куди вони увійшли в розрахунку на обіцяні Мазепою провіант, зимові квартири і 50 тисяч козачого війська «Карл йшов в Малоросію з великими надіями. Малоросійський гетьман Іван Мазепа вступив з ним в таємний договір. Росіяне розгромили шведвів та Мазепу. та нагородили Мазепу орденом Иуди. Бути ізгоями - те теж так показово.