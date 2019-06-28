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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3360336133623363 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Суб 29 чер, 2019 02:36 flyman написав: ...........

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96



На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались. ...........На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались.

Вы сами подтвердили, что причина раскола и сепаратизма в Украине - наши можновладци, реализовывавшие старый принцип: "Разделяй и властвуй".

Это первично, а не настроения простых людей.

Причём, это происходило задолго до 2014, или 2010, или даже 2005. Вы сами подтвердили, что причина раскола и сепаратизма в Украине - наши можновладци, реализовывавшие старый принцип: "Разделяй и властвуй".Это первично, а не настроения простых людей.Причём, это происходило задолго до 2014, или 2010, или даже 2005. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 02:58 Starikan написав: zРадио написав: После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции После 5 лето его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции

ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают. ПризнАюсь, что все 5 лет меня больше всего интересовали события на Донбассе (остановят ли боевиков), будет ли стабилизирован курс валюты и каково положение Украины на международной арене. Тема коррупции практически не интересовала, большинство фамилий "отъявленных коррупционеров", которые здесь назывались, услышал первый раз и интереса не вызывают.

В этом отношении моя позиция близка к Вашей. С некоторыми уточнениями.

Остановят ли боевиков было актуально в 2014-2015. Начиная с 2016 больше интересен вопрос, как и чем всё это закончить.

И по курсу. Важнее не стабилизация курса, а обеспечение роста экономики. Без этого стабилизация курса - явление врЕменное. Стабилизации курса добились, развития экономики - нет.

Коррупция интересует постольку, поскольку мешает развитию экономики. Конкретные фамилии не интересны и так же, как и Вы, их не знал. В этом отношении моя позиция близка к Вашей. С некоторыми уточнениями.Остановят ли боевиков было актуально в 2014-2015. Начиная с 2016 больше интересен вопрос, как и чем всё это закончить.И по курсу. Важнее не стабилизация курса, а обеспечение роста экономики. Без этого стабилизация курса - явление врЕменное. Стабилизации курса добились, развития экономики - нет.Коррупция интересует постольку, поскольку мешает развитию экономики. Конкретные фамилии не интересны и так же, как и Вы, их не знал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 03:10 flyman написав: innamax2008 написав: budivelnik

Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!! budivelnikВи взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!

"геноцид" детектед скрізь в Східній Європі після 90х, а через 30 років почненться і в Західній Європі

https://www.populationpyramid.net/estonia/2020/

https://www.populationpyramid.net/romania/2020/

https://www.populationpyramid.net/bulgaria/2020/



зато в Африці ера супер процвітання "геноцид" детектед скрізь в Східній Європі після 90х, а через 30 років почненться і в Західній Європізато в Африці ера супер процвітання

Если бы только за счёт естественного снижения рождаемости ...

О массовом выезде забываете?

Выезд на заработки тоже приводит к снижению рождаемости. Если бы только за счёт естественного снижения рождаемости ...О массовом выезде забываете?Выезд на заработки тоже приводит к снижению рождаемости. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 03:18 Starikan написав: zРадио написав: Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле! Поэтомуи неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!



Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан И Бигус бы сидел-помалкивал.

Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.



Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.

Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те. Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВанИ Бигус бы сидел-помалкивал.Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.

Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.

В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.

Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы. Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 05:32 Чи розуміє Зе-, що він взагалі робить??



Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти".





https://censor.net.ua/news/3134759/sego ... poroshenko Сегодняшняя встреча президентов США и России - первая, перед которой никто не позвонил в Киев, - ПорошенкоСегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти". Frant

Повідомлень: 20188 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 05:38 airmax78 написав: kalinavalera1 написав:

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще

кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать. Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то ещекроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

У всіх українських гетьманів не вистачало часу щось робити для українців і хоч що - створювати, ,будувати але вистачало часу зраджувати і продавати українців з користі, грабувати, катувати і вбивати уркаінцев вислужуючися перед окупантами. Велику частину поборів гетьмани залишали у себе. Все як сьогодні. Наприклад Мазепа - прадід Івана Мазепи - украінець Микола Мазепа-Колединський, якому за військову службу на польську корону був наданий польським королем Сигізмундом ІІ Августом хутір на річці Кам'яниці, згодом село Мазепинці.



Дід Івана, Михайло Мазепа, був на службі у російського царя: охороняв південні кордони Російської царства. Сам Іван Степанович з початку вислужувався перед польською короною, але не довго протримався, і за брехливість, наклеп був з ганьбою вигнаний. Він перекинувся на службу до російського намісника - гетьманам України (в той час частина України була під Польщею, а частина під Росією). Висунувся в колі гетьмана Дорошенка: Мазепа став ротмістром гетьманської надвірної гвардії, потім генеральним писарем.



У червні 1674 року Дорошенко відправив Мазепу посланцем в Кримське ханство і Туреччину. Делегація везла султану 15 лівобережних козаків як невільників-заручників. По дорозі в Константинополь делегація була перехоплена кошовим Іваном Сірко. Схопили Мазепу запорізькі козаки хотіли його стратити за участь в конвоювання їх товаришів в неволю, але потім переправили його лівобережному гетьману Самойловичу.( Мабуть відкупився?) Мазепа втерся і до нього в довіру, а пізніше сприяв страті сина Самойловича ( відрубали голову) і заслання його сім'ї, що б зайняти його місце. Широко поширена точка зору, що представляє і Мазепу, і Голіцина в непристойному світлі: «Обранням він був зобов'язаний підкупу князя В. В. Голіцина і щедрим обіцянкам, даними старшині. Мазепа винагородив старшину та інших інтриганів- помічників роздачею маєтків і полковницьких та інших посад, прийшовши до влади.



Цікава записка Мазепи, що збереглася в справах Державного архіву разом з листами царівни Софії, що показує, що Мазепа після свого обрання в гетьмани заплатив князю Голіцину хабар за сприяння.



Після падіння влади Софії і тимчасового правителя Голіцина, Мазепа подав цареві чолобитну. «Він доносив царю, що Леонтій Неплюєв погрозами змусив у нього дати князю Голіцину почасти пожитків відчуженого гетьмана Самойловича, а почасти з власного свого" іменьішко ", яке по милості монаршої нажив на гетьманського уряду, 11 000 рублів червінцями і єфимками, більше трьох пудів срібного посуду, на 5000 рублів дорогоцінних речей і три турецьких коня з убором »[Мазепа будував кар'єру зраджуючи і продаючи всіх, до кого міг втертися в довіру. Він змінив Польщі, перейшовши до заклятого її ворогові Дорошенку; так він покинув Дорошенка, як тільки побачив, що влада його коливається; і ще цинічніше зрадив Самойловича, пригрівшись його і підняв його на висоту старшинського звання. Так само чинив він тепер зі своїм найбільшим благодійником Голіциним, перед яким ще недавно лестив і принижувався »



У 1689 році на російський трон зійшов молодий Петро I, Мазепа в черговий раз став втиратися у довіру. Старіючий гетьман на початку 1690-х придушив повстання Петрика на півдні. Петро Іваненко (Петрик) У 1691-1692 роках піднімав січових козаків проти російської влади і представника російської влади в Україні Мазепи. Істинний самостійник, був він проти будь-якого іноземного панування, в тому числі і проти поляків. Петрик, надалі робив ще кілька спроб повстання, поки в 1696 році не був убитий загонами Мазепи.



У 1704 році, скориставшись повстанням проти Речі Посполитої і вторгненням в Польщу шведських військ, Мазепа зайняв Правобережну Україну і неодноразово пропонував Петру I приєднати її до земель Його царської Величності Війська Запорозького, від чого Петро відмовлявся, це б порушувало умови Вічного миру 1686 року .

Мазепа громив козаків, коли вони повстали проти Петра 1, він закатував та вбив більше 100 козаків.



У 1705 році Мазепа здійснив похід на Волинь, на допомогу союзнику Петра - Августу. 1 листопада 1705 нагороджений орденом Білого Орла. У 1706 році відбулося побачення Петра з Мазепою в Києві, де Мазепа взявся за будівництво закладеної Петром Печерської фортеці. ( Тож будував фортецю Петро1 на свій кошт) . А Мазепа був здирником та копив кошти. Не наказав би Петро1 та не проплатив - нічого Мазепа не будував би. Як усі українські гетмани.



За 20 років Мазепа став одним з найбагатших людей не тільки Малоросії, а й Росії, власником 19 654 дворів на Україні і 4 117 дворів (всього близько 100 000 українських душ - кріпаків-рабів) на півдні Росії. Це нам так знайомо й зараз.



Після перемоги у битві при Калиші 18 жовтня 1706 року Росія залишилася у війні зі Швецією на самоті.



Тоді ж, Мазепа замислив перехід на бік Карла XII і утворення з Малоросії «самостійного володіння» під верховенством польського короля. Звернувся до польського короля Лещинського - та отримав згоду. В цей же час Мазепа звинуватив фастівського полковника Семена Палія в зраді Петру 1 і в прагненні змінити порядок українського життя на користь козацької голоти і Черні- тобто в інтересах пересічних українців. Палій був відправлений до Москви, а звідти засланий до Тобольська.Росіяне не були такими кровожерними та жорстокими до українців, як сам Мазепа. Мазепа закатував та вбив та пограбував Кочубея - свого близького товариша, мав інцест з його юною дочкою, своєю похрсницею. Він дуже хотів заволодіти скарбами Кочубея. та боявся, що Кочубей викриє Петру 1 його зраду.

Шведська армія втратила близько двох тисяч чоловік і безліч офіцерів при осаді Веприка. Захоплених козаків віддали Мазепі, який наказав посадити їх в яму »Солдати ж царської армії, як військовополонені, належали Карлу Х11, який поводився з ними краще. Як повідомляє Даніел Крман, «Король надав всім милість. Гетьман же Мазепа посадив кількох своїх підданих в ями і заморив голодом .







Мазепа повів переговори зі Станіславом Лещинським і Карлом XII, що закінчилися укладенням з ними таємних договорів. Мазепа надавав шведам для зимових квартир укріплені пункти в Сіверщині, зобов'язувався доставляти провіант, схилити на сторону Карла запорізьких і донських козаків, У 1708 році Мазепа все ще користувався довірою і служив російському царю Петру 1.



Восени 1708 цар Петро закликав Мазепу приєднатися з козаками до російських військ біля Стародуба. Мазепа вагався.- та відмовився - нібито хворий. У той же час він радився зі старшинами, які примкнули до нього, і вів переговори з Карлом через Бистрицького і листування з Меншиковим через А. Войнаровського. Меншиков вирішив відвідати нібито хворого Мазепу. Побоюючись викриття , Мазепа з гетьманської скарбницею ( все як зараз - втікають з всіми українськими грошами - тільки не на підводах - а на КАМанах. Мазепа біг в кінці жовтня з лівого берега Десни до Карла, що стояв табором на південному сході від Новгорода-Сіверського, в Горках. З Мазепою було всього 1500 козаків.

Карл XII продовжував довіряти Мазепі і 8 квітня 1709 року уклав з ним формальний договір, що фіксує, по всій видимості, колишні домовленості, частково вже виконані, а частково вже неможливі, в якому, зокрема, дарував Мазепі довічне звання «законний князь України». Мазепа ж, серед усього іншого, обіцяв передати Карлу XII «на час війни і небезпек» міста Стародуб, Малин, Батурин, Полтаву, Гадяч. Союзним договором між Україною і Швецією передбачалося: «Все, що завоюється з колишньої території Московщини, належатиме на підставі воєнного права тому, хто цим заволодіє. Аде Петро1 розгромив шведів. КарлХ11 та Мазепа втікали. Мазепа втопив сундук з золотом, коли драпав від Петра 1 - лодка не витримала груз - дуже важкий та стала занурюватися у воду!



Об'єктивним результатом переходу Мазепи до Карла було втягування війська шведів в Малоросію, куди вони увійшли в розрахунку на обіцяні Мазепою провіант, зимові квартири і 50 тисяч козачого війська «Карл йшов в Малоросію з великими надіями. Малоросійський гетьман Іван Мазепа вступив з ним в таємний договір. Росіяне розгромили шведвів та Мазепу. та нагородили Мазепу орденом Иуди. Бути ізгоями - те теж так показово. У всіх українських гетьманів не вистачало часу щось робити для українців і хоч що - створювати, ,будувати але вистачало часу зраджувати і продавати українців з користі, грабувати, катувати і вбивати уркаінцев вислужуючися перед окупантами. Велику частину поборів гетьмани залишали у себе. Все як сьогодні. Наприклад Мазепа - прадід Івана Мазепи - украінець Микола Мазепа-Колединський, якому за військову службу на польську корону був наданий польським королем Сигізмундом ІІ Августом хутір на річці Кам'яниці, згодом село Мазепинці.Дід Івана, Михайло Мазепа, був на службі у російського царя: охороняв південні кордони Російської царства. Сам Іван Степанович з початку вислужувався перед польською короною, але не довго протримався, і за брехливість, наклеп був з ганьбою вигнаний. Він перекинувся на службу до російського намісника - гетьманам України (в той час частина України була під Польщею, а частина під Росією). Висунувся в колі гетьмана Дорошенка: Мазепа став ротмістром гетьманської надвірної гвардії, потім генеральним писарем.У червні 1674 року Дорошенко відправив Мазепу посланцем в Кримське ханство і Туреччину. Делегація везла султану 15 лівобережних козаків як невільників-заручників. По дорозі в Константинополь делегація була перехоплена кошовим Іваном Сірко. Схопили Мазепу запорізькі козаки хотіли його стратити за участь в конвоювання їх товаришів в неволю, але потім переправили його лівобережному гетьману Самойловичу.( Мабуть відкупився?) Мазепа втерся і до нього в довіру, а пізніше сприяв страті сина Самойловича ( відрубали голову) і заслання його сім'ї, що б зайняти його місце. Широко поширена точка зору, що представляє і Мазепу, і Голіцина в непристойному світлі: «Обранням він був зобов'язаний підкупу князя В. В. Голіцина і щедрим обіцянкам, даними старшині. Мазепа винагородив старшину та інших інтриганів- помічників роздачею маєтків і полковницьких та інших посад, прийшовши до влади.Цікава записка Мазепи, що збереглася в справах Державного архіву разом з листами царівни Софії, що показує, що Мазепа після свого обрання в гетьмани заплатив князю Голіцину хабар за сприяння.Після падіння влади Софії і тимчасового правителя Голіцина, Мазепа подав цареві чолобитну. «Він доносив царю, що Леонтій Неплюєв погрозами змусив у нього дати князю Голіцину почасти пожитків відчуженого гетьмана Самойловича, а почасти з власного свого" іменьішко ", яке по милості монаршої нажив на гетьманського уряду, 11 000 рублів червінцями і єфимками, більше трьох пудів срібного посуду, на 5000 рублів дорогоцінних речей і три турецьких коня з убором »[Мазепа будував кар'єру зраджуючи і продаючи всіх, до кого міг втертися в довіру. Він змінив Польщі, перейшовши до заклятого її ворогові Дорошенку; так він покинув Дорошенка, як тільки побачив, що влада його коливається; і ще цинічніше зрадив Самойловича, пригрівшись його і підняв його на висоту старшинського звання. Так само чинив він тепер зі своїм найбільшим благодійником Голіциним, перед яким ще недавно лестив і принижувався »У 1689 році на російський трон зійшов молодий Петро I, Мазепа в черговий раз став втиратися у довіру. Старіючий гетьман на початку 1690-х придушив повстання Петрика на півдні. Петро Іваненко (Петрик) У 1691-1692 роках піднімав січових козаків проти російської влади і представника російської влади в Україні Мазепи. Істинний самостійник, був він проти будь-якого іноземного панування, в тому числі і проти поляків. Петрик, надалі робив ще кілька спроб повстання, поки в 1696 році не був убитий загонами Мазепи.У 1704 році, скориставшись повстанням проти Речі Посполитої і вторгненням в Польщу шведських військ, Мазепа зайняв Правобережну Україну і неодноразово пропонував Петру I приєднати її до земель Його царської Величності Війська Запорозького, від чого Петро відмовлявся, це б порушувало умови Вічного миру 1686 року .Мазепа громив козаків, коли вони повстали проти Петра 1, він закатував та вбив більше 100 козаків.У 1705 році Мазепа здійснив похід на Волинь, на допомогу союзнику Петра - Августу. 1 листопада 1705 нагороджений орденом Білого Орла. У 1706 році відбулося побачення Петра з Мазепою в Києві, де Мазепа взявся за будівництво закладеної Петром Печерської фортеці. ( Тож будував фортецю Петро1 на свій кошт) . А Мазепа був здирником та копив кошти. Не наказав би Петро1 та не проплатив - нічого Мазепа не будував би. Як усі українські гетмани.За 20 років Мазепа став одним з найбагатших людей не тільки Малоросії, а й Росії, власником 19 654 дворів на Україні і 4 117 дворів (всього близько 100 000 українських душ - кріпаків-рабів) на півдні Росії. Це нам так знайомо й зараз.Після перемоги у битві при Калиші 18 жовтня 1706 року Росія залишилася у війні зі Швецією на самоті.Тоді ж, Мазепа замислив перехід на бік Карла XII і утворення з Малоросії «самостійного володіння» під верховенством польського короля. Звернувся до польського короля Лещинського - та отримав згоду. В цей же час Мазепа звинуватив фастівського полковника Семена Палія в зраді Петру 1 і в прагненні змінити порядок українського життя на користь козацької голоти і Черні- тобто в інтересах пересічних українців. Палій був відправлений до Москви, а звідти засланий до Тобольська.Росіяне не були такими кровожерними та жорстокими до українців, як сам Мазепа. Мазепа закатував та вбив та пограбував Кочубея - свого близького товариша, мав інцест з його юною дочкою, своєю похрсницею. Він дуже хотів заволодіти скарбами Кочубея. та боявся, що Кочубей викриє Петру 1 його зраду.Шведська армія втратила близько двох тисяч чоловік і безліч офіцерів при осаді Веприка. Захоплених козаків віддали Мазепі, який наказав посадити їх в яму »Солдати ж царської армії, як військовополонені, належали Карлу Х11, який поводився з ними краще. Як повідомляє Даніел Крман, «Король надав всім милість. Гетьман же Мазепа посадив кількох своїх підданих в ями і заморив голодом .Мазепа повів переговори зі Станіславом Лещинським і Карлом XII, що закінчилися укладенням з ними таємних договорів. Мазепа надавав шведам для зимових квартир укріплені пункти в Сіверщині, зобов'язувався доставляти провіант, схилити на сторону Карла запорізьких і донських козаків, У 1708 році Мазепа все ще користувався довірою і служив російському царю Петру 1.Восени 1708 цар Петро закликав Мазепу приєднатися з козаками до російських військ біля Стародуба. Мазепа вагався.- та відмовився - нібито хворий. У той же час він радився зі старшинами, які примкнули до нього, і вів переговори з Карлом через Бистрицького і листування з Меншиковим через А. Войнаровського. Меншиков вирішив відвідати нібито хворого Мазепу. Побоюючись викриття , Мазепа з гетьманської скарбницею ( все як зараз - втікають з всіми українськими грошами - тільки не на підводах - а на КАМанах. Мазепа біг в кінці жовтня з лівого берега Десни до Карла, що стояв табором на південному сході від Новгорода-Сіверського, в Горках. З Мазепою було всього 1500 козаків.Карл XII продовжував довіряти Мазепі і 8 квітня 1709 року уклав з ним формальний договір, що фіксує, по всій видимості, колишні домовленості, частково вже виконані, а частково вже неможливі, в якому, зокрема, дарував Мазепі довічне звання «законний князь України». Мазепа ж, серед усього іншого, обіцяв передати Карлу XII «на час війни і небезпек» міста Стародуб, Малин, Батурин, Полтаву, Гадяч. Союзним договором між Україною і Швецією передбачалося: «Все, що завоюється з колишньої території Московщини, належатиме на підставі воєнного права тому, хто цим заволодіє. Аде Петро1 розгромив шведів. КарлХ11 та Мазепа втікали. Мазепа втопив сундук з золотом, коли драпав від Петра 1 - лодка не витримала груз - дуже важкий та стала занурюватися у воду!Об'єктивним результатом переходу Мазепи до Карла було втягування війська шведів в Малоросію, куди вони увійшли в розрахунку на обіцяні Мазепою провіант, зимові квартири і 50 тисяч козачого війська «Карл йшов в Малоросію з великими надіями. Малоросійський гетьман Іван Мазепа вступив з ним в таємний договір. Росіяне розгромили шведвів та Мазепу. та нагородили Мазепу орденом Иуди. Бути ізгоями - те теж так показово. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 29 чер, 2019 05:49, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4915 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 05:41



"Восьми украинским морякам в РФ предъявлено обвинение в окончательной редакции"



https://uainfo.org/blognews/1561768827- ... nie-v.html Російські уро-ди:"Восьми украинским морякам в РФ предъявлено обвинение в окончательной редакции" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20188 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3360336133623363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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