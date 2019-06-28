Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:budivelnik Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!
zРадио написав: Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!
Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан И Бигус бы сидел-помалкивал. Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.
Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти. Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.
Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята. В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа. Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Сегодняшняя встреча президентов США и России - первая, перед которой никто не позвонил в Киев, - Порошенко
Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти".
ЛАД написав:Коррупция интересует постольку, поскольку мешает развитию экономики. Конкретные фамилии не интересны и так же, как и Вы, их не знал.
Главной темой, которую юзали национал-демократы 20 с лишним лет - была именно коррупция. И мова, и Европа, и позднее Бандера с Шухевичем шли по-сути дополнением к этой главной теме. Европа лучше чем Россия прежде всего потому, что там низкая коррупция, а в России высокая. Основное направление евроинтеграции - уменьшение коррупции (для этого нужны и реформа полиции и НАБУ и пр.) "Регионалы" были плохие главным образом, потому что насквозь коррумпированы, а к примеру у политиков из Самопомочи, разных Демальянсов, Найемов и Лещенок - честные лица. Националисты не склонны к коррупции, потому что болеют за идею. И т.д. Именно такого рода агитация собирала массы сторонников первого и второго майданов, оранжевый электорат (в т.ч. русскоязычный). И не поспоришь ведь - коррупция в независимой Украине всегда зашкаливала. Но что интересно, сейчас от многих сторонников бывшего президента ("ядерный" национал-демократический электорат) слышишь, что корупция - не так страшна, что это едва ли не второстепенная проблема, которую искусственно раздули.
"Александр Куницкий, который баллотируется в депутаты от партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в Харькове, имеет двойное гражданство — Украины и Израиля, сообщил в пятницу украинский "5 канал"."
zРадио написав: Поэтому поддержка Порошенко олигархическими элитами и неподдержка народом - реальная оценка его приоритетов его работы в президентском кресле!
Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан И Бигус бы сидел-помалкивал. Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.
Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти. Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.
Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята. В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа. Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы.
что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа. шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося.... при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...
може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.
ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
innamax2008 написав:budivelnik Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!
Если бы только за счёт естественного снижения рождаемости ... О массовом выезде забываете? Выезд на заработки тоже приводит к снижению рождаемости.
та ясно геноцид, от коли було 1/6 сушi обнесена колючкою та перетворена в ГУЛАГ, то було просто чудово, нiякоi мiграцii поза межi зони СРСР, а в серединi - лише по прописцi. А в селах паспорти видавали аж 60 роках, до того часу жили як крiпаки а пахали як раби, навiть гiрше, бо рабiв власник мае годувати та надавати житло. А так було ще гiрше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Corpocrator написав:Верховный суд встал на сторону Рух Нових Сил и признал действия ЦВК незаконными.
Завтра подаются на повторную регистрацию в ЦВК.
Хз, пойдут ли пидраxui по беспределу, но мой голос на парламентских за РНС если их таки включат в бюллетни. Если нет, то за обьединенных нациков. Хотя шансов на их прохождение маловато, но хоть реальную бучу в зале ВР смогут сделать, а не соплежуйство, в случае какого-то беспредела реваншистского
Хорошо, что Саакашвили пустили, но он зашкварился с предложением "союза с Кличко".
А "объединенные нацики" - это совместный проект бывших регионалов-бппшников-нарфронта.
Ярош много шуму в Раде наделал?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин