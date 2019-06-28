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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3361336233633364

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
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Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:18

Re: Політичні дискусії

бригада ольгiнцiв вийшла на роботу.
зрада полилась рiкою.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:18

Вкладчик1234 наоборот церковная тематика мэйнстрим вот-вот сан примет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:24

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96

На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались.

Вы сами подтвердили, что причина раскола и сепаратизма в Украине - наши можновладци, реализовывавшие старый принцип: "Разделяй и властвуй".
Это первично, а не настроения простых людей.
Причём, это происходило задолго до 2014, или 2010, или даже 2005.

Поддерживаю.
Создают проблемы, чтобы потом их "героически решать". А то вдруг электорат самоорганизуется и начнет на самом деле что-то менять и проводить реформы?

Но в этот раз "пранк" вышел из-под контроля. Переиграли сами себя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:29

  vitaliian написав:наоборот церковная тематика мэйнстрим вот-вот сан примет.

Похоже, что он хочет "свой личный Ватикан" с блекждеком и монашками, где-то под Львовом :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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