Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались.
Вы сами подтвердили, что причина раскола и сепаратизма в Украине - наши можновладци, реализовывавшие старый принцип: "Разделяй и властвуй". Это первично, а не настроения простых людей. Причём, это происходило задолго до 2014, или 2010, или даже 2005.
Поддерживаю. Создают проблемы, чтобы потом их "героически решать". А то вдруг электорат самоорганизуется и начнет на самом деле что-то менять и проводить реформы?
Но в этот раз "пранк" вышел из-под контроля. Переиграли сами себя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
detroytred написав:zРадио А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...
А всего-лишь весной 2014-го в Донецке вышли на митинг за Украину, размахивали флагами и пели Гимн Украины и не знали, что по какому-то странному договорняку мелкие отряды ушлепков оставят маленькие городки из которых их выбивала ценой жизней своих солдат ВСУ и спокойно как на параде проедут по дорогам, войдут и захватят Донецк.
А потом, не теми кто в Донецке вышел с украинскими флагами на улицы, а теми, кто в безопасном Киеве сидит за компьютером, будут объявлены врагами и предателями. Просто за то что из Донецка. И за то, что на русском говорят.
zРадио написав: Кое-кому необходимо было легитимизироваться на выборах - маленькие городки Донбасса убрать из процесса голосования было бы значительно менее "эффективно", нежели большие.
Это, конечно, не единственная и не основная версия произошедшего, но исключать ее просто под предлогом беспримерной аморальности, было бы неправильно!
В любом случае, эти трагические события требуют тщательного расследования - необходимо осудить всех ключевых фигурантов, даже по части из них это будет заочно и посмертно! Этого до сих пор не сделано даже по гиркину!!!
Уже американский суд уже обязал его выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров MH17. Гаагский суд на подходе с криминальными обвинениями. А в Украине это лицо несудимо! Есть этому разумное объяснение??
komp написав:Sommer Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану...
Вы суть дискуссии хоть посмотрели?
Правильно - гиркинд - начальная причина, а не углекоп Ключевое слово - начальная.
Спасибо за аргумент.
2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику. Что происходит?
Создаецця Волинська народна янтарна республiка з триколором як прапор та руським державним язиком. Якось так.
п.с. Альтернативна iсторiя для альтернативно обдарованих.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.