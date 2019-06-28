rjkz написав:

detroytred написав: zРадио

А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами... А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...

А всего-лишь весной 2014-го в Донецке вышли на митинг за Украину, размахивали флагами и пели Гимн Украины и не знали, что по какому-то странному договорняку мелкие отряды ушлепков оставят маленькие городки из которых их выбивала ценой жизней своих солдат ВСУ и спокойно как на параде проедут по дорогам, войдут и захватят Донецк.А потом, не теми кто в Донецке вышел с украинскими флагами на улицы, а теми, кто в безопасном Киеве сидит за компьютером, будут объявлены врагами и предателями. Просто за то что из Донецка. И за то, что на русском говорят.