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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3362336333643365 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Суб 29 чер, 2019 10:25 Удалил, чтоб не задевать чувства верующих Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 29 чер, 2019 10:34, всього редагувалось 1 раз. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8685 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6114 раз. Подякували: 2388 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 10:26 Tegularius написав: ......

Главной темой, которую юзали национал-демократы 20 с лишним лет - была именно коррупция. И мова, и Европа, и позднее Бандера с Шухевичем шли по-сути дополнением к этой главной теме. Европа лучше чем Россия прежде всего потому, что там низкая коррупция, а в России высокая. Основное направление евроинтеграции - уменьшение коррупции (для этого нужны и реформа полиции и НАБУ и пр.) "Регионалы" были плохие главным образом, потому что насквозь коррумпированы, а к примеру у политиков из Самопомочи, разных Демальянсов, Найемов и Лещенок - честные лица. Националисты не склонны к коррупции, потому что болеют за идею. И т.д.

Именно такого рода агитация собирала массы сторонников первого и второго майданов, оранжевый электорат (в т.ч. русскоязычный). И не поспоришь ведь - коррупция в независимой Украине всегда зашкаливала.

Но что интересно, сейчас от многих сторонников бывшего президента ("ядерный" национал-демократический электорат) слышишь, что корупция - не так страшна, что это едва ли не второстепенная проблема, которую искусственно раздули. ......Главной темой, которую юзали национал-демократы 20 с лишним лет - была именно коррупция. И мова, и Европа, и позднее Бандера с Шухевичем шли по-сути дополнением к этой главной теме. Европа лучше чем Россия прежде всего потому, что там низкая коррупция, а в России высокая. Основное направление евроинтеграции - уменьшение коррупции (для этого нужны и реформа полиции и НАБУ и пр.) "Регионалы" были плохие главным образом, потому что насквозь коррумпированы, а к примеру у политиков из Самопомочи, разных Демальянсов, Найемов и Лещенок - честные лица. Националисты не склонны к коррупции, потому что болеют за идею. И т.д.Именно такого рода агитация собирала массы сторонников первого и второго майданов, оранжевый электорат (в т.ч. русскоязычный). И не поспоришь ведь - коррупция в независимой Украине всегда зашкаливала.Но что интересно, сейчас от многих сторонников бывшего президента ("ядерный" национал-демократический электорат) слышишь, что корупция - не так страшна, что это едва ли не второстепенная проблема, которую искусственно раздули.

Хорошее замечание. Хорошее замечание. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13506 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39 flyman написав: ЛАД написав: Starikan написав: .....



Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан И Бигус бы сидел-помалкивал.

Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.



Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.

Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те. .....Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВанИ Бигус бы сидел-помалкивал.Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.

Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.

В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.

Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы. Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы.

что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.

шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....

при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...



може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.



ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв? шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв?

Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.

А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.

Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается?



Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВС (якщо вже по-украiнськи)?

З тих вiзитiв пройшло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж? Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается?Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВ(якщо вже по-украiнськи)?З тих вiзитiв пройшло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 чер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13506 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45 ЛАД написав: flyman написав: шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....

при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...



може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.



ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв? шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв?

Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.

А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.

Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается?



Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВС (якщо вже по-украiнськи)?

З тих вiзитiв прошло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж? Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается?Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВ(якщо вже по-украiнськи)?З тих вiзитiв прошло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж?

Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройти часу, щоб забути совок та совковий менталiтет Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройти часу, щоб забути совок та совковий менталiтет В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15871 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3362336333643365 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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