Tegularius написав:

......Главной темой, которую юзали национал-демократы 20 с лишним лет - была именно коррупция. И мова, и Европа, и позднее Бандера с Шухевичем шли по-сути дополнением к этой главной теме. Европа лучше чем Россия прежде всего потому, что там низкая коррупция, а в России высокая. Основное направление евроинтеграции - уменьшение коррупции (для этого нужны и реформа полиции и НАБУ и пр.) "Регионалы" были плохие главным образом, потому что насквозь коррумпированы, а к примеру у политиков из Самопомочи, разных Демальянсов, Найемов и Лещенок - честные лица. Националисты не склонны к коррупции, потому что болеют за идею. И т.д.Именно такого рода агитация собирала массы сторонников первого и второго майданов, оранжевый электорат (в т.ч. русскоязычный). И не поспоришь ведь - коррупция в независимой Украине всегда зашкаливала.Но что интересно, сейчас от многих сторонников бывшего президента ("ядерный" национал-демократический электорат) слышишь, что корупция - не так страшна, что это едва ли не второстепенная проблема, которую искусственно раздули.