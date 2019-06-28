|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:25
Удалил, чтоб не задевать чувства верующих
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 29 чер, 2019 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8685
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6114 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:26
Tegularius написав:
......
Главной темой, которую юзали национал-демократы 20 с лишним лет - была именно коррупция. И мова, и Европа, и позднее Бандера с Шухевичем шли по-сути дополнением к этой главной теме. Европа лучше чем Россия прежде всего потому, что там низкая коррупция, а в России высокая. Основное направление евроинтеграции - уменьшение коррупции (для этого нужны и реформа полиции и НАБУ и пр.) "Регионалы" были плохие главным образом, потому что насквозь коррумпированы, а к примеру у политиков из Самопомочи, разных Демальянсов, Найемов и Лещенок - честные лица. Националисты не склонны к коррупции, потому что болеют за идею. И т.д.
Именно такого рода агитация собирала массы сторонников первого и второго майданов, оранжевый электорат (в т.ч. русскоязычный). И не поспоришь ведь - коррупция в независимой Украине всегда зашкаливала.
Но что интересно, сейчас от многих сторонников бывшего президента ("ядерный" национал-демократический электорат) слышишь, что корупция - не так страшна, что это едва ли не второстепенная проблема, которую искусственно раздули.
Хорошее замечание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13513
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4221 раз.
- Подякували: 3875 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39
flyman написав:
что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.
ЛАД написав: Starikan написав:
.....
Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан
И Бигус бы сидел-помалкивал.
Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.
Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.
Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.
Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.
В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.
Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы.
шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....
при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...
може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.
ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв?
Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.
А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.
Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается?
Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВС
(якщо вже по-украiнськи)?
З тих вiзитiв пройшло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 29 чер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13513
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4221 раз.
- Подякували: 3875 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45
ЛАД написав: flyman написав:
шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....
при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...
може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.
ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв?
Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.
А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.
Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается?
Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВС
(якщо вже по-украiнськи)?
З тих вiзитiв прошло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж?
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройти часу, щоб забути совок та совковий менталiтет
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15875
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49
flyman написав:
.......
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройт часу, щоб забути совок та совковий менталiтет
То Ви жили в рабствi?
Встигли?
То Ви старiшi за мене?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13513
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4221 раз.
- Подякували: 3875 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:55
ЛАД написав: flyman написав:
.......
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройт часу, щоб забути совок та совковий менталiтет
То Ви жили в рабствi?
Встигли?
То Ви старiшi за мене?
Совок застав, долари ще довго пiсля розпаду СРСР не тримав, бо нi-нi, не можна, це кримiнал. На момент введення гривнi в обiг не мав iнвалюти зовciм. Ось така була ментальнicть вiд совка.
Франт в 2014 прозрiв.
В чому суть питання?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 29 чер, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15875
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:59
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:04
flyman написав:что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.
шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....
Это часть правды (действительно жижа дает больше половины бюджета).
Вторая часть - громадные (по нашим меркам) западные инвестиции, давшие новые крупные производства и рабочие места.
Западному капиталу плевать на КГБ, убийства Немцова и Старовойтовой, как было плевать на танки на Тяньаньмэнь.
Ему нужна не демократия, а сильная власть и стабильность.
Востаннє редагувалось Starikan
в Суб 29 чер, 2019 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16017
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:06
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
.......
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройт часу, щоб забути совок та совковий менталiтет
То Ви жили в рабствi?
Встигли?
То Ви старiшi за мене?
Совок застав, долари ще довго пiсля розпаду СРСР не тримав, бо нi-нi, не можна, це кримiнал. На момент введення гривнi в обiг не мав iнвалюти зовciм. Ось така була ментальнicть вiд совка.
Франт в 2014 прозрiв.
В чому суть питання?
В рабстве спрашивают где были ?
Не знаю кто вас так напугал, но я с начала 90-х в основном с долларами имел дело, потому что психически здоровый человек не мог держать много купонов.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11985
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3588 раз.
- Подякували: 5230 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1214
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|