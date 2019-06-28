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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:25

Удалил, чтоб не задевать чувства верующих :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 29 чер, 2019 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:26

  Tegularius написав:......
Главной темой, которую юзали национал-демократы 20 с лишним лет - была именно коррупция. И мова, и Европа, и позднее Бандера с Шухевичем шли по-сути дополнением к этой главной теме. Европа лучше чем Россия прежде всего потому, что там низкая коррупция, а в России высокая. Основное направление евроинтеграции - уменьшение коррупции (для этого нужны и реформа полиции и НАБУ и пр.) "Регионалы" были плохие главным образом, потому что насквозь коррумпированы, а к примеру у политиков из Самопомочи, разных Демальянсов, Найемов и Лещенок - честные лица. Националисты не склонны к коррупции, потому что болеют за идею. И т.д.
Именно такого рода агитация собирала массы сторонников первого и второго майданов, оранжевый электорат (в т.ч. русскоязычный). И не поспоришь ведь - коррупция в независимой Украине всегда зашкаливала.
Но что интересно, сейчас от многих сторонников бывшего президента ("ядерный" национал-демократический электорат) слышишь, что корупция - не так страшна, что это едва ли не второстепенная проблема, которую искусственно раздули.

Хорошее замечание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:.....
:shock: :shock: :shock:
Была бы поддержка - о Зе вообще никто бы не вспомнил. Ни на 1+1, ни на Интере, ни на НьюсВан 8) И Бигус бы сидел-помалкивал.
Янукович уже испытал на себе гнев конкурирующих элит сполна, ПАП - в более мягкой форме.

Это наша основная проблема - звериная конкуренция олигархов за близость к власти.
Могу даже предположить, что ПАП стремился подмять и подчинить себе всех олигархов, кнутом (например, Беню) или пряником (например, РЛА) по образцу северного соседа. Но не получилось, силы не те.

Силы не те. Но и наши олигархи по сравнению с российскими - котята.
В РФ Путину удалось подмять под себя олигархов в значительной степени потому, что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.
Сегодня, в условиях затормозившегося роста уровня жизни (или даже его падения) ему бы это, возможно, и не удалось бы.

что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.
шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....
при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...

може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.

ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв?

Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.
А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.
Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается? :shock:

Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВС (якщо вже по-украiнськи)?
З тих вiзитiв пройшло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 чер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:45

  ЛАД написав:
  flyman написав:шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....
при чому рейхсрупiя девальвувала майже як гривня...

може тому що Путiн (не алкаш Ельцин) i в КГБ методи вiдпрацьовано.

ЛАД, ти скучив за совком та вiзитами НКВДистiв?

Причины, почему Путину удалось поднять уровень жизни, это другой вопрос.
А вот насчёт КГБ неожиданное замечание.
Считаете, что методами КГБ экономика легко поднимается? :shock:

Також цiкаво, скiльки рокiв Ви ще будете згадувати НКВС (якщо вже по-украiнськи)?
З тих вiзитiв прошло всього-навсього якихось 75 рокiв. Ще стiльки ж?

Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройти часу, щоб забути совок та совковий менталiтет
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49

  flyman написав:.......
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройт часу, щоб забути совок та совковий менталiтет

То Ви жили в рабствi?
Встигли?
То Ви старiшi за мене? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:55

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройт часу, щоб забути совок та совковий менталiтет

То Ви жили в рабствi?
Встигли?
То Ви старiшi за мене? :shock:

Совок застав, долари ще довго пiсля розпаду СРСР не тримав, бо нi-нi, не можна, це кримiнал. На момент введення гривнi в обiг не мав iнвалюти зовciм. Ось така була ментальнicть вiд совка.

Франт в 2014 прозрiв.

В чому суть питання?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:59

весьма любопытно
https://www.youtube.com/watch?v=5UhDHZPmiIA
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:04

  flyman написав:что ему удалось обеспечить рост уровня жизни народа.
шутка года, якби не цiна на жижу, то фiг би пiднялося....

Это часть правды (действительно жижа дает больше половины бюджета).
Вторая часть - громадные (по нашим меркам) западные инвестиции, давшие новые крупные производства и рабочие места.
Западному капиталу плевать на КГБ, убийства Немцова и Старовойтовой, как было плевать на танки на Тяньаньмэнь.
Ему нужна не демократия, а сильная власть и стабильность.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 29 чер, 2019 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:06

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройт часу, щоб забути совок та совковий менталiтет

То Ви жили в рабствi?
Встигли?
То Ви старiшi за мене? :shock:

Совок застав, долари ще довго пiсля розпаду СРСР не тримав, бо нi-нi, не можна, це кримiнал. На момент введення гривнi в обiг не мав iнвалюти зовciм. Ось така була ментальнicть вiд совка.

Франт в 2014 прозрiв.

В чому суть питання?


В рабстве спрашивают где были ?

Не знаю кто вас так напугал, но я с начала 90-х в основном с долларами имел дело, потому что психически здоровый человек не мог держать много купонов.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:06

  Вкладчик1234 написав:Удалил, чтоб не задевать чувства верующих :)


Это ты о ком? Здесь есть верующие, которых может оскорбить фотошоп какой-нибудь? Зачем о них так плохо думать :mrgreen:
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