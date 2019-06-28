тебе же написали, совок и соответствеющий менталитет.
Вон нынешний избиратель хочет все того же, и сразу.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:08
тебе же написали, совок и соответствеющий менталитет.
Вон нынешний избиратель хочет все того же, и сразу.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:08
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:09
Зачем на нее обращать внимание? Их мало, меньше четверти. Как они могут помешать светлому ЗЕленому будущему?
Впрягайтесь и вперед, к перемоге зубожилости.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:10
Re: Політичні дискусії
Так товарищ не был в рабстве, пусть сьездит к талибам и попросится в рабство.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:12
1. Суть в том, что уж в 60-70-80-е годы "совок" явно не тождественен рабству. И сколько ж Вы его застали?
2. Чим же Вас так перелякали, що Ви аж до 1996 не відійшли?
Може просто грошей не було? Ще до школи ходили?
Бо вже в 1992-93 долар купували аж гай шумів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:15
Re: Політичні дискусії
Мама скрыла от него эту страшную тайну.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:15
Не забывайте о выезде с концами - с семьями, детьми, продажей всего, чем обросли и вывозом денег.
В выезде на заработки тоже не много хорошего. Люди работают в условной Польше, платят там налоги, приезжают на старости лет в Украину и садятся на украинскую пенсию.
В результате, создается ситуация, когда Украина становится страной пенсионеров, которых надо кормить, но кормить некому.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:16
Еще живы люди, работавшие в совко колхозах. Можно их расспросить.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:19
не розжигай зраду:
нема страхового стажу - нема пенсii,
а пенсiю, якщо працював легально, можна з Польщi отримувати, або добавити до пенсii тут
5 рокiв легальноi роботи в Нiмеччинi - i будеш мати пенсiю вiд ФРН
Але ж зрада, така вона зрада...
зы.
Каждый пятый житель Донецкой области старше 65 лет
https://news.finance.ua/ru/news/-/451522/kazhdyj-pyatyj-zhitel-donetskoj-oblasti-starshe-65-let
Численность постоянного населения Донецкой области на начало 2019 года (по оценке) составила 4153,0 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4187,6 тыс. человек). Из общей численности населения региона 3767,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.
В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. На каждые 1000 женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).
Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%).
Численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498,0 тыс. человек, или 12,0% против 15,4% в среднем по Украине.
На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:20
Что значит стрелочник - он исполнитель! По вашему, лучше не осудить никого, чем осудить исполнителя? Бред!
Нужно заочно осудить и объявить в международный розыск. Глядишь, где-нибудь когда-нибудь за пределами РФ арестуют, экстрадируют и даст необходимые показания на заказчиков.
Но, видимо, суд по гиркину бьет и по украинским политикам, раз за 5 лет не сделано ничего, кроме подписания подозрения!
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