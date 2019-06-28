RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 336433653366336733683369>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:08

  freeze написав:
В рабстве спрашивают где были ?

Не знаю кто вас так напугал, но я с начала 90-х в основном с долларами имел дело, потому что психически здоровый человек не мог держать много купонов.


тебе же написали, совок и соответствеющий менталитет.
Вон нынешний избиратель хочет все того же, и сразу.
vano80
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:08

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  Вкладчик1234 написав:Удалил, чтоб не задевать чувства верующих :)


Это ты о ком? Здесь есть верующие, которых может оскорбить фотошоп какой-нибудь? Зачем о них так плохо думать :mrgreen:


Секта По очень агрессивна.
freeze
4
 
Повідомлень: 11985
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3588 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:09

  freeze написав:
vano80 написав:
  Вкладчик1234 написав:Удалил, чтоб не задевать чувства верующих :)


Это ты о ком? Здесь есть верующие, которых может оскорбить фотошоп какой-нибудь? Зачем о них так плохо думать :mrgreen:


Секта По очень агрессивна.


Зачем на нее обращать внимание? Их мало, меньше четверти. Как они могут помешать светлому ЗЕленому будущему?
Впрягайтесь и вперед, к перемоге зубожилости.
vano80
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:10

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  freeze написав:
В рабстве спрашивают где были ?

Не знаю кто вас так напугал, но я с начала 90-х в основном с долларами имел дело, потому что психически здоровый человек не мог держать много купонов.


тебе же написали, совок и соответствеющий менталитет.
Вон нынешний избиратель хочет все того же, и сразу.


Так товарищ не был в рабстве, пусть сьездит к талибам и попросится в рабство.
freeze
4
 
Повідомлень: 11985
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3588 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:12

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Моiсей 40 рокiв водив cвiй народ по пустелi, поки не повмирали тi що жили в рабствi. От прикинь, скiльки то буде при сучаснiй тривалостi життя мае пройт часу, щоб забути совок та совковий менталiтет

То Ви жили в рабствi?
Встигли?
То Ви старiшi за мене? :shock:

Совок застав, долари ще довго пiсля розпаду СРСР не тримав, бо нi-нi, не можна, це кримiнал. На момент введення гривнi в обiг не мав iнвалюти зовciм. Ось така була ментальнicть вiд совка.

Франт в 2014 прозрiв.

В чому суть питання?

1. Суть в том, что уж в 60-70-80-е годы "совок" явно не тождественен рабству. И сколько ж Вы его застали?
2. Чим же Вас так перелякали, що Ви аж до 1996 не відійшли?
Може просто грошей не було? Ще до школи ходили?
Бо вже в 1992-93 долар купували аж гай шумів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13513
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3875 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:15

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Бо вже в 1992-93 долар купували аж гай шумів.


Мама скрыла от него эту страшную тайну.
freeze
4
 
Повідомлень: 11985
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3588 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:15

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  innamax2008 написав:budivelnik
Ви взагалі розумієте, що пишете? Радянський союз за 4 роки найстрашнішої війни втратив 20 мільйонів населення, а квітуча Україна за 20 років 10 мільйонів офіційно, а якщо проаналізувати споживання хлібу то 20 мільйонів. Від 500 тисяч на рік скорочується населення України!!! Це повний капєц!!!

"геноцид" детектед скрізь в Східній Європі після 90х, а через 30 років почненться і в Західній Європі
https://www.populationpyramid.net/estonia/2020/
https://www.populationpyramid.net/romania/2020/
https://www.populationpyramid.net/bulgaria/2020/

зато в Африці ера супер процвітання

Если бы только за счёт естественного снижения рождаемости ...
О массовом выезде забываете?
Выезд на заработки тоже приводит к снижению рождаемости.


Не забывайте о выезде с концами - с семьями, детьми, продажей всего, чем обросли и вывозом денег.
В выезде на заработки тоже не много хорошего. Люди работают в условной Польше, платят там налоги, приезжают на старости лет в Украину и садятся на украинскую пенсию.
В результате, создается ситуация, когда Украина становится страной пенсионеров, которых надо кормить, но кормить некому.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9544
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4227 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:16

  freeze написав:
vano80 написав:
  freeze написав:
В рабстве спрашивают где были ?

Не знаю кто вас так напугал, но я с начала 90-х в основном с долларами имел дело, потому что психически здоровый человек не мог держать много купонов.


тебе же написали, совок и соответствеющий менталитет.
Вон нынешний избиратель хочет все того же, и сразу.


Так товарищ не был в рабстве, пусть сьездит к талибам и попросится в рабство.


Еще живы люди, работавшие в совко колхозах. Можно их расспросить.
vano80
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:19

  rjkz написав:Не забывайте о выезде с концами - с семьями, детьми, продажей всего, чем обросли и вывозом денег.
В выезде на заработки тоже не много хорошего. Люди работают в условной Польше, платят там налоги, приезжают на старости лет в Украину и садятся на украинскую пенсию.
В результате, создается ситуация, когда Украина становится страной пенсионеров, которых надо кормить, но кормить некому.

не розжигай зраду:
нема страхового стажу - нема пенсii,
а пенсiю, якщо працював легально, можна з Польщi отримувати, або добавити до пенсii тут

5 рокiв легальноi роботи в Нiмеччинi - i будеш мати пенсiю вiд ФРН

Але ж зрада, така вона зрада...


зы.
Каждый пятый житель Донецкой области старше 65 лет
https://news.finance.ua/ru/news/-/451522/kazhdyj-pyatyj-zhitel-donetskoj-oblasti-starshe-65-let

Численность постоянного населения Донецкой области на начало 2019 года (по оценке) составила 4153,0 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4187,6 тыс. человек). Из общей численности населения региона 3767,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.

В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. На каждые 1000 женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).

Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%).

Численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498,0 тыс. человек, или 12,0% против 15,4% в среднем по Украине.

На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2019 11:23, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15874
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:20

  UA написав:
  zРадио написав:
В любом случае, эти трагические события требуют тщательного расследования - необходимо осудить всех ключевых фигурантов, даже по части из них это будет заочно и посмертно! Этого до сих пор не сделано даже по гиркину!!!

Уже американский суд уже обязал его выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров MH17. Гаагский суд на подходе с криминальными обвинениями. А в Украине это лицо несудимо! Есть этому разумное объяснение??

Гиркин - идеальный стрелочник :mrgreen:


Что значит стрелочник - он исполнитель! По вашему, лучше не осудить никого, чем осудить исполнителя? Бред!

Нужно заочно осудить и объявить в международный розыск. Глядишь, где-нибудь когда-нибудь за пределами РФ арестуют, экстрадируют и даст необходимые показания на заказчиков.

Но, видимо, суд по гиркину бьет и по украинским политикам, раз за 5 лет не сделано ничего, кроме подписания подозрения!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 02.05.18
Подякував: 729 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 336433653366336733683369>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, Starikan і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.