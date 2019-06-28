Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав: То Ви жили в рабствi? Встигли? То Ви старiшi за мене?
Вообще-то рабский труд был - "зеленые цеха", отработка на стройках и т.п. У меня доходило до двух месяцев в году - разнарядка была на всех, работали, естественно, кто помоложе. Для "спасения урожая" (втаптывания морковки в землю, чтобы райкомовское начальство не видело) временно закрывали не только НИИ, КБ и вузы, но и некоторые производства.
Просто те, которым не больше 40-45, об этом не знают.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 29 чер, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
komp написав:Sommer Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану...
Вы суть дискуссии хоть посмотрели?
Правильно - гиркинд - начальная причина, а не углекоп Ключевое слово - начальная.
Спасибо за аргумент.
2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику. Что происходит?
Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев? И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал? Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал? Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города. Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.
ЛАД написав: То Ви жили в рабствi? Встигли? То Ви старiшi за мене?
Вообще-то рабский труд был - "зеленые цеха", отработка на стройках и т.п. Для "спасения урожая" (втаптывания морковки в землю, чтобы райкомовское начальство не видело) временно закрывали не только НИИ, КБ и вузы, но и некоторые производства.
Просто те, которым не больше 40-45, об этом не знают.
1. Было такое. Но все же не считаю это рабством. 2. Не знаю, как было у Вас, но я в то время много поездил и в колхоз, и на стройки. Даже в Кагарлык на строительство жилья для чернобыльцев ездил. Ни разу не видел, чтобы морковь в землю вытаптывали. Волынили и бухали - это было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: Так расспросите, потом нам расскажете.
Расспросите меня. Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.
Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех. А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.
Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
rjkz написав:Не забывайте о выезде с концами - с семьями, детьми, продажей всего, чем обросли и вывозом денег. В выезде на заработки тоже не много хорошего. Люди работают в условной Польше, платят там налоги, приезжают на старости лет в Украину и садятся на украинскую пенсию. В результате, создается ситуация, когда Украина становится страной пенсионеров, которых надо кормить, но кормить некому.
не розжигай зраду: нема страхового стажу - нема пенсii, а пенсiю, якщо працював легально, можна з Польщi отримувати, або добавити до пенсii тут
5 рокiв легальноi роботи в Нiмеччинi - i будеш мати пенсiю вiд ФРН
Численность постоянного населения Донецкой области на начало 2019 года (по оценке) составила 4153,0 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4187,6 тыс. человек). Из общей численности населения региона 3767,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.
В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. На каждые 1000 женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).
Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%).
Численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498,0 тыс. человек, или 12,0% против 15,4% в среднем по Украине.
На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей)
Пособие по возрасту, которое не сильно отличается от пенсии получать надеется каждый. Чтобы эту хрень прекратить, ПФУ будет просто ликвидирован.
Starikan написав:Расспросите меня. Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.
Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех. А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.
Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.
Вы снова манипулятивно сравниваете тогда/сейчас, а не тогда в СССР/тогда в других странах.
За-дол-бал!
Не знаю, в каких науках вы сильны, но о критериях достоверности вам точно ничего не известно...