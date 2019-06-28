Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33653366336733683369> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Суб 29 чер, 2019 11:24 ЛАД написав: То Ви жили в рабствi?

Встигли?

То Ви старiшi за мене? То Ви жили в рабствi?Встигли?То Ви старiшi за мене?

Вообще-то рабский труд был - "зеленые цеха", отработка на стройках и т.п.

У меня доходило до двух месяцев в году - разнарядка была на всех, работали, естественно, кто помоложе.

Для "спасения урожая" (втаптывания морковки в землю, чтобы райкомовское начальство не видело) временно закрывали не только НИИ, КБ и вузы, но и некоторые производства.



Просто те, которым не больше 40-45, об этом не знают. Вообще-то рабский труд был - "зеленые цеха", отработка на стройках и т.п.У меня доходило до двух месяцев в году - разнарядка была на всех, работали, естественно, кто помоложе.Для "спасения урожая" (втаптывания морковки в землю, чтобы райкомовское начальство не видело) временно закрывали не только НИИ, КБ и вузы, но и некоторые производства.Просто те, которым не больше 40-45, об этом не знают. Востаннє редагувалось Starikan в Суб 29 чер, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16017 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:26 vano80 написав: freeze написав: .....

Так товарищ не был в рабстве, пусть сьездит к талибам и попросится в рабство. .....Так товарищ не был в рабстве, пусть сьездит к талибам и попросится в рабство.



Еще живы люди, работавшие в совко колхозах. Можно их расспросить. Еще живы люди, работавшие в совко колхозах. Можно их расспросить.

Так расспросите, потом нам расскажете. Так расспросите, потом нам расскажете. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:32 UA написав: detroytred написав: komp написав: Sommer

Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану... Та й Диркіна місцеві феодали підіслали. Весь Донецьк і Луганськ заполонили "туристи" з кацапстану...

Вы суть дискуссии хоть посмотрели?



Правильно - гиркинд - начальная причина, а не углекоп

Ключевое слово - начальная.



Спасибо за аргумент. Вы суть дискуссии хоть посмотрели?Правильно - гиркинд - начальная причина, а не углекопКлючевое слово - начальная.Спасибо за аргумент.

2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.

Что происходит? 2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.Что происходит?



Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?

И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?

Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?

Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.

Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть. Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть. rjkz

Повідомлень: 9544 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4227 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:32 Starikan написав: ЛАД написав: То Ви жили в рабствi?

Встигли?

То Ви старiшi за мене? То Ви жили в рабствi?Встигли?То Ви старiшi за мене?

Вообще-то рабский труд был - "зеленые цеха", отработка на стройках и т.п.

Для "спасения урожая" (втаптывания морковки в землю, чтобы райкомовское начальство не видело) временно закрывали не только НИИ, КБ и вузы, но и некоторые производства.



Просто те, которым не больше 40-45, об этом не знают. Вообще-то рабский труд был - "зеленые цеха", отработка на стройках и т.п.Для "спасения урожая" (втаптывания морковки в землю, чтобы райкомовское начальство не видело) временно закрывали не только НИИ, КБ и вузы, но и некоторые производства.Просто те, которым не больше 40-45, об этом не знают.

1. Было такое. Но все же не считаю это рабством.

2. Не знаю, как было у Вас, но я в то время много поездил и в колхоз, и на стройки. Даже в Кагарлык на строительство жилья для чернобыльцев ездил.

Ни разу не видел, чтобы морковь в землю вытаптывали. Волынили и бухали - это было. 1. Было такое. Но все же не считаю это рабством.2. Не знаю, как было у Вас, но я в то время много поездил и в колхоз, и на стройки. Даже в Кагарлык на строительство жилья для чернобыльцев ездил.Ни разу не видел, чтобы морковь в землю вытаптывали. Волынили и бухали - это было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:35 ЛАД написав: Так расспросите, потом нам расскажете. Так расспросите, потом нам расскажете.

Расспросите меня.

Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.



Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.

А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.



Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку. Расспросите меня.Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16017 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:37 vano80 написав: freeze написав:

В рабстве спрашивают где были ?



Не знаю кто вас так напугал, но я с начала 90-х в основном с долларами имел дело, потому что психически здоровый человек не мог держать много купонов. В рабстве спрашивают где были ?Не знаю кто вас так напугал, но я с начала 90-х в основном с долларами имел дело, потому что психически здоровый человек не мог держать много купонов.



тебе же написали, совок и соответствеющий менталитет.

Вон нынешний избиратель хочет все того же, и сразу. тебе же написали, совок и соответствеющий менталитет.Вон нынешний избиратель хочет все того же, и сразу.



Не, совок - это жить в нищете, а ждать обещанного благоденствия поколениями.

Хотеть всего и сразу - это как-раз НЕ совок. Не, совок - это жить в нищете, а ждать обещанного благоденствия поколениями.Хотеть всего и сразу - это как-раз НЕ совок. rjkz

Повідомлень: 9544 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4227 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:37 flyman написав: UA написав: .......

2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.

Что происходит? .......2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.Что происходит?

Создаецця Волинська народна янтарна республiка з триколором як прапор та руським державним язиком.

Якось так.



п.с.

Альтернативна iсторiя для альтернативно обдарованих. Создаецця Волинська народна янтарна республiка з триколором як прапор та руським державним язиком.Якось так.п.с.Альтернативна iсторiя для альтернативно обдарованих.

Сепаратизм не обязательно должен быть "з триколором як прапор та руським державним язиком". Возможны варианты (и были). Сепаратизм не обязательно должен быть "з триколором як прапор та руським державним язиком". Возможны варианты (и были). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:39 Re: Політичні дискусії

Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер

https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker



Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль Зе в черговий раз обісрався.Предложение России по морякам было ловушкой, - ВолкерВиходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль Ethereum Повідомлень: 581 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:39 flyman написав: rjkz написав: Не забывайте о выезде с концами - с семьями, детьми, продажей всего, чем обросли и вывозом денег.

В выезде на заработки тоже не много хорошего. Люди работают в условной Польше, платят там налоги, приезжают на старости лет в Украину и садятся на украинскую пенсию.

В результате, создается ситуация, когда Украина становится страной пенсионеров, которых надо кормить, но кормить некому. Не забывайте о выезде с концами - с семьями, детьми, продажей всего, чем обросли и вывозом денег.В выезде на заработки тоже не много хорошего. Люди работают в условной Польше, платят там налоги, приезжают на старости лет в Украину и садятся на украинскую пенсию.В результате, создается ситуация, когда Украина становится страной пенсионеров, которых надо кормить, но кормить некому.

не розжигай зраду:

нема страхового стажу - нема пенсii,

а пенсiю, якщо працював легально, можна з Польщi отримувати, або добавити до пенсii тут



5 рокiв легальноi роботи в Нiмеччинi - i будеш мати пенсiю вiд ФРН



Але ж зрада, така вона зрада...





зы.

Каждый пятый житель Донецкой области старше 65 лет

https://news.finance.ua/ru/news/-/451522/kazhdyj-pyatyj-zhitel-donetskoj-oblasti-starshe-65-let



Численность постоянного населения Донецкой области на начало 2019 года (по оценке) составила 4153,0 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4187,6 тыс. человек). Из общей численности населения региона 3767,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.



В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. На каждые 1000 женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).



Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%).



Численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498,0 тыс. человек, или 12,0% против 15,4% в среднем по Украине.



На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей) не розжигай зраду:нема страхового стажу - нема пенсii,а пенсiю, якщо працював легально, можна з Польщi отримувати, або добавити до пенсii тут5 рокiв легальноi роботи в Нiмеччинi - i будеш мати пенсiю вiд ФРНАле ж зрада, така вона зрада...зы.Каждый пятый житель Донецкой области старше 65 летЧисленность постоянного населения Донецкой области на начало 2019 года (по оценке) составила 4153,0 тыс. человек (на 1 января 2018 года было 4187,6 тыс. человек). Из общей численности населения региона 3767,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений и 385,6 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности. Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 69,1%, сельских – 30,9%.В структуре населения Донецкой области по полу 54,6% (2266,9 тыс. человек) составляют женщины и 45,4% (1886,1 тыс. человек) – мужчины. На каждые 1000 женщин приходится 832 мужчины. Это соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, чем девочек, но уровень смертности мужчин выше практически во всех возрастных группах. В результате численность мужчин в возрасте 65 лет и старше на начало 2019 года составила 292,5 тыс. человек, что вдвое меньше, чем женщин (572,1 тыс. человек).Общая численность населения в возрасте 65 лет и старше на 1 января 2019 года составила 864,6 тыс. человек, или 20,8% численности постоянного населения региона (по Украине – 16,8%).Численность детей в возрасте до 15 лет на 1 января 2019 года составила 498,0 тыс. человек, или 12,0% против 15,4% в среднем по Украине.На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 310 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 247 человек) и 178 детей до 15 лет (по Украине – 228 детей)





Пособие по возрасту, которое не сильно отличается от пенсии получать надеется каждый.

Чтобы эту хрень прекратить, ПФУ будет просто ликвидирован. Пособие по возрасту, которое не сильно отличается от пенсии получать надеется каждый.Чтобы эту хрень прекратить, ПФУ будет просто ликвидирован. rjkz

Повідомлень: 9544 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4227 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:41 Starikan написав: Расспросите меня.

Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.



Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.

А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.



Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку. Расспросите меня.Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.



Вы снова манипулятивно сравниваете тогда/сейчас, а не тогда в СССР/тогда в других странах.



За-дол-бал!



Не знаю, в каких науках вы сильны, но о критериях достоверности вам точно ничего не известно... Вы снова манипулятивно сравниваете тогда/сейчас, а не тогда в СССР/тогда в других странах.За-дол-бал!Не знаю, в каких науках вы сильны, но о критериях достоверности вам точно ничего не известно... zРадио

Повідомлень: 2699 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 33653366336733683369> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: shapo Starikan і 0 гостейМодератори: ТупУм