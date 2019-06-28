Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: В любом случае, эти трагические события требуют тщательного расследования - необходимо осудить всех ключевых фигурантов, даже по части из них это будет заочно и посмертно! Этого до сих пор не сделано даже по гиркину!!!
Уже американский суд уже обязал его выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров MH17. Гаагский суд на подходе с криминальными обвинениями. А в Украине это лицо несудимо! Есть этому разумное объяснение??
Гиркин - идеальный стрелочник
Что значит стрелочник - он исполнитель! По вашему, лучше не осудить никого, чем осудить исполнителя? Бред!
Нужно заочно осудить и объявить в международный розыск. Глядишь, где-нибудь когда-нибудь за пределами РФ арестуют, экстрадируют и даст необходимые показания на заказчиков.
Но, видимо, суд по гиркину бьет и по украинским политикам, раз за 5 лет не сделано ничего, кроме подписания подозрения!
Повторяю в миллионный раз. Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.
rjkz написав: Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев? И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал? Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал? Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города. Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.
Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором. Попробуйте себя поставить на место руководства.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
rjkz написав: Повторяю в миллионный раз. Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.
По Ахметову, наверно, соглашусь, хотя обвинения очень тяжелые, поэтому без твердых фактов, выдвигать их неправильно. По Порошенко, наверно, НЕ соглашусь, хотя ему это было как никому другому наруку.
В общем, как сказал выше, необходимо проводить серьезное межведомственное расследование. Была бы воля! Но ее нет... (пока)
Starikan написав:Расспросите меня. Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.
Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех. А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.
Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.
И сколько вы там про стояли, 1 месяц максимум. А вот жителей Ташкента выгоняли с сентября по декабрь на сбор хлопка в Кашкадарью
ЛАД написав: Так расспросите, потом нам расскажете.
Расспросите меня. Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.
Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех. А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.
Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.
1. Работал и на току (и не один день), и на скирдовке - 1,5 месяца (поверьте, хуже), и мылся водой из колодца - в октябре. 2. Не знаю, что Вы делали, что завтоком смотрел на вас с ненавистью. За что ему вас ненавидеть? У меня такого никогда не было. Ездил с 1967 лет 20, не помню точно, когда ездил в последний раз (году в 1987?). 3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым? 4. Если Вам больше нечем заняться, можете меня "гнобить".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
UA написав: Повторяю в миллионный раз. Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.
Starikan написав:Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором. Попробуйте себя поставить на место руководства.
Чтобы лезть во власть нужно иметь яйца, а чтобы не писать от страха от РФ пообщаться перед этим с чеченцами
Starikan написав:Расспросите меня. Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.
Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех. А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.
Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.
Вы снова манипулятивно сравниваете тогда/сейчас, а не тогда в СССР/тогда в других странах. За-дол-бал! Не знаю, в каких науках вы сильны, но о критериях достоверности вам точно ничего не известно...
Манипулятивно (по вашей терминологии) сравнивают любители совка. Насчет других стран - а ну-ка примеры насильственных поездок из кембриджей на работу к фермерам Не знаю, в каких науках ВЫ сильны, но, по-моему, вы просто бездельник и графоман. Судя хотя бы по времени, которое вы проводите на форуме. Такой же, как все эти шарии, бигусы, дубинские, найемы и прочие "властители умов" и борцуны с коррупцией в интернете (а на самом деле борцуны за теплые местечки в СМИ или доход от блогов).
Вот их бы я таки отправил на фронт. Или в колхоз
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan написав:...... Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором. Попробуйте себя поставить на место руководства.
И это помешало (после осады Славянска!) уничтожению выходящей колонны Гиркина? О полной поддержке Гиркина местным населением говорить не буду - не знаю. Впрочем, думаю, Вы тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.