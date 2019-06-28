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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3366336733683369> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 161 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 44 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 161 Додано: Суб 29 чер, 2019 11:43 zРадио написав: UA написав: zРадио написав:

В любом случае, эти трагические события требуют тщательного расследования - необходимо осудить всех ключевых фигурантов, даже по части из них это будет заочно и посмертно! Этого до сих пор не сделано даже по гиркину!!!



Уже американский суд уже обязал его выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров MH17. Гаагский суд на подходе с криминальными обвинениями. А в Украине это лицо несудимо! Есть этому разумное объяснение?? В любом случае, эти трагические события требуют тщательного расследования - необходимо осудить всех ключевых фигурантов, даже по части из них это будет заочно и посмертно! Этого до сих пор не сделано даже по гиркину!!!Уже американский суд уже обязал его выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров MH17. Гаагский суд на подходе с криминальными обвинениями. А в Украине это лицо несудимо! Есть этому разумное объяснение??

Гиркин - идеальный стрелочник Гиркин - идеальный стрелочник



Что значит стрелочник - он исполнитель! По вашему, лучше не осудить никого, чем осудить исполнителя? Бред!



Нужно заочно осудить и объявить в международный розыск. Глядишь, где-нибудь когда-нибудь за пределами РФ арестуют, экстрадируют и даст необходимые показания на заказчиков.



Но, видимо, суд по гиркину бьет и по украинским политикам, раз за 5 лет не сделано ничего, кроме подписания подозрения! Что значит стрелочник - он исполнитель! По вашему, лучше не осудить никого, чем осудить исполнителя? Бред!Нужно заочно осудить и объявить в международный розыск. Глядишь, где-нибудь когда-нибудь за пределами РФ арестуют, экстрадируют и даст необходимые показания на заказчиков.Но, видимо, суд по гиркину бьет и по украинским политикам, раз за 5 лет не сделано ничего, кроме подписания подозрения!



Повторяю в миллионный раз.

Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом. Повторяю в миллионный раз.Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом. rjkz

Повідомлень: 9544 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4227 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:45 rjkz написав: Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?

И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?

Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?

Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.

Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть. Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.

Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.

Попробуйте себя поставить на место руководства. Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.Попробуйте себя поставить на место руководства. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16017 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:48 rjkz написав:

Повторяю в миллионный раз.

Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом. Повторяю в миллионный раз.Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.



По Ахметову, наверно, соглашусь, хотя обвинения очень тяжелые, поэтому без твердых фактов, выдвигать их неправильно. По Порошенко, наверно, НЕ соглашусь, хотя ему это было как никому другому наруку.



В общем, как сказал выше, необходимо проводить серьезное межведомственное расследование. Была бы воля! Но ее нет... (пока) По Ахметову, наверно, соглашусь, хотя обвинения очень тяжелые, поэтому без твердых фактов, выдвигать их неправильно. По Порошенко, наверно, НЕ соглашусь, хотя ему это было как никому другому наруку.В общем, как сказал выше, необходимо проводить серьезное межведомственное расследование. Была бы воля! Но ее нет... (пока) zРадио

Повідомлень: 2699 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:48 Starikan написав: Расспросите меня.

Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.



Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.

А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.



Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку. Расспросите меня.Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.

И сколько вы там про стояли, 1 месяц максимум.

А вот жителей Ташкента выгоняли с сентября по декабрь на сбор хлопка в Кашкадарью И сколько вы там про стояли, 1 месяц максимум.А вот жителей Ташкента выгоняли с сентября по декабрь на сбор хлопка в Кашкадарью Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1509 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:49 Starikan написав: ЛАД написав: Так расспросите, потом нам расскажете. Так расспросите, потом нам расскажете.

Расспросите меня.

Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.



Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.

А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.



Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку. Расспросите меня.Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.

1. Работал и на току (и не один день), и на скирдовке - 1,5 месяца (поверьте, хуже), и мылся водой из колодца - в октябре.

2. Не знаю, что Вы делали, что завтоком смотрел на вас с ненавистью. За что ему вас ненавидеть?

У меня такого никогда не было. Ездил с 1967 лет 20, не помню точно, когда ездил в последний раз (году в 1987?).

3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?

4. Если Вам больше нечем заняться, можете меня "гнобить". 1. Работал и на току (и не один день), и на скирдовке - 1,5 месяца (поверьте, хуже), и мылся водой из колодца - в октябре.2. Не знаю, что Вы делали, что завтоком смотрел на вас с ненавистью. За что ему вас ненавидеть?У меня такого никогда не было. Ездил с 1967 лет 20, не помню точно, когда ездил в последний раз (году в 1987?).3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?4. Если Вам больше нечем заняться, можете меня "гнобить". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:50 rjkz написав: zРадио написав: UA написав:

Повторяю в миллионный раз.

Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом. Повторяю в миллионный раз.Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.



Дурня гомосоветікуса зверху написана. Раша подтянулась...Ти з маскви?

Почитай одноклтковий і про накази і про героїв які твою ж*** захищали.

https://gazeta.ua/articles/donbas/_mene ... pak/912162 Дурня гомосоветікуса зверху написана. Раша подтянулась...Ти з маскви?Почитай одноклтковий і про накази і про героїв які твою ж*** захищали. Ethereum Повідомлень: 581 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:53 Starikan написав: Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.

Попробуйте себя поставить на место руководства. Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.Попробуйте себя поставить на место руководства.

Чтобы лезть во власть нужно иметь яйца, а чтобы не писать от страха от РФ пообщаться перед этим с чеченцами Чтобы лезть во власть нужно иметь яйца, а чтобы не писать от страха от РФ пообщаться перед этим с чеченцами Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1509 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:57 zРадио написав: Starikan написав: Расспросите меня.

Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.



Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.

А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.



Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку. Расспросите меня.Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.Я вас понимаю, вы были молодым инженером, для вас поездка в колхозы на пару недель "на картошку" было развлечением - вечером костер, гитара, девицы, конечно лучше, чем грохочущий цех.А вы работали когда-либо на току рядом с веялкой? Полный рабочий день? Без респиратора, разумеется. Это газовая камера. Помыться - холодная вода из колодца. Ненавидящие взгляды завтоком в сторону "скубэнтов". Скудная кормежка: пара цыплят на 11 человек в день.Так что я гнобил и буду гнобить вас за любовь к совку.

Вы снова манипулятивно сравниваете тогда/сейчас, а не тогда в СССР/тогда в других странах.

За-дол-бал!

Не знаю, в каких науках вы сильны, но о критериях достоверности вам точно ничего не известно... Вы снова манипулятивно сравниваете тогда/сейчас, а не тогда в СССР/тогда в других странах.За-дол-бал!Не знаю, в каких науках вы сильны, но о критериях достоверности вам точно ничего не известно...

Манипулятивно (по вашей терминологии) сравнивают любители совка.

Насчет других стран - а ну-ка примеры насильственных поездок из кембриджей на работу к фермерам

Не знаю, в каких науках ВЫ сильны, но, по-моему, вы просто бездельник и графоман.

Судя хотя бы по времени, которое вы проводите на форуме.

Такой же, как все эти шарии, бигусы, дубинские, найемы и прочие "властители умов" и борцуны с коррупцией в интернете (а на самом деле борцуны за теплые местечки в СМИ или доход от блогов).



Вот их бы я таки отправил на фронт. Или в колхоз Манипулятивно (по вашей терминологии) сравнивают любители совка.Насчет других стран - а ну-ка примеры насильственных поездок из кембриджей на работу к фермерамНе знаю, в каких науках ВЫ сильны, но, по-моему, вы просто бездельник и графоман.Судя хотя бы по времени, которое вы проводите на форуме.Такой же, как все эти шарии, бигусы, дубинские, найемы и прочие "властители умов" и борцуны с коррупцией в интернете (а на самом деле борцуны за теплые местечки в СМИ или доход от блогов).Вот их бы я таки отправил на фронт. Или в колхоз Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16017 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 11:58 Starikan написав: ......

Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.

Попробуйте себя поставить на место руководства. ......Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.Попробуйте себя поставить на место руководства.

И это помешало (после осады Славянска!) уничтожению выходящей колонны Гиркина?

О полной поддержке Гиркина местным населением говорить не буду - не знаю.

Впрочем, думаю, Вы тоже. И это помешало (после осады Славянска!) уничтожению выходящей колонны Гиркина?О полной поддержке Гиркина местным населением говорить не буду - не знаю.Впрочем, думаю, Вы тоже. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 12:01 shapo Ваш ідол



"Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица

Ваш ідол"Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица Ethereum Повідомлень: 581 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3366336733683369> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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