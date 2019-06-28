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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3366336733683369

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
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3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
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27%
44
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6%
9
Опозиційний блок
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Радикальна партія
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0
Самопоміч
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Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:03

  shapo написав:И сколько вы там про стояли, 1 месяц максимум.
А вот жителей Ташкента выгоняли с сентября по декабрь на сбор хлопка в Кашкадарью

И после этого вы продолжаете защищать совок?
Где логика?

Про Узбекистан знаю, в перестроечный период об этом писали.

Я бы мог еще рассказать, как имел дело с КГБ (по молодости я и несколько моих коллег думали, что 72-й ещё "оттепель"), но не буду. И за Венгрию, Чехословакию и отчасти Польшу прощения ему нет.
Это мое личное мнение, не обязательно с ним соглашаться.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:06

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  vano80 написав:
  freeze написав:.....
Так товарищ не был в рабстве, пусть сьездит к талибам и попросится в рабство.


Еще живы люди, работавшие в совко колхозах. Можно их расспросить.

Так расспросите, потом нам расскажете. :)


Бугага, товарищи мало понимают, что такое рабство.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:10

  Ethereum написав:shapo Ваш ідол

"Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица

Дурачок, у меня никогда не было идолов.
А что касается России и Путина, то он сейчас в Осаке на G20. А где Украина и её президенты, бывший и нынешний?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:11

Re: Політичні дискусії

Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker

Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль


Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:14

  Starikan написав:И после этого вы продолжаете защищать совок?
Где логика?

Про Узбекистан знаю, в перестроечный период об этом писали.

Вы читали, а я хлопок собирал в Пахта-Аральском районе Чимкентской области.
В совке было много плохого, в частности и такая принудиловка, но было много и хорошего. Поэтому огульно мазать все черной краской могут только необьективные люди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:15

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Расспросите меня.
Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.

2. Не знаю, что Вы делали, что завтоком смотрел на вас с ненавистью. За что ему вас ненавидеть?
У меня такого никогда не было. Ездил с 1967 лет 20, не помню точно, когда ездил в последний раз (году в 1987?).

1 курс: "У вас все отцы - майоры, устроили вас в вуз, из-за вас моя дочка не поступила". Одна наша девочка робко сказала, что ее отец шахтер, на что последовал трехэтажный мат.
2 курс: повезли нас в баню, местное хулиганье окружило, удалось вызвать милицию.

3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?

Я был уже практически самостоятельным исследователем, все эти поездки срывали рабочие планы. Романтика у костра меня не привлекала, да и ее не было по разным причинам. Да и какая романтика на стройке 4-й неотложки?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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