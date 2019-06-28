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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:03
shapo написав:
И сколько вы там про стояли, 1 месяц максимум.
А вот жителей Ташкента выгоняли с сентября по декабрь на сбор хлопка в Кашкадарью
И после этого вы продолжаете защищать совок?
Где логика?
Про Узбекистан знаю, в перестроечный период об этом писали.
Я бы мог еще рассказать, как имел дело с КГБ (по молодости я и несколько моих коллег думали, что 72-й ещё "оттепель"), но не буду. И за Венгрию, Чехословакию и отчасти Польшу прощения ему нет.
Это мое личное мнение, не обязательно с ним соглашаться.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:06
ЛАД написав: vano80 написав: freeze написав:
.....
Так товарищ не был в рабстве, пусть сьездит к талибам и попросится в рабство.
Еще живы люди, работавшие в совко колхозах. Можно их расспросить.
Так расспросите, потом нам расскажете.
Бугага, товарищи мало понимают, что такое рабство.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:10
Ethereum написав:shapo
Ваш ідол
"Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица
Дурачок, у меня никогда не было идолов.
А что касается России и Путина, то он сейчас в Осаке на G20. А где Украина и её президенты, бывший и нынешний?
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:11
Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:14
Starikan написав:
И после этого вы продолжаете защищать совок?
Где логика?
Про Узбекистан знаю, в перестроечный период об этом писали.
Вы читали, а я хлопок собирал в Пахта-Аральском районе Чимкентской области.
В совке было много плохого, в частности и такая принудиловка, но было много и хорошего. Поэтому огульно мазать все черной краской могут только необьективные люди
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:15
ЛАД написав: Starikan написав:
Расспросите меня.
Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.
2. Не знаю, что Вы делали, что завтоком смотрел на вас с ненавистью. За что ему вас ненавидеть?
У меня такого никогда не было. Ездил с 1967 лет 20, не помню точно, когда ездил в последний раз (году в 1987?).
1 курс: "У вас все отцы - майоры, устроили вас в вуз, из-за вас моя дочка не поступила". Одна наша девочка робко сказала, что ее отец шахтер, на что последовал трехэтажный мат.
2 курс: повезли нас в баню, местное хулиганье окружило, удалось вызвать милицию.
3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?
Я был уже практически самостоятельным исследователем, все эти поездки срывали рабочие планы. Романтика у костра меня не привлекала, да и ее не было по разным причинам. Да и какая романтика на стройке 4-й неотложки?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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