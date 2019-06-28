Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Климкин глупый курский соловей. Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Starikan написав:И после этого вы продолжаете защищать совок? Где логика?
Про Узбекистан знаю, в перестроечный период об этом писали.
Вы читали, а я хлопок собирал в Пахта-Аральском районе Чимкентской области. В совке было много плохого, в частности и такая принудиловка, но было много и хорошего. Поэтому огульно мазать все черной краской могут только необьективные люди
Starikan написав: Расспросите меня. Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.
2. Не знаю, что Вы делали, что завтоком смотрел на вас с ненавистью. За что ему вас ненавидеть? У меня такого никогда не было. Ездил с 1967 лет 20, не помню точно, когда ездил в последний раз (году в 1987?).
1 курс: "У вас все отцы - майоры, устроили вас в вуз, из-за вас моя дочка не поступила". Одна наша девочка робко сказала, что ее отец шахтер, на что последовал трехэтажный мат. 2 курс: повезли нас в баню, местное хулиганье окружило, удалось вызвать милицию.
3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?
Я был уже практически самостоятельным исследователем, все эти поездки срывали рабочие планы. Романтика у костра меня не привлекала, да и ее не было по разным причинам. Да и какая романтика на стройке 4-й неотложки?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan написав:Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором. Попробуйте себя поставить на место руководства.
Чтобы лезть во власть нужно иметь яйца, а чтобы не писать от страха от РФ пообщаться перед этим с чеченцами
зато головнокомандуючий, мабуть, через стальнi яйки, ховався вiд повiсток военкомамту
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Климкин глупый курский соловей. Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Волкер тоже соловей? Вас с zRadio уже просто смешно читать. За-дол-ба-ли! (с)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Климкин глупый курский соловей. Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Волкер тоже соловей? Вас с zRadio уже просто смешно читать. За-дол-ба-ли! (с)
Старикан, только глупец может не понимать, что моряки бы поехали по домам по прилету в Украину.
freeze написав:Климкин глупый курский соловей. Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Волкер тоже соловей? Вас с zRadio уже просто смешно читать. За-дол-ба-ли! (с)
Старикан, только глупец может не понимать, что моряки бы поехали по домам по прилету в Украину.
Давайте дождемся конца (надеюсь, благополучного) этой истории, а потом будем вешать ярлыки и рассуждать, кому выгодно.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 29 чер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Климкин глупый курский соловей. Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Волкер тоже соловей? Вас с zRadio уже просто смешно читать. За-дол-ба-ли! (с)
Старикан, только глупец может не понимать, что моряки бы поехали по домам по прилету в Украину.[/quote]
А хто їх відпустить? Царь Пуйло з позволения царя Зе? Як ці московітити задовбали країну.
Зеблоїди поясніть призначення. Ось це -чистий реванш!
В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".
Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.
"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.
Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.
Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".
"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона. https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/