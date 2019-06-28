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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3367336833693370>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:11

Re: Політичні дискусії

Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker

Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль


Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:14

  Starikan написав:И после этого вы продолжаете защищать совок?
Где логика?

Про Узбекистан знаю, в перестроечный период об этом писали.

Вы читали, а я хлопок собирал в Пахта-Аральском районе Чимкентской области.
В совке было много плохого, в частности и такая принудиловка, но было много и хорошего. Поэтому огульно мазать все черной краской могут только необьективные люди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:15

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Расспросите меня.
Я вам расскажу, какие были озлобленные селяне в 65-70-м, когда мы студентами ездили в колхоз.

2. Не знаю, что Вы делали, что завтоком смотрел на вас с ненавистью. За что ему вас ненавидеть?
У меня такого никогда не было. Ездил с 1967 лет 20, не помню точно, когда ездил в последний раз (году в 1987?).

1 курс: "У вас все отцы - майоры, устроили вас в вуз, из-за вас моя дочка не поступила". Одна наша девочка робко сказала, что ее отец шахтер, на что последовал трехэтажный мат.
2 курс: повезли нас в баню, местное хулиганье окружило, удалось вызвать милицию.

3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?

Я был уже практически самостоятельным исследователем, все эти поездки срывали рабочие планы. Романтика у костра меня не привлекала, да и ее не было по разным причинам. Да и какая романтика на стройке 4-й неотложки?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:19

  shapo написав:
  Starikan написав:Потому что пудель сначала Крымом, а потом этими самыми колоннами, которые вы упомянули, показал, что готов на всё. И потому, что гиркина (с парой-тройкой десятков человек) полностью поддерживало местное население (включая местных силовиков), которое рыги запугали правым сектором.
Попробуйте себя поставить на место руководства.

Чтобы лезть во власть нужно иметь яйца, а чтобы не писать от страха от РФ пообщаться перед этим с чеченцами

зато головнокомандуючий, мабуть, через стальнi яйки, ховався вiд повiсток военкомамту
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:26

  freeze написав:
Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.

Волкер тоже соловей?
Вас с zRadio уже просто смешно читать.
За-дол-ба-ли! (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:34

  flyman написав:зато головнокомандуючий, мабуть, через стальнi яйки, ховався вiд повiсток военкомамту

Придумайте уже что-нибудь поумнее.
Публичного человека очень легко найти по афише
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:34

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав:
Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.

Волкер тоже соловей?
Вас с zRadio уже просто смешно читать.
За-дол-ба-ли! (с) :mrgreen:


Старикан, только глупец может не понимать, что моряки бы поехали по домам по прилету в Украину.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:38

  freeze написав:
Starikan написав:
  freeze написав:Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Волкер тоже соловей?
Вас с zRadio уже просто смешно читать.
За-дол-ба-ли! (с) :mrgreen:
Старикан, только глупец может не понимать, что моряки бы поехали по домам по прилету в Украину.

Давайте дождемся конца (надеюсь, благополучного) этой истории, а потом будем вешать ярлыки и рассуждать, кому выгодно.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 29 чер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:39

  freeze написав:
Starikan написав:
Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.

Волкер тоже соловей?
Вас с zRadio уже просто смешно читать.
За-дол-ба-ли! (с) :mrgreen:


Старикан, только глупец может не понимать, что моряки бы поехали по домам по прилету в Украину.[/quote]

А хто їх відпустить? Царь Пуйло з позволения царя Зе? :D
Як ці московітити задовбали країну.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:48

Re: Політичні дискусії

Зеблоїди поясніть призначення.
Ось це -чистий реванш!

В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".

Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.

"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.

Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.

Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".

"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона.
https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/
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