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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3367336833693370

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:57

  Starikan написав:..............
1 курс: "У вас все отцы - майоры, устроили вас в вуз, из-за вас моя дочка не поступила". Одна наша девочка робко сказала, что ее отец шахтер, на что последовал трехэтажный мат.

Возможный случай. Но дураков много, что тогда, что сейчас. Наш форум достаточно яркая иллюстрация.
К совку это всё же отношения не имеет.

2 курс: повезли нас в баню, местное хулиганье окружило, удалось вызвать милицию.

Тоже вполне реально. Бывали ситуации.
Но опять же - не вижу вины "совка". Считаете сегодня такое невозможно?
Но, подозреваю, милицию вызвать было бы сложнее.

3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?

Я был уже практически самостоятельным исследователем, все эти поездки срывали рабочие планы. Романтика у костра меня не привлекала, да и ее не было по разным причинам. Да и какая романтика на стройке 4-й неотложки?

Это согласен. Если Вы думаете, что меня не доставало, ошибаетесь.
Но, как правильно написал shapo, не надо огульно мазать всё чёрной краской.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Мощно. А главное - логично! 72% легко в это поверит.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:36

  Вкладчик1234 написав:
  Corpocrator написав:Верховный суд встал на сторону Рух Нових Сил и признал действия ЦВК незаконными.

Завтра подаются на повторную регистрацию в ЦВК.

Хз, пойдут ли пидраxui по беспределу, но мой голос на парламентских за РНС если их таки включат в бюллетни.
Если нет, то за обьединенных нациков.
Хотя шансов на их прохождение маловато, но хоть реальную бучу в зале ВР смогут сделать, а не соплежуйство, в случае какого-то беспредела реваншистского

Хорошо, что Саакашвили пустили, но он зашкварился с предложением "союза с Кличко".

А "объединенные нацики" - это совместный проект бывших регионалов-бппшников-нарфронта.

Ярош много шуму в Раде наделал?

Путаете, это Кличко предложил союз и получил отказ, а не наоборот
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:39

  Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker

Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль

Это как, лишь бы ... посвистеть?
Зе одобрял предложение Путина?
Будьте любезны, ссылочку.
Пока вижу:
Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения военнопленных украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

"Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", – сказал Путин.

https://www.segodnya.ua/politics/osvobozhdenie-plennyh-moryakov-vozmozhno-posle-sudebnogo-razbiratelstva-putin-1291630.html

P.s. тот же вопрос vladvlas"у.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:43

  ЛАД написав:
  Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker

Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль

Это как, лишь бы ... посвистеть?
Зе одобрял предложение Путина?
Будьте любезны, ссылочку.
Пока вижу:
Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения военнопленных украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

"Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", – сказал Путин.

https://www.segodnya.ua/politics/osvobozhdenie-plennyh-moryakov-vozmozhno-posle-sudebnogo-razbiratelstva-putin-1291630.html

P.s. тот же вопрос vladvlas"у.

Путін я бачу в тебе авторитет.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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