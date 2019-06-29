Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:.............. 1 курс: "У вас все отцы - майоры, устроили вас в вуз, из-за вас моя дочка не поступила". Одна наша девочка робко сказала, что ее отец шахтер, на что последовал трехэтажный мат.
Возможный случай. Но дураков много, что тогда, что сейчас. Наш форум достаточно яркая иллюстрация. К совку это всё же отношения не имеет.
2 курс: повезли нас в баню, местное хулиганье окружило, удалось вызвать милицию.
Тоже вполне реально. Бывали ситуации. Но опять же - не вижу вины "совка". Считаете сегодня такое невозможно? Но, подозреваю, милицию вызвать было бы сложнее.
3. Я был молодым студентом- инженером, но Вы тоже были не старым?
Я был уже практически самостоятельным исследователем, все эти поездки срывали рабочие планы. Романтика у костра меня не привлекала, да и ее не было по разным причинам. Да и какая романтика на стройке 4-й неотложки?
Это согласен. Если Вы думаете, что меня не доставало, ошибаетесь. Но, как правильно написал shapo, не надо огульно мазать всё чёрной краской.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Corpocrator написав:Верховный суд встал на сторону Рух Нових Сил и признал действия ЦВК незаконными.
Завтра подаются на повторную регистрацию в ЦВК.
Хз, пойдут ли пидраxui по беспределу, но мой голос на парламентских за РНС если их таки включат в бюллетни. Если нет, то за обьединенных нациков. Хотя шансов на их прохождение маловато, но хоть реальную бучу в зале ВР смогут сделать, а не соплежуйство, в случае какого-то беспредела реваншистского
Хорошо, что Саакашвили пустили, но он зашкварился с предложением "союза с Кличко".
А "объединенные нацики" - это совместный проект бывших регионалов-бппшников-нарфронта.
Ярош много шуму в Раде наделал?
Путаете, это Кличко предложил союз и получил отказ, а не наоборот
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Это как, лишь бы ... посвистеть? Зе одобрял предложение Путина? Будьте любезны, ссылочку. Пока вижу:
Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения военнопленных украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
"Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", – сказал Путин.
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Это как, лишь бы ... посвистеть? Зе одобрял предложение Путина? Будьте любезны, ссылочку. Пока вижу:
Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения военнопленных украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
"Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", – сказал Путин.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Это как, лишь бы ... посвистеть? Зе одобрял предложение Путина? Будьте любезны, ссылочку. Пока вижу:
Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения военнопленных украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
"Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", – сказал Путин.
Интересно девки пляшут! Тут часто объясняли удаление жалобами. Решил проверить. Вчера написал 2 жалобы - на пост будивельника и эфира - за хамство (не ко мне). Получил ответ, что жалоба закрыта. При этом пост эфира на месте, а пост будивельника слегка отредактирован - убрана первая, самая хамская фраза. Не знал, что так можно. Наказаний, естественно, никаких. Нельзя же наказывать "социально близких".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ethereum написав:Зеблоїди поясніть призначення. Ось це -чистий реванш!
В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".
Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.
"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.
Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.
Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".
"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона. https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/
Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить... Вообще самоубийство, но Вам можно. В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...
Ethereum написав:Зеблоїди поясніть призначення. Ось це -чистий реванш!
В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією. Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо".
Журналісти пишутть, що призначення підтвердила прес-секретар силового відмства Олена Гітлянська, хоч на офіційному сайті про це не повідомляється.
"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.
Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.
Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".
"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона. https://www.slidstvo.info/investigation ... nukovycha/
Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить... Вообще самоубийство, но Вам можно. В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...
по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.