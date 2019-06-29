Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
UA написав:2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику. Что происходит?
Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев? И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал? Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал? Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города. Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.
ВСУ образца 2014 года была страшно боеспособной силой Большинство местных ментов и сейчас служит в народных милициях ЛДНР Большинство военнослужащих ВСУ крымской группировки, сейчас с рвением служат в армии РФ. Это надо хотя бы помнить
UA написав:2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику. Что происходит?
Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев? И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал? Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал? Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города. Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.
ВСУ образца 2014 года была страшно боеспособной силой Большинство местных ментов и сейчас служит в народных милициях ЛДНР Большинство военнослужащих ВСУ крымской группировки, сейчас с рвением служат в армии РФ. Это надо хотя бы помнить
Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль
Климкин глупый курский соловей. Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.
Клімкин - вельми розумна людина і грамотний дипломат.
На відміну від клоуна і зеКоманди.
Зекоманда - взагалі якісь тупаки. Навіть нездатні правильно текст написати на папірці, щоб їхній ЗЕдент не облажався в черговий раз. Охлократія - вона така.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:Повторяю в миллионный раз. Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.
Президентство Порошенко началось 7 июня 2014 г. К этой дате уже всё произошло. ПС. Нынешний гарант за месяц президентства из реальных действий, пока только через фонтан пробежался.
stm написав:Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить... Вообще самоубийство, но Вам можно. В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...
по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?
Флай, у меня один из учредителей конторы работал ещё при Кучме в СБУ. В 2014 сказал что на майдане своих коллег в штатском многих встретил. По их словам им всё нравилось, на людей нападать приказа не было у СБУ. Наблюдение - да. Нападение, выявление и нейтрализация - нет. Но я вам пример привела, Вы желаете всех генералов, всех мастей, под расстрел. Не вопрос. Где потом кадры брать? Люстрация интересная вещь, мы должны дать критерии по которым можно отправить гос.служащего в постоянное эротическое путешествие отправить по всем гос.должностям. Иначе бред. Конкретно он был кем, при нападении какого продразделения под его эгидой? Потому как служил при Федоровиче - это преступление?
rjkz написав:Повторяю в миллионный раз. Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.
Президентство Порошенко началось 7 июня 2014 г. К этой дате уже всё произошло. ПС. Нынешний гарант за месяц президентства из реальных действий, пока только через фонтан пробежался.
А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?
rjkz написав:Повторяю в миллионный раз. Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.
Президентство Порошенко началось 7 июня 2014 г. К этой дате уже всё произошло. ПС. Нынешний гарант за месяц президентства из реальных действий, пока только через фонтан пробежался.
Іназнасив головою одеської ОгА торговця металобрухтом, а Луганської ОгА - латентного сепаратиста.
"ЗеДипломат: Слуга позора Какой электорат, такие и слуги."
Благоразумие — сила. И у нашего гаранта нет ни первого, ни второго. И поэтому становится очень стыдно за него и за свою страну.
Он дипломатически беспомощен. Он внешнеполитически беспомощен. Он совершенно некомпетентен и категорически не независим.
Актёр читал своё обращение. Это не была спонтанная речь. Он читал и подглядывал в заготовленный текст. А вместе с текстом была заготовлена и нужная форма подачи материала. Задача этого посыла очень проста — сместить акценты для аудитории. Пока все смотрят на возвращение россиян в ПАСЕ, странные назначения, невыполнение РФ решения Трибунала по морскому праву, эти внешнеполитические факапы надо списать: а) на министра иностранных дел; б) параллельно замазать парламент и показать традиционно любимое «мальчику не дают работать подлецы».
stm написав:Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить... Вообще самоубийство, но Вам можно. В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...
по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?
Флай, у меня один из учредителей конторы работал ещё при Кучме в СБУ. В 2014 сказал что на майдане своих коллег в штатском многих встретил. По их словам им всё нравилось, на людей нападать приказа не было у СБУ. Наблюдение - да. Нападение, выявление и нейтрализация - нет. Но я вам пример привела, Вы желаете всех генералов, всех мастей, под расстрел. Не вопрос. Где потом кадры брать? Люстрация интересная вещь, мы должны дать критерии по которым можно отправить гос.служащего в постоянное эротическое путешествие отправить по всем гос.должностям. Иначе бред. Конкретно он был кем, при нападении какого продразделения под его эгидой? Потому как служил при Федоровиче - это преступление?
еее, де це всіх, та ще під розстріл, це Ваша буйна фантазія. Зам. нач. управління у СБУ при ФВЯ, це не такий собі простий офіцер.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.