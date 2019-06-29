rjkz написав:

UA написав: 2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.

Что происходит? 2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.Что происходит?

Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.