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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
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Інша
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7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:38

  rjkz написав:
  UA написав:2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.
Что происходит?


Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?
И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?
Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?
Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.
Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.


ВСУ образца 2014 года была страшно боеспособной силой :mrgreen:
Большинство местных ментов и сейчас служит в народных милициях ЛДНР
Большинство военнослужащих ВСУ крымской группировки, сейчас с рвением служат в армии РФ.
Это надо хотя бы помнить :D

В ФСБ РФ не только алкоголики и дегенераты служат. А финансовый ресурс у них вероятно самый мощный на планете.
Вот эти ребята были назначены с конкретной целью, и они этой цели успешно достигли:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:46

Підхід правильний!
Питання в тому, як його реалізувати?


"Суд у Львові зобов'язав РФ виплатити родині переселенців 4,7 млн грн компенсації"

https://censor.net.ua/news/3134788/sud_ ... mpensatsii
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:47

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:2014 год. Пробирается Гиркин с Бабайом в Ровенскую область, создавать Ровенскую народную республику.
Что происходит?


Почему колонны из рф заходили свободно несколько месяцев?
И дальше шли степными дорогами и их никто не трогал?
Почему ПОТОМ чтобы небыло жертв среди мирного населения, Славянск просто блокировали, но когда гиркин вышел и пошел на Донецк - его опять никто не трогал?
Напомнить, что к тому времени было сбито несколько самолетов и вертолетов ВСУ? Расстреляны военнослужащие, казнены фактически представители украинской местной власти? Захвачены военные склады? И так далее. Если это были террористические действия, то при любом удобном случае во всем мире террористов ликвидируют, а не дают свободно перезжать из города в город и захватывать города.
Почему луганский погранотряд неделю вел бой в окружении и никто ему не пришел на помощь? Вышел из расположения части только когда закончились продовольствие и боеприпасы. В это время в Киеве на это смотрели и делили власть.


ВСУ образца 2014 года была страшно боеспособной силой :mrgreen:
Большинство местных ментов и сейчас служит в народных милициях ЛДНР
Большинство военнослужащих ВСУ крымской группировки, сейчас с рвением служат в армии РФ.
Это надо хотя бы помнить :D

В ФСБ РФ не только алкоголики и дегенераты служат. А финансовый ресурс у них вероятно самый мощный на планете.
Вот эти ребята были назначены с конкретной целью, и они этой цели успешно достигли:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87

У rjkz, как и у многих других, до сих пор крутится в голове внедренная из-за поребрика мантра: "шоколадный барыга и коллаборционист нас сливает".
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:49

  freeze написав:
Ethereum написав:Зе в черговий раз обісрався.
Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер
https://censor.net.ua/news/3134770/pred ... oyi_volker

Виходить Клімкін правий? Важко повірити,але виходить що так.Дипломатія президента - абсолютний нуль


Климкин глупый курский соловей.
Моряки освобождаются по прилету в Украину, это было понятно всем, даже путину, но их освобождение перед выборами было не выгодно порохоботам, вот они и пытаются сорвать.

Клімкин - вельми розумна людина і грамотний дипломат.

На відміну від клоуна і зеКоманди.

Зекоманда - взагалі якісь тупаки. Навіть нездатні правильно текст написати на папірці, щоб їхній ЗЕдент не облажався в черговий раз.
Охлократія - вона така.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:50

  rjkz написав:Повторяю в миллионный раз.
Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.

Президентство Порошенко началось 7 июня 2014 г. К этой дате уже всё произошло.
ПС. Нынешний гарант за месяц президентства из реальных действий, пока только через фонтан пробежался.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:51

  flyman написав:
  stm написав:Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить...
Вообще самоубийство, но Вам можно.
В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...

по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?

Флай, у меня один из учредителей конторы работал ещё при Кучме в СБУ. В 2014 сказал что на майдане своих коллег в штатском многих встретил. По их словам им всё нравилось, на людей нападать приказа не было у СБУ. Наблюдение - да. Нападение, выявление и нейтрализация - нет. Но я вам пример привела, Вы желаете всех генералов, всех мастей, под расстрел. Не вопрос. Где потом кадры брать? Люстрация интересная вещь, мы должны дать критерии по которым можно отправить гос.служащего в постоянное эротическое путешествие отправить по всем гос.должностям. Иначе бред. Конкретно он был кем, при нападении какого продразделения под его эгидой? Потому как служил при Федоровиче - это преступление?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:56

  UA написав:
  rjkz написав:Повторяю в миллионный раз.
Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.

Президентство Порошенко началось 7 июня 2014 г. К этой дате уже всё произошло.
ПС. Нынешний гарант за месяц президентства из реальных действий, пока только через фонтан пробежался.


А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:58

  UA написав:
  rjkz написав:Повторяю в миллионный раз.
Я уверен - рф захватила Крым, надеясь начать там полномасштабную войну. К вторжению в Донбасс не была готова. Войну на Донбассе разожгла сладкая парочка хозяин партии регионов ахметов и учредитель партии регионов парашенко. рф "подтянулась" летом.

Президентство Порошенко началось 7 июня 2014 г. К этой дате уже всё произошло.
ПС. Нынешний гарант за месяц президентства из реальных действий, пока только через фонтан пробежался.

Іназнасив головою одеської ОгА торговця металобрухтом, а Луганської ОгА - латентного сепаратиста.


"ЗеДипломат: Слуга позора Какой электорат, такие и слуги."

Благоразумие — сила. И у нашего гаранта нет ни первого, ни второго. И поэтому становится очень стыдно за него и за свою страну.

Он дипломатически беспомощен. Он внешнеполитически беспомощен. Он совершенно некомпетентен и категорически не независим.

Актёр читал своё обращение. Это не была спонтанная речь. Он читал и подглядывал в заготовленный текст. А вместе с текстом была заготовлена и нужная форма подачи материала. Задача этого посыла очень проста — сместить акценты для аудитории. Пока все смотрят на возвращение россиян в ПАСЕ, странные назначения, невыполнение РФ решения Трибунала по морскому праву, эти внешнеполитические факапы надо списать: а) на министра иностранных дел; б) параллельно замазать парламент и показать традиционно любимое «мальчику не дают работать подлецы».

И это невероятно противно. '"

https://petrimazepa.com/zediplomat_sluga_pozora
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:59

  Frant написав:Зекоманда - взагалі якісь тупаки.


У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:05

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Керивник пидроздилу? Вы как представляете что все кто работал не на высших должностях это что б Вы понимали все должностные лица всех СБУ должны больше не быть СБУ? Вы умом тронулись? Это как начальников подразделений банка всех в одночасье уволить...
Вообще самоубийство, но Вам можно.
В своё время так большевики пошутили, потом кадров в военные подразделения пришлось выписывать из-за границы, причём не коммунистического режима... Воробьёв ещё в Китае отстреливали, рапортовали о перевыполнении плана, потом с саранчой наганами боролись...

по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?

Флай, у меня один из учредителей конторы работал ещё при Кучме в СБУ. В 2014 сказал что на майдане своих коллег в штатском многих встретил. По их словам им всё нравилось, на людей нападать приказа не было у СБУ. Наблюдение - да. Нападение, выявление и нейтрализация - нет. Но я вам пример привела, Вы желаете всех генералов, всех мастей, под расстрел. Не вопрос. Где потом кадры брать? Люстрация интересная вещь, мы должны дать критерии по которым можно отправить гос.служащего в постоянное эротическое путешествие отправить по всем гос.должностям. Иначе бред. Конкретно он был кем, при нападении какого продразделения под его эгидой? Потому как служил при Федоровиче - это преступление?

еее, де це всіх, та ще під розстріл, це Ваша буйна фантазія.
Зам. нач. управління у СБУ при ФВЯ, це не такий собі простий офіцер.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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