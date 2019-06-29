|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:08
freeze написав:
А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?
К Зе у меня одно пожелание - чтобы он перестал читать с бумажки.
Пускай говорит то что сам думает.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:14
freeze написав:
У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.
Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему