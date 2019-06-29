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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 7 5 161
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0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
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27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:08

  freeze написав:А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?

К Зе у меня одно пожелание - чтобы он перестал читать с бумажки.
Пускай говорит то что сам думает.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:14

  freeze написав:
У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.

Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
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Повідомлень: 4243
З нами з: 19.07.08
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Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3369337033713372
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