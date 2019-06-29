Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.
Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
це як розуміти: "спочатку буде погано, а потім привикнем"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав: У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.
Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
Когда народ разочаруется в Зеленском то выберет пожизненным гетьманом Порошенко, правда Петро ещё покапризнячиет, но в итоге конечно же согласится и тогда заживём! Миху опять лишат гражданства, но уже с Зеленским на пару. Потому что они оба виноваты во всём (а кто ж ещё?).
flyman написав:по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?
Флай он генерал-майор, одна звезда. Сколько генерал-майоров всех мастей у нас служило при Федоровиче? Цифры, я хочу понимать как действует мой любимый Закон о люстрации. Цифры. Мы должны уволить 30-40-100% какого состава? Причем в самом Законе о люстрации нет пункта служил при Януковиче, правда? Должен пройти проверку, так пускай проходит, что мы обсуждаем. Там когда список слуги народа объявляли, то претензии были типа "получила образование в институте плохого дяди" блеск и нищета журналистского расследования... Пока Закон прямо не запрещает быть директором металло-базы при баллотировании на депутата, то и нам с Вами говорить не о чем, понимаете? Пока женщина с детьми, у которых выбросили флаги на отдыхе на Кипре с помощью правозащитников не подаст в суд Кипра на отель и не потребует публичных извинений от отеля в исковом заявлении, то всё наше негодование будет только эмоциями... А они мешают, а судебное решение помогает, помогает защитить честь и достоинство и помогает не быть мальчиками для битья на международной арене...
Востаннє редагувалось stm в Суб 29 чер, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
Когда народ разочаруется в Зеленском то выберет пожизненным гетьманом Порошенко, правда Петро ещё покапризнячиет, но в итоге конечно же согласится и тогда заживём! Миху опять лишат гражданства, но уже с Зеленским на пару.
flyman написав:по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?
Флай он генерал-майор, одна звезда. Сколько генерал-майоров всех мастей у нас служило при Федоровиче? Цифры, я хочу понимать как действует мой любимый Закон о люстрации. Цифры. Мы должны уволить 30-40-100% какого состава? Причем в самом Законе о люстрации нет пункта служил при Януковиче, правда? Должен пройти проверку, так пускай проходит, что мы обсуждаем. Там когда список слуги народа объявляли, то претензии были типа "получила образование в институте плохого дяди" блеск и нищета журналистского расследования... Пока Закон прямо не запрещает быть директором металло-базы при баллотировании на депутата, то и нам с Вами говорить не о чем, понимаете? Пока женщина с детьми, у которых выбросили флаги на отдыхе на Кипре с помощью правозащитников не подаст в суд Кипра на отель и не потребует публичных извинений от отеля в исковом заявлении, то всё наше негодование будет только эмоциями... А они мешают, а судебное решение помогает, помогает защитить честь и достоинство и помогает не быть мальчиками для битья на международной арене...
розумiеш, втатили Крим та Донбас, а СБУ та решта силових структур, якi живуть на кошт народа, не захистили, а тепер ти втираеш, що це нормально.
В приватних фiрмах, за меншi казуси виганяють. Як на мене, тей весь генералiтет показав профнепридатнicть.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.