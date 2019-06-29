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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

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Політичні дискусії 7 5 161
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Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:14

  freeze написав:
У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.

Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:16

  UA написав:
  freeze написав:
У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.

Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.

це як розуміти: "спочатку буде погано, а потім привикнем"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:20

  UA написав:
  freeze написав:
У пороходаунов мозга не хватило переиграть Зекоманду, вот бедняги от ненависти и желчью исходят.

Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
Когда народ разочаруется в Зеленском то выберет пожизненным гетьманом Порошенко, правда Петро ещё покапризнячиет, но в итоге конечно же согласится и тогда заживём! Миху опять лишат гражданства, но уже с Зеленским на пару. Потому что они оба виноваты во всём (а кто ж ещё?).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:25

  flyman написав:по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?

Флай он генерал-майор, одна звезда. Сколько генерал-майоров всех мастей у нас служило при Федоровиче? Цифры, я хочу понимать как действует мой любимый Закон о люстрации. Цифры. Мы должны уволить 30-40-100% какого состава?
Причем в самом Законе о люстрации нет пункта служил при Януковиче, правда? Должен пройти проверку, так пускай проходит, что мы обсуждаем. Там когда список слуги народа объявляли, то претензии были типа "получила образование в институте плохого дяди" блеск и нищета журналистского расследования... Пока Закон прямо не запрещает быть директором металло-базы при баллотировании на депутата, то и нам с Вами говорить не о чем, понимаете? Пока женщина с детьми, у которых выбросили флаги на отдыхе на Кипре с помощью правозащитников не подаст в суд Кипра на отель и не потребует публичных извинений от отеля в исковом заявлении, то всё наше негодование будет только эмоциями... А они мешают, а судебное решение помогает, помогает защитить честь и достоинство и помогает не быть мальчиками для битья на международной арене...
Востаннє редагувалось stm в Суб 29 чер, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:27

  UA написав:
  freeze написав:А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?

К Зе у меня одно пожелание - чтобы он перестал читать с бумажки.
Пускай говорит то что сам думает.


без бумажки...його клинить...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:31

  vitaliian написав:
  UA написав:Считаю избрание Зе катастрофой на краткосрочный период (1-3 года), но огромным плюсом на долгосрок.
Когда народ разочаруется в Зеленском то выберет пожизненным гетьманом Порошенко, правда Петро ещё покапризнячиет, но в итоге конечно же согласится и тогда заживём! Миху опять лишат гражданства, но уже с Зеленским на пару.

Не. Зе это наш Сальвадор Альенде :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:38

Re: Політичні дискусії

UA написав:Не. Зе это наш Сальвадор Альенде :mrgreen:


А Пиночетом кого будем назначать ?
Предлагаю Михо. Ляшко вчера на шоу сказал, что Михо паяльники оппозиционерам взад вставлял.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:50

Re: Політичні дискусії

UA написав:
  freeze написав:А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?

К Зе у меня одно пожелание - чтобы он перестал читать с бумажки.
Пускай говорит то что сам думает.
Не факт, что будет лучше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:14

Re: Політичні дискусії

По теме ветки и красиво изложены технические моменты партийных списков и лишения из-за несогласия по линии партии, может кому будет интересно, материал без больших эмоций:
https://www.liga.net/amp/politics/opinion/pyat-prognozov-na-vybory-v-verhovnuyu-radu
stm
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:21

  stm написав:
  flyman написав:по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?

Флай он генерал-майор, одна звезда. Сколько генерал-майоров всех мастей у нас служило при Федоровиче? Цифры, я хочу понимать как действует мой любимый Закон о люстрации. Цифры. Мы должны уволить 30-40-100% какого состава?
Причем в самом Законе о люстрации нет пункта служил при Януковиче, правда? Должен пройти проверку, так пускай проходит, что мы обсуждаем. Там когда список слуги народа объявляли, то претензии были типа "получила образование в институте плохого дяди" блеск и нищета журналистского расследования... Пока Закон прямо не запрещает быть директором металло-базы при баллотировании на депутата, то и нам с Вами говорить не о чем, понимаете? Пока женщина с детьми, у которых выбросили флаги на отдыхе на Кипре с помощью правозащитников не подаст в суд Кипра на отель и не потребует публичных извинений от отеля в исковом заявлении, то всё наше негодование будет только эмоциями... А они мешают, а судебное решение помогает, помогает защитить честь и достоинство и помогает не быть мальчиками для битья на международной арене...

розумiеш, втатили Крим та Донбас, а СБУ та решта силових структур, якi живуть на кошт народа, не захистили,
а тепер ти втираеш, що це нормально.

В приватних фiрмах, за меншi казуси виганяють.
Як на мене, тей весь генералiтет показав профнепридатнicть.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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