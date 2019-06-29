Додано: Суб 29 чер, 2019 15:25

flyman написав: по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi? по Вашому, генерал, заступник начальника управління СБУ, це як, зам. начальника вiддiлення Ощадбанка на Троещинi?

Флай он генерал-майор, одна звезда. Сколько генерал-майоров всех мастей у нас служило при Федоровиче? Цифры, я хочу понимать как действует мой любимый Закон о люстрации. Цифры. Мы должны уволить 30-40-100% какого состава?Причем в самом Законе о люстрации нет пункта служил при Януковиче, правда? Должен пройти проверку, так пускай проходит, что мы обсуждаем. Там когда список слуги народа объявляли, то претензии были типа "получила образование в институте плохого дяди" блеск и нищета журналистского расследования... Пока Закон прямо не запрещает быть директором металло-базы при баллотировании на депутата, то и нам с Вами говорить не о чем, понимаете? Пока женщина с детьми, у которых выбросили флаги на отдыхе на Кипре с помощью правозащитников не подаст в суд Кипра на отель и не потребует публичных извинений от отеля в исковом заявлении, то всё наше негодование будет только эмоциями... А они мешают, а судебное решение помогает, помогает защитить честь и достоинство и помогает не быть мальчиками для битья на международной арене...