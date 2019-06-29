Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вполне логичный анализ. Единственное с чем не очень согласен, что неудача оппоблока на выборах (а скорее всего так и будет) означает большие проблемы для мэров в 2020. Это не обязательно. Не очень понимаю, почему они всё же не объединились с Оппозиционной платформой - За жизнь. Неужели реально рассчитывали на самостоятельный успех? И настолько непреодолимы оказались личные амбиции? В случае объединения результат, возможно, был бы выше простого сложения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.