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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3370337133723373

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:26

  Frant написав:....
невыполнение РФ решения Трибунала по морскому праву.....
......
https://petrimazepa.com/zediplomat_sluga_pozora


Маразм "порохоботов" крепчает не по дням, а по часам.
И это невероятно противно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:31

  freeze написав:...........
А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?

freeze, порохоботы на вопросы не отвечают.
Они выше этого. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:45

  stm написав:По теме ветки и красиво изложены технические моменты партийных списков и лишения из-за несогласия по линии партии, может кому будет интересно, материал без больших эмоций:
https://www.liga.net/amp/politics/opinion/pyat-prognozov-na-vybory-v-verhovnuyu-radu

Вполне логичный анализ.
Единственное с чем не очень согласен, что неудача оппоблока на выборах (а скорее всего так и будет) означает большие проблемы для мэров в 2020. Это не обязательно.
Не очень понимаю, почему они всё же не объединились с Оппозиционной платформой - За жизнь. Неужели реально рассчитывали на самостоятельный успех? И настолько непреодолимы оказались личные амбиции? В случае объединения результат, возможно, был бы выше простого сложения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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