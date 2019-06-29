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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3370337133723373

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 161
Аграрна партія України
1%
1
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
44
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:26

  Frant написав:....
невыполнение РФ решения Трибунала по морскому праву.....
......
https://petrimazepa.com/zediplomat_sluga_pozora


Маразм "порохоботов" крепчает не по дням, а по часам.
И это невероятно противно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:31

  freeze написав:...........
А что из ваших пожеланий, которые можно выполнить за месяц, не выполнил Зеленский, можете огласить ваш список невыполненных дел ?

freeze, порохоботы на вопросы не отвечают.
Они выше этого. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:45

  stm написав:По теме ветки и красиво изложены технические моменты партийных списков и лишения из-за несогласия по линии партии, может кому будет интересно, материал без больших эмоций:
https://www.liga.net/amp/politics/opinion/pyat-prognozov-na-vybory-v-verhovnuyu-radu

Вполне логичный анализ.
Единственное с чем не очень согласен, что неудача оппоблока на выборах (а скорее всего так и будет) означает большие проблемы для мэров в 2020. Это не обязательно.
Не очень понимаю, почему они всё же не объединились с Оппозиционной платформой - За жизнь. Неужели реально рассчитывали на самостоятельный успех? И настолько непреодолимы оказались личные амбиции? В случае объединения результат, возможно, был бы выше простого сложения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:16

Случайно посмотрел вчера батл между Тимошенко и Вакарчуком на канале Украина, весьма удивившись, как эту пару туда занесло.
Вакарчук выглядел неопытным, но был значительно искреннее.
Баба Юля пыталась выглядеть эдакой умудренной жизнью мамашей, готовой бесконечно опекать и поучать заблуждающееся чадо. Без конца перебивала и переводила дискуссию в пафосный монолог.
Ведущие практически не вмешивались - давали Тимошенко порезвиться от души.
Удивлен, что Вакарчук после первых же десяти минут такого "общения" не пожал плечами и не ушел из студии нафиг. В результате подобного демарша получил бы только сплошные плюшки от электората, а Юлина истерика только довела бы профит до максимума.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:22

  ЛАД написав:
  Frant написав:....
невыполнение РФ решения Трибунала по морскому праву.....
......
https://petrimazepa.com/zediplomat_sluga_pozora


Маразм "порохоботов" крепчает не по дням, а по часам.
И это невероятно противно.

ПиМ - интернет-ресурс полностью завязанный на администрацию предыдущего президента. С таким же успехом можно ссылаться на "аналитику" от Прямого.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:27

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:Случайно посмотрел вчера батл между Тимошенко и Вакарчуком на канале Украина, весьма удивившись, как эту пару туда занесло.
Вакарчук выглядел неопытным, но был значительно искреннее.
Баба Юля пыталась выглядеть эдакой умудренной жизнью мамашей, готовой бесконечно опекать и поучать заблуждающееся чадо. Без конца перебивала и переводила дискуссию в пафосный монолог.
Ведущие практически не вмешивались - давали Тимошенко порезвиться от души.
Удивлен, что Вакарчук после первых же десяти минут такого "общения" не пожал плечами и не ушел из студии нафиг. В результате подобного демарша получил бы только сплошные плюшки от электората, а Юлина истерика только довела бы профит до максимума.


Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.

Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали.
А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:33

  freeze написав:
antey1969 написав:Случайно посмотрел вчера батл между Тимошенко и Вакарчуком на канале Украина, весьма удивившись, как эту пару туда занесло.
Вакарчук выглядел неопытным, но был значительно искреннее.
Баба Юля пыталась выглядеть эдакой умудренной жизнью мамашей, готовой бесконечно опекать и поучать заблуждающееся чадо. Без конца перебивала и переводила дискуссию в пафосный монолог.
Ведущие практически не вмешивались - давали Тимошенко порезвиться от души.
Удивлен, что Вакарчук после первых же десяти минут такого "общения" не пожал плечами и не ушел из студии нафиг. В результате подобного демарша получил бы только сплошные плюшки от электората, а Юлина истерика только довела бы профит до максимума.


Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.

Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали.
А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.

Так и я о том же. Хлопнул бы в раздражении дверью - и никто бы его минусов не увидел, а Юля получила бы смачно по носу. Плюс еще и в позу Вакарчук мог бы стать "после таких "дебатов" никаких эфиров со "старыми"".
А вообще, меня повеселил план Славы не платить ЗП тем депутатам, кто прогулял 25% заседаний и заменять тех, кто прогулял 50%. Вдруг подумал: А что если врач или солдат на передовой пропустят 24% своего рабочего времени... Это же не страшно? Ну с кем не бывает)))
Опять же "принципиальный" Вакарчук подставился с нынешними депутатами по мажоритарке
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 29 чер, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:45

Українці стали найсексуальнішою нацією свiту згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.
У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб.
– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019062 ... rayintsiv/

Зрада чи перемога?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:48

  freeze написав:Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.

Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали.
А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.


уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...але 21 липня люди будуть голосувати і за Зеленського і за Вакарчука...загадкова українська душа :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:49

  Pupsik написав:
  freeze написав:Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.

Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали.
А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.


уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...але 21 липня люди будуть голосувати і за Зеленського і за Вакарчука...загадкова українська душа :mrgreen:

Петр Алексеевич, не завидуйте
antey1969
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