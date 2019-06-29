Додано: Суб 29 чер, 2019 17:27

antey1969 написав: Случайно посмотрел вчера батл между Тимошенко и Вакарчуком на канале Украина, весьма удивившись, как эту пару туда занесло.

Вакарчук выглядел неопытным, но был значительно искреннее.

Баба Юля пыталась выглядеть эдакой умудренной жизнью мамашей, готовой бесконечно опекать и поучать заблуждающееся чадо. Без конца перебивала и переводила дискуссию в пафосный монолог.

Ведущие практически не вмешивались - давали Тимошенко порезвиться от души.

Удивлен, что Вакарчук после первых же десяти минут такого "общения" не пожал плечами и не ушел из студии нафиг. В результате подобного демарша получил бы только сплошные плюшки от электората, а Юлина истерика только довела бы профит до максимума.

Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали.А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.