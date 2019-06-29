Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вполне логичный анализ. Единственное с чем не очень согласен, что неудача оппоблока на выборах (а скорее всего так и будет) означает большие проблемы для мэров в 2020. Это не обязательно. Не очень понимаю, почему они всё же не объединились с Оппозиционной платформой - За жизнь. Неужели реально рассчитывали на самостоятельный успех? И настолько непреодолимы оказались личные амбиции? В случае объединения результат, возможно, был бы выше простого сложения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Случайно посмотрел вчера батл между Тимошенко и Вакарчуком на канале Украина, весьма удивившись, как эту пару туда занесло. Вакарчук выглядел неопытным, но был значительно искреннее. Баба Юля пыталась выглядеть эдакой умудренной жизнью мамашей, готовой бесконечно опекать и поучать заблуждающееся чадо. Без конца перебивала и переводила дискуссию в пафосный монолог. Ведущие практически не вмешивались - давали Тимошенко порезвиться от души. Удивлен, что Вакарчук после первых же десяти минут такого "общения" не пожал плечами и не ушел из студии нафиг. В результате подобного демарша получил бы только сплошные плюшки от электората, а Юлина истерика только довела бы профит до максимума.
antey1969 написав:Случайно посмотрел вчера батл между Тимошенко и Вакарчуком на канале Украина, весьма удивившись, как эту пару туда занесло. Вакарчук выглядел неопытным, но был значительно искреннее. Баба Юля пыталась выглядеть эдакой умудренной жизнью мамашей, готовой бесконечно опекать и поучать заблуждающееся чадо. Без конца перебивала и переводила дискуссию в пафосный монолог. Ведущие практически не вмешивались - давали Тимошенко порезвиться от души. Удивлен, что Вакарчук после первых же десяти минут такого "общения" не пожал плечами и не ушел из студии нафиг. В результате подобного демарша получил бы только сплошные плюшки от электората, а Юлина истерика только довела бы профит до максимума.
Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.
Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали. А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.
antey1969 написав:Случайно посмотрел вчера батл между Тимошенко и Вакарчуком на канале Украина, весьма удивившись, как эту пару туда занесло. Вакарчук выглядел неопытным, но был значительно искреннее. Баба Юля пыталась выглядеть эдакой умудренной жизнью мамашей, готовой бесконечно опекать и поучать заблуждающееся чадо. Без конца перебивала и переводила дискуссию в пафосный монолог. Ведущие практически не вмешивались - давали Тимошенко порезвиться от души. Удивлен, что Вакарчук после первых же десяти минут такого "общения" не пожал плечами и не ушел из студии нафиг. В результате подобного демарша получил бы только сплошные плюшки от электората, а Юлина истерика только довела бы профит до максимума.
Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.
Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали. А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.
Так и я о том же. Хлопнул бы в раздражении дверью - и никто бы его минусов не увидел, а Юля получила бы смачно по носу. Плюс еще и в позу Вакарчук мог бы стать "после таких "дебатов" никаких эфиров со "старыми"". А вообще, меня повеселил план Славы не платить ЗП тем депутатам, кто прогулял 25% заседаний и заменять тех, кто прогулял 50%. Вдруг подумал: А что если врач или солдат на передовой пропустят 24% своего рабочего времени... Это же не страшно? Ну с кем не бывает))) Опять же "принципиальный" Вакарчук подставился с нынешними депутатами по мажоритарке
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 29 чер, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.
Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали. А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.
уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...але 21 липня люди будуть голосувати і за Зеленського і за Вакарчука...загадкова українська душа
freeze написав:Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.
Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали. А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.
уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...але 21 липня люди будуть голосувати і за Зеленського і за Вакарчука...загадкова українська душа