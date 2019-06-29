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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 чер, 2019 19:15
То, на чем я акцентировал в среду, случилось - НКРЭКУ приняла решение о 3-кратном снижении зеленого тарифа для домашних СЭС с 2025-го года. Одновременно закрепив за недавно завершенной крупнейшей по мощности СЭС Ахметова (Никопольской) право получения зеленого тарифа с самым высоким коэффициентом до 2030-го года!
Детали на профильной ветке:Ринок енергоносіїв в контексті
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:29
antey1969 написав: Pupsik написав: freeze написав:
Мне показалось, что Вакарчук просто не имеет понятия, что делать и как делать, и как представитель богемы вдобавок не знает элементарных вещей.
Ему бы взять тактику Зеленского перед президентскими выборами и не высовываться, делая периодически рекламу против прошлых негодяев и олигархов и за все хорошее, периодически показывая, что эти руки-свои ничего не крали.
А он зачем то поехал с размахом по ток-шоу, где из него каждый раз делают некомпетентного мальчика для битья, зато искреннего.
уже всім очевидно, що і Зеленський не має розуміння, що робити і як робити...але 21 липня люди будуть голосувати і за Зеленського і за Вакарчука...загадкова українська душа
Петр Алексеевич, не завидуйте
Шо ж вам петя спать не дает. Он же отработанный материал. Расскажите про оппоблок лучше.
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